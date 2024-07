Verwenden Sie abstrakte Modelle, um Ihre Bemühungen zur Umgestaltung der Architektur in einer sich ständig verändernden Umgebung zu steuern.

Hören Sie sich diese Erfolgsgeschichte der cloudnativen Transformation an. Der Wunsch nach Zuverlässigkeit und Agilität führte dazu, dass Tipico von einer monolithischen Architektur zu Microservices in der Cloud migrierte.

In diesem Webinar erfahren Sie, warum automatisiertes Monitoring für ein erfolgreiches CI/CD erforderlich ist, wie der CI/CD-Prozess die Anwendungsüberwachung vor Herausforderungen stellt und warum manuelle Prozesse die gesamte Pipeline verlangsamen.

Schauen Sie sich dieses On-Demand-Webinar an, um zu erfahren, was bei der Überwachung dieser kritischen orchestrierten Anwendungen absolut notwendig ist.

Verstehen Sie, wie Container und Microservices Chaos in Ihren Anwendungen schaffen und warum herkömmliche Überwachungstools mit containerisierten Anwendungen zu kämpfen haben. Dann sehen Sie sich eine Demo der APM-Lösung von Instana zur Verwaltung von Container-Microservice-Anwendungen an.

In diesem Webinar erfahren Sie, welche neuen Anforderungen DevOps- und SRE-Teams erfüllen müssen und wie mit Instana und Apica ein sofortiges SLA-Management erreicht werden kann.

Erfahren Sie, wie wir Beobachtbarkeit einfach machen

Nehmen Sie an einer Live-Demo-Sitzung der Instana Observability-Plattform teil. In dieser Sitzung erfahren Sie, wie IBM Instana Ihnen helfen kann, Ihre chaotischen Cloud-Native-Umgebungen zu verstehen und Anomalien in der Leistung Ihrer Anwendungen aufzudecken, bevor sie sich auf Ihre Kunden auswirken können.