Die einfache Implementierung und die Benutzerfreundlichkeit von MySQL machen das System zu einer beliebten Wahl für Webanwendungsumgebungen. Wenn MySQL in einer Anwendungsumgebung erkannt wird, implementiert der Instana-Agent automatisch einen MySQL-Überwachungssensor in jeder Instanz und erfasst sofort Leistungs- und Konfigurationsmetriken. Als Teil der umfassenderen Anwendungs- und/oder Infrastrukturüberwachung ermittelt die MySQL-Überwachung von Instana, wie gut jede MySQL-Instanz in Bezug auf den Rest des Stacks funktioniert – einschließlich der Abfragen von der Anwendung an MySQL. Der MySQL-Überwachungssensor von Instana erkennt außerdem Konfigurationsänderungen und speichert sie jeweils als Ereignis auf der Überwachungszeitachse. Dies ist nützlich, wenn Sie Switches zu MySQL-Datenreplikationen von übergeordneten zu untergeordneten Einheiten verwenden. Eine ordnungsgemäße MySQL-Überwachung muss jedoch die richtigen Anmeldeinformationen enthalten, um auf alle erforderlichen Metrikdaten zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur MySQL-Agentenkonfiguration von Instana.



Zu den gängigen Metriken, die automatisch in die MySQL-Überwachung von Instana integriert werden, gehören:



Typ-Abfragen

Langsame Abfragen

Latente Abfragen

Schema-Statistiken

Eine vollständige Liste finden Sie in der Dokumentation zum MySQL-Sensor von Instana.