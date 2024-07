Microsoft SQL Server-Überwachung ist ein wichtiger Teil der automatisierten Microservices-Anwendungsüberwachung (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com) von Instana.

Microsoft SQL Server (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein beliebtes relationales Datenbanksystem, das von Microsoft entwickelt wurde. SQL Server gibt es in vielen verschiedenen Editionen, die sich alle an unterschiedliche Zielgruppen richten. SQL Server ist Teil des Microservices-Anwendungsstacks und wird als „skalierbare Hybrid-Datenbankplattform, in die alles integriert ist“ bezeichnet. SQL Server kann vor Ort bereitgestellt oder als Service in der Microsoft Azure Cloud genutzt werden.