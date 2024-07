Die OpenSearch-Überwachung mit der Anwendungsüberwachungslösung von Instana ist ein wichtiger Bestandteil der Bereitstellung hochleistungsfähiger containerisierter Microservice-Anwendungen. OpenSearch (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist dezentral und skalierbar und umfasst eine Suchmaschine, einen Dokumentspeicher und eine Analyseplattform. Es basiert auf Apache Lucene und wurde für die Integration mit einer Log-Parsing-Engine sowie einer Analysevisualisierungsplattform konzipiert. Seine Volltext-Suchmaschine verfügt über eine HTTP-Schnittstelle für Schema-freie JSON-Dokumente. Aufgrund dieser Fähigkeiten ist es eine sehr beliebte Unternehmensplattform, die in vielen potenziellen Systemen implementiert ist, für die Instana APM angewendet werden kann.

Wenn OpenSearch-Instanzen in einer Umgebung ausgeführt werden, in der die Anwendungsüberwachungs- oder Infrastrukturüberwachungslösung von Instana implementiert ist, erkennt der Instana-Agent die Technologie automatisch und setzt den OpenSearch-Überwachungssensor ein, um die Technologieinstanzen zu überwachen, Konfigurationsdaten zu erfassen und Suchaufrufe zu überwachen und so sicherzustellen, dass jede Elsaticsearch-Anforderung ordnungsgemäß mit der überwachten Anwendung interagiert.