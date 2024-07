Der Instana-Bearbeiter identifiziert automatisch die Container, die in den DC/OS-Clustern ausgeführt werden, und stellt die entsprechenden Container-Sensoren bereit und konfiguriert sie. Instana nutzt seine kuratierte Wissensbasis, die bereits weiß, welche Leistungsmetriken für die Erfassung relevant sind und welche Parameter zur Erreichung dieser Ziele konfiguriert werden müssen. Die automatische Konfiguration von Instana ist so eingestellt, dass Dinge wie Container-ID, Abbildung, Erstellt am, Aktualisiert am usw. je nach verwendeter Containertechnologie verfolgt werden.

Die Metriken zur Container-Überwachung variieren je nach verwendetem Container. Zu den typischen Container-Metriken gehören allerdings: