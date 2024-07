Instana erkennt automatisch alle Instanzen aller unterstützten Technologien, darunter Amazon S3-Datenbanken, und setzt Sensoren ein, um die Konfiguration und Leistung jeder einzelnen Instanz zu überwachen und die Daten mit allen anderen Anwendungen, die von Instana überwacht werden sollen, zu korrelieren. Die Lösung erkennt, modelliert und ordnet alle eingehenden und ausgehenden Amazon S3-Verbindungen zu. Sensoren senden Daten an den Instana-Agenten (einer pro physischem oder virtuellem Host), der die Daten an das Backend-Verarbeitungssystem von Instana sendet. Das Echtzeit-Anwendungs- und Infrastrukturmodell wird in Instanas Dynamic Graphgespeichert, einem dynamischen, interaktiven Diagrammmodell, das alle erfassten Überwachungsdaten speichert und kontextualisiert. Typische erfasste Konfigurationsdaten sind:

Amazon S3-Bucket-Details

Bucket-Name

ID des Bucket-Besitzers

Name des Bucket-Besitzers

Bucket erstellt um

Gruppierungszone (Region)

Instana erfasst Amazon S3-Überwachungsmetriken für Folgendes:

Anforderungen

Datenverkehr

Fehler

Latenz





Eine vollständige Liste der Metriken und Konfigurationsanforderungen finden Sie in der Dokumentation, in der die Überwachung von Amazon S3 mit Instana beschrieben wird.