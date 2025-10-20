IBM® Instana GenAI Observability integriert KI-Überwachung in dieselben leistungsstarken Workflows, die Teams bereits für ihre Full-Stack-Anwendungen verwenden. Es erkennt und ordnet automatisch Agenten, Ketten und Aufgaben zu und verbindet deren Daten dann mit dem Rest Ihrer Infrastruktur. Dank integrierter Transparenz hinsichtlich Prompts, Ausgaben, Tokens, Latenzen, Kosten und Fehlern können Teams Probleme schnell aufspüren, die Leistung optimieren und KI-gesteuerte Anwendungen sicher betreiben.

Auf Basis der OpenLLMetry-Standards unterstützt Instana führende Anbieter und Frameworks, darunter IBM® watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph und CrewAI sowie Laufzeitumgebungen wie vLLM und GPUs. Dieser offene Ökosystemansatz sorgt dafür, dass Ihre KI-Observability portabel, kostenbewusst und governancefähig bleibt und bietet Ihnen durchgängige Transparenz vom Modell bis zur Infrastruktur, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen.