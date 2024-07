IBM® InfoSphere® Information Server Enterprise Edition ist eine branchenführende End-to-End-Datenplattform, die eine komplette Suite von Funktionen bietet. Zu diesen Funktionen gehören automatisierte Datenerkennung, richtliniengestützte Verwaltung, Self-Service-Datenvorbereitung, Bewertung und Bereinigung der Datenqualität für Daten während der Übertragung und Speicherung sowie fortschrittliche dynamische oder Batch-Datentransformation und -verlagerung. Es unterstützt Sie bei der Bereitstellung vertrauenswürdiger, geschäftsfähiger Daten für Ihre wichtigsten Geschäftsinitiativen wie Big Data, Data Lakes, Data Warehouse-Modernisierung und Stammdatenmanagement – entweder vor Ort, in der Private Cloud, in der Public Cloud oder in hyperkonvergenten Systemen wie IBM Cloud Pak® for Data.