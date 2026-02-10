IMS Sysplex Manager for z/OS ist ein zentraler Kontrollpunkt für IMS-Systemvorgänge. Er ermöglicht Ihnen die Verwaltung mehrerer IMS-Systeme in einer Sysplex- oder IMSplex-Umgebung. Er bietet eine zentrale Echtzeitanzeige von IMS-Sysplex- und IMSplex-Informationen über eine einzige Schnittstelle und automatisiert die Behandlung spezifischer Fehlersituationen, wodurch die Komplexität für Systemprogrammierer verringert wird.

Der IMS Sysplex Manager bietet eine Dashboard-Funktion, mit der Sie den Zustand der IMS-Systeme überwachen können. Über das Dashboard können Sie kritische Daten aus Schlüsselbereichen einsehen, einschließlich Warnmeldungen, die anzeigen, wenn benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden.