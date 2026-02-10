IMS Sysplex Manager for z/OS

Zentraler Kontrollpunkt für den Betrieb des IMS-Systems

IMS Sysplex Manager for z/OS ist ein zentraler Kontrollpunkt für IMS-Systemvorgänge. Er ermöglicht Ihnen die Verwaltung mehrerer IMS-Systeme in einer Sysplex- oder IMSplex-Umgebung. Er bietet eine zentrale Echtzeitanzeige von IMS-Sysplex- und IMSplex-Informationen über eine einzige Schnittstelle und automatisiert die Behandlung spezifischer Fehlersituationen, wodurch die Komplexität für Systemprogrammierer verringert wird.

Der IMS Sysplex Manager bietet eine Dashboard-Funktion, mit der Sie den Zustand der IMS-Systeme überwachen können. Über das Dashboard können Sie kritische Daten aus Schlüsselbereichen einsehen, einschließlich Warnmeldungen, die anzeigen, wenn benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden.
IMS und Sysplex umfassend verwalten

IMS-Systeme und Sysplex-Ressourcen können problemlos überwacht und gesteuert werden, einschließlich Komponenten, Regionen, CSL RM, Einrichtung und geteilten Warteschlangen – während Sie Typ-1- und Typ-2-Befehle ausgeben.
Anpassen des eigenen Dashboards

Erstellen Sie ein individuelles Dashboard, mit dem Sie den Gesamtzustand Ihrer IMS-Systeme auf einen Blick überprüfen können.
Erleichterung von Audits und Fehlerbehebung

Eingaben und Ausgaben aus allen Quellen – zusammen mit den Meldungen des Master Terminal Operators (MTO) – werden in derselben Verlaufsdatenbank aufgezeichnet.
Affinitäts-Routing erstellen und aktualisieren

Erhalten Sie mehr Kontrolle darüber, wo Transaktionen verarbeitet werden sollen – mit Affinity Routing. Erlangen Sie direkte Kontrolle über die Lastverteilung der gemeinsam genutzten Nachrichtenwarteschlange, um die Verfügbarkeit besser zu verwalten.

Funktionen

Effektive Verwaltung von IMS-Systemen

Der IMS Sysplex Manager für z/OS verwaltet ein Inventar aller wichtigen IMS-Systemkomponenten. Darüber hinaus verfolgt er alle definierten und aktiven IMS-Systemparameter. Er kann sowohl IMS-Befehle vom Typ 1 als auch vom Typ 2 ausgeben, wobei beide Befehlstypen an mehrere IMS-Systeme weitergeleitet werden können. Der IMS Sysplex Manager überwacht die abhängigen Regionen und verfolgt die Verfügbarkeit, die Transaktionsklassen und welche Regionen die meisten Datenbanksperren halten und die meisten Konflikte verursachen.

Steuerung von IMS-Sysplex

IMS Sysplex Manager überwacht die wichtigsten Ressourcen in der IMS-Umgebung, darunter Transaktionen, Programme, Datenbanken, LTERMs und Terminals. Es ermöglicht Ihnen, den Ressourcenstatus von einem einzigen Kontrollpunkt aus zu ändern. In der Common Service Layer (CSL)-Umgebung verfolgt der IMS Resource Manager (RM) den globalen Status wichtiger IMS-Ressourcen. Der IMS Sysplex Manager bietet eine Echtzeitüberwachung der RM-Ressourcen und ermöglicht Ihnen die Auswahl von Ressourcen nach Eigentümer oder Ressourcentyp.

Verbesserung des IMS-Datenaustauschs und der SQs

In einer IMS-Datenaustauschumgebung können Anwendungen IRLM-Datenbanksperren so lange halten, dass sie zu Konflikten bei bestimmten Datenbankressourcen führen. IMS Sysplex Manager kann Anwendungen, die diese Art von Problem verursachen, automatisch identifizieren. IMS Sysplex Manager verfolgt auch Transaktionsrouting-Statistiken. Es bietet Schutz vor Pufferüberläufen, indem es Einfügeaufrufe nach Erreichen benutzerdefinierter Schwellenwerte fehlschlagen lässt.

Individualisierung des eigenen Dashboard-Monitors

Mit IMS Sysplex Manager können Sie Ihr eigenes anpassbares Dashboard erstellen, um die Aktivitäten des IMS-Systems zu überwachen. Über dieses Dashboard können Sie den Gesamtzustand des IMS-Systems auf einen Blick verwalten. Sie haben die Möglichkeit, Warnmeldungen einzurichten, wenn benutzerdefinierte „Schwellenwerte“ erreicht werden, und diese Warnmeldungen für zukünftige Analysen zu protokollieren.

Verbessertes Transaktionsaffinitäts-Routing

Mit IMS Sysplex Manager können Sie Transaktionen (nach Name oder Klasse) definieren, die eine Affinität zu einem oder mehreren IMS-Systemen in der gemeinsamen Warteschlangengruppe aufweisen. Sie können Affinitäten für Transaktionsziele erstellen und aktualisieren. Durch Affinitätsrouting erhalten Sie mehr Kontrolle darüber, wo eine Transaktion oder eine Gruppe von Transaktionen verarbeitet werden soll. Sie können IMS Sysplex Manager-Affinitätsdefinitionen dynamisch ändern oder hinzufügen, ohne IMS neu zu starten oder die CQS-Affinitätsstruktur zu löschen und neu zuzuweisen.

Ressourcen

IBM Dokumentation
Erhalten Sie Informationen zur Wartung und Verwendung des Produkts.
IMS Sysplex Manager for z/OS – Übersicht
Sehen Sie sich eine Präsentation an, die einen Überblick über das Produkt bietet.
IMS Tools Solution Packs Häufig gestellte Fragen
Finden Sie die Antworten und erhalten Sie Hinweise und Tipps für die optimale Einrichtung von IMS Tools Solution Packs.
Produktdokumentation zu IMS-Tools
IMS Tools Produktpublikation, Programmverzeichnisse und andere zugehörige technische Inhalte im PDF-Format.
