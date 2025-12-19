Der IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS generiert ein Randomisierungsmodul, das direkten oder sequenziellen Zugriff auf Segmente der Hierarchical Direct Access Method (HDAM), der Data Entry Database (DEDB) oder der Partitioned HDAM (PHDAM) ermöglicht. Die sequenzielle Datenbankverarbeitung bietet Einfachheit bei der Datenspeicherung sowie Geschwindigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung großer Datenmengen.