Erstellen Sie ein Randomisierungsmodul, um direkt oder sequenziell auf Datenbanksegmente zuzugreifen.
Der IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS generiert ein Randomisierungsmodul, das direkten oder sequenziellen Zugriff auf Segmente der Hierarchical Direct Access Method (HDAM), der Data Entry Database (DEDB) oder der Partitioned HDAM (PHDAM) ermöglicht. Die sequenzielle Datenbankverarbeitung bietet Einfachheit bei der Datenspeicherung sowie Geschwindigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung großer Datenmengen.
Ermöglicht den Zugriff auf HDAM- und DEDB-Datenbanken in logischer Schlüsselreihenfolge, ohne deren effiziente Direktzugriffsfunktionen zu beeinträchtigen.
Passt das Randomisierungsmodul an, wenn die Anzahl der Synonyme oder das Kontrollintervall (CI)/die Blockauslastung den vom Benutzer festgelegten Wert überschreitet, und steuert die Anzahl der Synonyme von Wurzelsegmenten in einer Datenbank.
Verwendet Statistiken aus den Berichten des Sequential Randomizer Generator, um die Effizienz des Randomisierungsmoduls zu überwachen.
Dateien können auf Magnetband gespeichert werden – eine kostengünstige Speicheralternative.