IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Erstellen Sie ein Randomisierungsmodul, um direkt oder sequenziell auf Datenbanksegmente zuzugreifen.

Überblick

Der IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS generiert ein Randomisierungsmodul, das direkten oder sequenziellen Zugriff auf Segmente der Hierarchical Direct Access Method (HDAM), der Data Entry Database (DEDB) oder der Partitioned HDAM (PHDAM) ermöglicht. Die sequenzielle Datenbankverarbeitung bietet Einfachheit bei der Datenspeicherung sowie Geschwindigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung großer Datenmengen.
Effizienter Direktzugriff

Ermöglicht den Zugriff auf HDAM- und DEDB-Datenbanken in logischer Schlüsselreihenfolge, ohne deren effiziente Direktzugriffsfunktionen zu beeinträchtigen.
Optimierte Verteilung

Passt das Randomisierungsmodul an, wenn die Anzahl der Synonyme oder das Kontrollintervall (CI)/die Blockauslastung den vom Benutzer festgelegten Wert überschreitet, und steuert die Anzahl der Synonyme von Wurzelsegmenten in einer Datenbank.
Überwachen des Moduls

Verwendet Statistiken aus den Berichten des Sequential Randomizer Generator, um die Effizienz des Randomisierungsmoduls zu überwachen.
Kosten kontrollieren

Dateien können auf Magnetband gespeichert werden – eine kostengünstige Speicheralternative.

Ressourcen

IBM Dokumentation
Erhalten Sie Informationen zur Wartung und Verwendung des Produkts.
IMS Tools Solution Packs Häufig gestellte Fragen
Finden Sie die Antworten und erhalten Sie Hinweise und Tipps für die optimale Einrichtung von IMS Tools Solution Packs.
Produktdokumentation zu IMS-Tools
IMS Tools Produktpublikation, Programmverzeichnisse und andere zugehörige technische Inhalte im PDF-Format.
IMS Tools-Video-Wiedergabeliste
Diese Liste von Videos enthält Demos und Webcasts für IBM IMS und verwandte Produkte und Technologien.
