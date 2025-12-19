Ändern Sie die IMS-Systemgenerierungsumgebung und Anwendungsressourcen auf einfachere Weise.
IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS ermöglicht es Ihnen, Ihre IMS-Systemgenerierungsressourcendefinitionen ohne einen IMS-Neustart zu aktualisieren. Sie können eine Liste von Ressourcen-Update-Einträgen erstellen, diese überprüfen und installieren, ohne dass es zu Ausfällen, Problemen mit laufenden Arbeiten oder Online-Änderungsbefehlen kommt. Ressourcenupdates können in einem IMS-System oder in mehreren Systemen gleichzeitig installiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ressourcendefinitionen mit den anderen Mitgliedern des IMSPlex synchronisiert bleiben und dass Aktualisierungen gleichzeitig in allen IMS-Systemen installiert werden, einschließlich aller Systeme, die derzeit nicht verfügbar sind und die Änderungen nach ihrem Neustart übernehmen müssen.
Verwalten Sie Ihre Sysgen-Umgebung mit Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone und SYSGEN Compare.
Führen Sie schnellere IMS-Systemgenerierungsprozesse für Anwendung Ressourcenänderungen (Transaktionen, Programme, Datenbanken und Routencodes) in einem einstufigen Batch-Job oder online durch und verbrauchen Sie weniger CPU-Zeit.
Ändern Sie die IMS SMU-Sicherheit, einschließlich AGN, Transaktionsbefehlsautorisierung und Terminalsicherheit.
Installieren Sie Ressourcenänderungen gleichzeitig über mehrere IMS-Systeme, um Konsistenz im gesamten IMSPlex sicherzustellen.