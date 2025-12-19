IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Ändern Sie die IMS-Systemgenerierungsumgebung und Anwendungsressourcen auf einfachere Weise.

Überblick

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS ermöglicht es Ihnen, Ihre IMS-Systemgenerierungsressourcendefinitionen ohne einen IMS-Neustart zu aktualisieren. Sie können eine Liste von Ressourcen-Update-Einträgen erstellen, diese überprüfen und installieren, ohne dass es zu Ausfällen, Problemen mit laufenden Arbeiten oder Online-Änderungsbefehlen kommt. Ressourcenupdates können in einem IMS-System oder in mehreren Systemen gleichzeitig installiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ressourcendefinitionen mit den anderen Mitgliedern des IMSPlex synchronisiert bleiben und dass Aktualisierungen gleichzeitig in allen IMS-Systemen installiert werden, einschließlich aller Systeme, die derzeit nicht verfügbar sind und die Änderungen nach ihrem Neustart übernehmen müssen.

 Was macht IMS High Performance System Generation Tools?
Workspace mit mehreren Tools ausstatten

Verwalten Sie Ihre Sysgen-Umgebung mit Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone und SYSGEN Compare.
Änderungen effizient vornehmen

Führen Sie schnellere IMS-Systemgenerierungsprozesse für Anwendung Ressourcenänderungen (Transaktionen, Programme, Datenbanken und Routencodes) in einem einstufigen Batch-Job oder online durch und verbrauchen Sie weniger CPU-Zeit.
Erstellen Sie IMSplex sysgen-Konfigurationen

Ändern Sie die IMS SMU-Sicherheit, einschließlich AGN, Transaktionsbefehlsautorisierung und Terminalsicherheit.
Synchronisierte Multi-System-Updates

Installieren Sie Ressourcenänderungen gleichzeitig über mehrere IMS-Systeme, um Konsistenz im gesamten IMSPlex sicherzustellen.

Ähnliche Produkte

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Holen Sie sich die Tools, die Sie zur effektiven Überwachung und Verwaltung Ihrer IMS Transaction Manager-Umgebung benötigen.
IMS Tools
Verbessern Sie die Leistung ihres IMS-Systems mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.
IMS Database Solution Pack für z/OS
Unterstützt Online-Datenbankreorganisationen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu unterstützen und voll funktionsfähige IMS-Datenbanken und HALDBs zu verwalten
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Verwenden Sie eine Suite, die eine integrierte Lösung für die gleichzeitige Backup und Wiederherstellung von mehreren Datensätzen und Fast-Path-Bereichen bietet.

Ressourcen

IBM Dokumentation
Erhalten Sie Informationen zur Wartung und Verwendung des Produkts.
IMS Tools Solution Packs Häufig gestellte Fragen
Finden Sie die Antworten und erhalten Sie Hinweise und Tipps für die optimale Einrichtung von IMS Tools Solution Packs.
Produktdokumentation zu IMS-Tools
IMS Tools Produktpublikation, Programmverzeichnisse und andere zugehörige technische Inhalte im PDF-Format.
IMS Tools-Video-Wiedergabeliste
Diese Liste von Videos enthält Demos und Webcasts für IBM® IMS und verwandte Produkte und Technologien.
Machen Sie den nächsten Schritt
