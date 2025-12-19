IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS ermöglicht es Ihnen, Ihre IMS-Systemgenerierungsressourcendefinitionen ohne einen IMS-Neustart zu aktualisieren. Sie können eine Liste von Ressourcen-Update-Einträgen erstellen, diese überprüfen und installieren, ohne dass es zu Ausfällen, Problemen mit laufenden Arbeiten oder Online-Änderungsbefehlen kommt. Ressourcenupdates können in einem IMS-System oder in mehreren Systemen gleichzeitig installiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ressourcendefinitionen mit den anderen Mitgliedern des IMSPlex synchronisiert bleiben und dass Aktualisierungen gleichzeitig in allen IMS-Systemen installiert werden, einschließlich aller Systeme, die derzeit nicht verfügbar sind und die Änderungen nach ihrem Neustart übernehmen müssen.