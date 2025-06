IMS High Performance Pointer Checker for z/OS überwacht die Speicherplatzauslastung und erkennt Probleme mit physischen oder logischen Direktzeigern und erstellt Berichte darüber. In diesen Berichten werden sowohl die Fehler als auch ihre Positionen in der IMS-Datenbank lokalisiert. Es erstellt auch Berichte, um IMS-Datenbanken besser zu optimieren. Darüber hinaus kann es sicherstellen, dass IMS-Datenbanken betriebsbereit, gut abgestimmt und frei von Zeigerfehlern sind.