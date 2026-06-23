IMS High Performance Load for z/OS ist darauf ausgelegt, bereits mit den Standardparametereinstellungen eine hohe Leistung zu gewährleisten. Sie können bei jedem Reorganisationsvorgang eine optimierte Leistung erzielen. Das Tool besteht aus dem IMS HP Load Dienstprogramm, dem Physical Sequence Sort for Reload Dienstprogramm und dem Bitmap Resetter Dienstprogramm. Es stellt außerdem die Programmierschnittstelle für den Ladevorgang (Load API) bereit.