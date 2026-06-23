IMS High Performance Load for z/OS

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IMS High Performance Unload for z/OS Leadspace

Überblick

IMS-Datenbanken reorganisieren, während diese online bleiben

IMS High Performance Load for z/OS reduziert CPU und Laufzeit für bestimmte Anwendungen sowie die Belastung von IMS-Datenbanken. Es analysiert die Datenbankleistung und erstellt Berichte, die Statistiken über die Speicherplatznutzung und Segmentzeiger enthalten. Sie erstellt den indirekten Listendatensatz (ILDS) einer High Availability Large Database (HALDB), der mit dem vom IMS-Standard erstellten IMS HD Reorganization Reload Dienstprogramm kompatibel ist.

Funktionen

Erzielen Sie eine hohe Leistung

IMS High Performance Load for z/OS ist darauf ausgelegt, bereits mit den Standardparametereinstellungen eine hohe Leistung zu gewährleisten. Sie können bei jedem Reorganisationsvorgang eine optimierte Leistung erzielen. Das Tool besteht aus dem IMS HP Load Dienstprogramm, dem Physical Sequence Sort for Reload Dienstprogramm und dem Bitmap Resetter Dienstprogramm. Es stellt außerdem die Programmierschnittstelle für den Ladevorgang (Load API) bereit.
Dynamische Datensatzzuordnung

Vermeiden Sie das Schreiben von DD-Anweisungen für ein Datenbank-Dataset, da IMS HP Load ein Datenbank-Dataset für eine vollfunktionsfähige Datenbank und HALDB dynamisch zuweisen kann.
Mehr Datenkompatibilität erlangen

Von IMS HP Load erstellte Daten, wie beispielsweise der Datensatz DFSURWF, sind mit den Standarddienstprogrammen von IMS kompatibel.
Optimierte Partitionsverwaltung

IMS HP Load erfordert keine Initialisierung des HALDB-Partitionsdatensatzes vor dem erneuten Laden. Für Partitionen, die beim Neuladen durch kein Segment befüllt werden, initialisiert IMS HP Load den Partitionsdatensatz.
Flexible Erkenntnisse

IMS HP Load vereinfacht Datenbankoptimierung und Speicheranalyse, indem wichtige statistische Daten aus mehreren flexiblen Eingabe- und komprimierten Dateiformaten gesammelt werden.

Was macht IMS High Performance Load for z/OS?

IMS HP Load bietet eine vollständige Reihe von Hochleistung-Reorganisations-Reload-Verfahren für diese IMS-Unternehmen: 1) HDAM (Hierarchical Direct Access Method), 2) HIDAM (Hierarchical Indexed Direct Access Method), 3) HISAM (Hierarchical Indexed Sequential Access Method), 4) SHISAM (Simple Hierarchical Indexed Sequential Access Method), 5) PHDAM (Partitioned Hierarchical Direct Access Method) und 6) PHIDAM (Partitioned Hierarchical Indexed Direct Access Method).

IMS HP Load bietet eine hohe Leistung Neuladeverarbeitung für Datenbanken. Das Dienstprogramm ist ein Leistungsersatz für das IMS HD Reorganization Reload Utility (DFSURGL0). Das IMS HP Load-Dienstprogramm unterstützt verschiedene Datenbankunternehmen. Es erstellt den indirekten Listendatensatz (ILDS) einer HALDB, der mit dem von IMS erstellten Dienstprogramm IMS HD Reorganization Reload kompatibel ist. Das Dienstprogramm stellt außerdem Berichte bereit, die Statistiken über die Speichernutzung und Segmentzeiger enthalten.

IMS HP Load stellt die Programmierschnittstelle für den Ladevorgang (Load API) bereit. Durch die Verwendung der Load API können Sie den anfänglichen Ladevorgang viel schneller ausführen als den von IMS DL/I.

Das Dienstprogramm sortiert einen entladenen Datenbankdatensatz, der für eine HDAM-Datenbank erstellt wurde, um die zum erneuten Laden der Datenbank benötigte Zeit zu verkürzen. Es sortiert außerdem einen ungeladenen Datenbanksatz für HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM oder SHISAM Datenbanken. Das Dienstprogramm stellt zudem Berichte zur Verfügung, die bei der Optimierung der Randomisierungsparameter herangezogen werden können.

Mit dem Dienstprogramm „Bitmap Resetter“ lässt sich die Bitmap einer HDAM-, HIDAM-, PHDAM- oder PHIDAM-Datenbank anpassen, um eine dichtere Anordnung der Datenbankblöcke zu ermöglichen.

Ressourcen

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