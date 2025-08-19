IMS Connect Extensions for z/OS

Workload-Management, Operations Analytics, Sicherheit, Ereignisprotokollierung und mehr


Einfachere Verwaltung von Workload

IMS Connect Extensions for z/OS verbessert die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung von IMS Connect. Mit IMS Connect Extensions werden Ihre Systeme transparenter, Workloads lassen sich leichter verwalten und Probleme leichter beheben.

 Neuerung
Betriebsanalyse

Stellen Sie IMS Connect-Transaktionszusammenfassungsdaten nahezu in Echtzeit für Analyse-Engines bereit.
Operations Console z/OS Explorer Plug-in

Nutzen Sie die IMS Connect Extensions Operations Console, um Ihre IMS Connect-Systeme zu überwachen und zu verwalten. Automatisieren Sie Reaktionen auf Workload-Änderungen und der Verarbeitungskapazität.
Open Database Konnektivität

Unterstützt IMS Connect für die TCP/IP-Kommunikation mit IMS Connect und Open Database Manager (ODBM).
Vereinfachte Problemanalyse und erweitertes Workload-Routing

Analysieren Sie Probleme und optimieren Sie die Leistung, indem Sie IMS Connect-Ereignisdaten aufzeichnen.

Funktionen

Integration mit IMS Connect

IMS Connect Extensions for z/OS verbessert die Verwaltbarkeit des TCP/IP-Zugriffs auf IMS über IMS Connect. Es besteht aus Komponenten, die mit IMS Connect ausgeführt werden, Journal-Datensätzen, die IMS Connect-Aktivitäten aufzeichnen, sowie ISPF-, z/OS Explorer- und REXX-Schnittstellen zur Verwaltung von IMS Connect-Systemen und deren IMS Connect Extensions-Funktionen.
Ermöglicht erweitertes Workload-Routing

Nutzen Sie die regelbasierte Weiterleitung von IMS Connect Extension, um auf Änderungen der Workload und der Verarbeitungskapazität zu reagieren. Verwenden Sie IMS Connect-Erweiterungen, um Routing-Regeln für Spitzen- und Nebenzeiten festzulegen und so Datenspeicher zu verwalten, die mit einer hohen Datenflut konfrontiert sind. Es bietet unterbrechungsfreien Service bei geplanten und ungeplanten Datenspeicherausfällen und verteilt Workloads neu, sobald die Dienste wiederhergestellt sind.
Automatisiert den Lastausgleichsbetrieb

Greifen Sie direkt aus REXX-Programmen auf die Dienste von IMS Connect Extensions zu. Sie können das Routing zu einem Datenspeicher automatisch aussetzen oder fortsetzen, Routingregeln ändern, das aktive Journal wechseln, eine Ressourcennachverfolgung initiieren, Definitionen aktualisieren oder Befehle auf einem Zielsystem oder Datenspeicher ausführen.
Bietet eine zentrale Kontrollstelle für IMS Connect.

IMS Connect Extensions bietet eine zentrale Steuerungsstelle für mehrere IMS Connect-Systeme. Die optimierten und übersichtlichen Benutzeroberflächen ermöglichen eine zentrale Verwaltung und Steuerung aller IMS Connect-Systeme, indem Sie IMS Connect-Befehle direkt von einem einzigen Standort aus ausführen können.
Erfasst und erweitert IMS Connect-Ereignisdaten

Das IMS Connect Extensions-Journal enthält detaillierte Informationen zu den Aktivitäten von IMS Connect. Zur Erleichterung der Fehlerbehebung und zur Durchführung von Leistungsanalysen können IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer und IBM® Transaction Analysis Workbench IMS Connect Extensions-Journale analysieren.
Sendet einen Live-Feed von IMS Connect-Ereignissen an Analyse-Engines

Stellen Sie IMS Connect-Transaktionszusammenfassungsdaten nahezu in Echtzeit für Analytics Engines bereit. Nutzen Sie die Funktionen Ihrer Analyseplattform, um IMS Connect zu überwachen, Trends zu verfolgen und verschiedene Workloads in Ihrer Topologie zu visualisieren.
Ähnliche Produkte

IMS Performance Lösungspaket

Verbessern Sie die Produktivität der Analysten und sorgen Sie für eine effizientere IMS-Anwendungsleistung, eine bessere Ressourcennutzung und eine höhere Systemverfügbarkeit.

 Mehr erfahren
IMS Database Solution Pack für z/OS

Unterstützt Online-Datenbankreorganisationen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu unterstützen und voll funktionsfähige IMS-Datenbanken und HALDBs zu verwalten.

 Mehr dazu
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Diese Software-Suite ist eine integrierte Lösung für die gleichzeitige Sicherung und Wiederherstellung mehrerer Datensätze und Fast-Path-Bereiche.

 Mehr erfahren
IMS Tools

Verbessern Sie die Leistung ihres IMS-Systems mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.

 Mehr erfahren

Ressourcen

Der Lebenszyklus einer IMS Connect-Transaktion
Erfahren Sie mehr über Lebenszyklusereignisse, um die Funktionsweise Ihrer eigenen Systeme zu verstehen und Probleme zu diagnostizieren.
Techniken des Workload-Routing
Erfahren Sie, wie IMS Connect Extensions IMS Connect um erweiterte Funktionen für das Workload-Routing erweitert.
Produktdokumentation zu IMS-Tools
IMS Tools Produktpublikation, Programmverzeichnisse und andere zugehörige technische Inhalte im PDF-Format.
