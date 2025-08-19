Workload-Management, Operations Analytics, Sicherheit, Ereignisprotokollierung und mehr
IMS Connect Extensions for z/OS verbessert die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung von IMS Connect. Mit IMS Connect Extensions werden Ihre Systeme transparenter, Workloads lassen sich leichter verwalten und Probleme leichter beheben.
Stellen Sie IMS Connect-Transaktionszusammenfassungsdaten nahezu in Echtzeit für Analyse-Engines bereit.
Nutzen Sie die IMS Connect Extensions Operations Console, um Ihre IMS Connect-Systeme zu überwachen und zu verwalten. Automatisieren Sie Reaktionen auf Workload-Änderungen und der Verarbeitungskapazität.
Unterstützt IMS Connect für die TCP/IP-Kommunikation mit IMS Connect und Open Database Manager (ODBM).
Analysieren Sie Probleme und optimieren Sie die Leistung, indem Sie IMS Connect-Ereignisdaten aufzeichnen.
Verbessern Sie die Produktivität der Analysten und sorgen Sie für eine effizientere IMS-Anwendungsleistung, eine bessere Ressourcennutzung und eine höhere Systemverfügbarkeit.
Unterstützt Online-Datenbankreorganisationen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu unterstützen und voll funktionsfähige IMS-Datenbanken und HALDBs zu verwalten.
Diese Software-Suite ist eine integrierte Lösung für die gleichzeitige Sicherung und Wiederherstellung mehrerer Datensätze und Fast-Path-Bereiche.
Verbessern Sie die Leistung ihres IMS-Systems mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.
Sehen Sie sich eine Präsentation an, die einen Überblick über das Produkt bietet.
Erfahren Sie, wie Sie Instrumentierungsdaten für IMS Open Database-Anfragen erfassen und analysieren können.