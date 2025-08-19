Nutzen Sie die regelbasierte Weiterleitung von IMS Connect Extension, um auf Änderungen der Workload und der Verarbeitungskapazität zu reagieren. Verwenden Sie IMS Connect-Erweiterungen, um Routing-Regeln für Spitzen- und Nebenzeiten festzulegen und so Datenspeicher zu verwalten, die mit einer hohen Datenflut konfrontiert sind. Es bietet unterbrechungsfreien Service bei geplanten und ungeplanten Datenspeicherausfällen und verteilt Workloads neu, sobald die Dienste wiederhergestellt sind.