Was ist IBM® Rational® Performance Tester? IBM Rational Performance Tester hilft Softwaretestteams, im Rahmen eines DevOps-Ansatzes früher und häufiger zu testen. Er validiert die Skalierbarkeit von Web- und Serveranwendungen, identifiziert das Vorhandensein und die Ursache von Systemleistungsengpässen und reduziert die Anzahl der Lasttests. Ihre Softwaretestteams können schnell Leistungstests durchführen, mit denen die Auswirkungen der Belastung auf Anwendungen analysiert werden.

Vorteile Weniger Komplexität Konzentriert das Testteam auf die Validierung der Skalierbarkeit von Anwendungen, anstatt ein kompliziertes Testtool zu verwenden. Erweiterte Testszenarien Kombiniert optimalen Zugriff auf zugrunde liegende Protokolldaten und Remote-Systemstatistiken mit der Möglichkeit, benutzerdefinierten Java-Code einzufügen. Vereinfachte Ergebnisfreigabe Baut auf offenen Standards und gemeinsamen Benutzererfahrungen auf, um Projektteammitglieder zu integrieren. Verbesserte Anwendungsanalyse Ermittelt die Ursache für die Verlangsamung von J2EE-Anwendungen und bietet Schnittstellen zu IBM Tivoli®-Produkten für eine vollständige Umgebungsanalyse.

Wichtige Funktionen von IBM Rational Performance Tester Erweiterte Tests IBM Rational Performance Tester erstellt Testskripte ohne Programmierung, spart Zeit und reduziert die Testkomplexität. Testdaten Diese Software bietet flexible Modellierung und Emulation verschiedener Benutzerpopulationen bei gleichzeitiger Minimierung des Speicher- und Prozessorbedarfs. Tools für die Ursachenanalyse Diese Software bietet Tools für die Ursachenanalyse, mit denen sowohl der Quellcode als auch die physische Anwendungsebene identifiziert werden können, die den Engpass verursachen. Lasttests Rational Performance Tester unterstützt Lasttests für eine breite Palette von Anwendungen wie HTTP, SAP, Siebel, SIP, TCP Socket und Citrix. Berichterstellung in Echtzeit Rational Performance Tester generiert Leistungs- und Durchsatzberichte in Echtzeit und macht so jederzeit während eines Tests auf Leistungsprobleme aufmerksam. Verfügbar in der Cloud IBM Rational Performance Tester on Cloud ermöglicht umfassende und global verteilte Leistungstests.

Kundenreferenz