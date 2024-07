IBM Content Manager OnDemand on Cloud ermöglicht Kunden das Archivieren von Berichten, Korrespondenz und Transaktionsdatensätzen in der IBM Cloud®. IBM Content Manager OnDemand on Cloud basiert auf dem marktführenden On-Premise-Angebot und wird auf einer sicheren Single-Tenant-Infrastruktur gehostet. Die Benutzer können E-Präsentationsanwendungen für den Kundendienst und Anwendungen zur Verteilung von Berichten auf Desktop- und Mobilgeräten schnell bereitstellen und Selbstbedienungsanwendungen für Kunden durch Integration des Kundensystems schnell implementieren.