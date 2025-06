Speicherlösungen für Finanzdienstleistungen mit IBM Storage FlashSystem

Bereiten Sie sich mit IBM Storage FlashSystem auf den Digital Operational Resilience Act (DORA) vor

Was ist DORA?

Der Digital Operational Resilience Act (DORA) ist eine Verordnung der Europäischen Union (EU), die am 17. Januar 2025 in Kraft tritt. Das Gesetz dient als Orientierungshilfe für den Finanzsektor, um Bedenken hinsichtlich der Cyber-Resilienz sowohl für die lokale IT-Infrastruktur als auch für die in der Cloud gehostete IT-Infrastruktur auszuräumen. DORA gilt für in der EU tätige Finanzunternehmen, darunter Banken, Investmentfirmen, Kreditinstitute und andere. Es gilt auch für Drittanbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), wie z. B. Cloud-Service-Anbieter.

Ist Ihr Unternehmen auf DORA vorbereitet?

Das Konzept von DORA ist in fünf Hauptsäulen unterteilt, die verschiedene Aspekte oder Bereiche der IKT- und Cybersicherheit abdecken.

Die Säule IKT-Risikomanagement fordert Technologielösungen mit spezifischen Anforderungen an die betriebliche Ausfallsicherheit. Hier kann IBM Storage FlashSystem Ihnen helfen, die erforderlichen Kriterien und Richtlinien zu erfüllen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erstellen, welche die DORA-Bereitschaft unterstützt und gewährleistet, dass Ihre Abläufe sicher und konform sind.

Ab dem 17. Januar 2025 müssen Finanzunternehmen und externe Technologiedienstleister nachweisen, dass ihre IKT-Systeme belastbar und sicher sind.