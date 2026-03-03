IBM Envizi Emissions API

Vertrauenswürdige Emissionsberechnungslogik für Entwickler und ISVs
Die Envizi Emissions-API ermöglicht es sowohl Entwicklern als auch unabhängigen Softwareanbietern (ISVs), Emissionsberechnungsfunktionen direkt in ihre eigene Anwendung einzubetten. Die API stellt Envizis umfangreiche Emissionsfaktorenbibliothek und standardisierte Buchhaltungsmethoden zur Verfügung, sodass Teams individuelle Lösungen entwickeln können, ohne selbst Emissionslogik und Faktorenaufzeichnungen entwickeln und pflegen zu müssen.
Durch die Nutzung der Expertise von Envizi können Entwicklungsteams die Markteinführungszeit verkürzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Berechnungen den weltweit anerkannten Standards entsprechen.
Entwicklerfreundliche Integration
Integrieren Sie Emissionsberechnungen direkt in Ihre Software mithilfe von REST-APIs. Senden Sie Aktivitätsdaten aus Ihrer Anwendung und liefern Sie in Echtzeit genaue CO₂e-Ergebnisse – integrieren Sie Kohlenstoff-Erkenntnisse nahtlos in bestehende Workflows, Dashboards und Benutzererfahrungen, ohne Ihre Architektur zu stören.
Skalierbar, speziell für Unternehmen
Unterstützen Sie Emissionsberechnungen für mehrere Kunden, Regionen und hochvolumige Anwendungsfälle mit Zuversicht.
Die Emissions-API ist für eine einfache Integration ausgelegt und ermöglicht es Unternehmen aller Branchen, ein breites Spektrum von Emissions- und Nachhaltigkeitsanwendungsfällen zu unterstützen.
Standardisierte Emissionsberechnungen für alle Scopes 1, 2 und 3, die transparente, konsistente und konforme Berechnungen gewährleisten.
Greifen Sie auf eine verwaltete, weltweit anerkannte Bibliothek globaler, regionaler und branchenspezifischer Emissionsfaktor-Datensätze zu und stellen Sie so sicher, dass die Berechnungen mit aktuellen, transparenten Faktoren durchgeführt werden, ohne dass Sie eine eigene Emissionsfaktorbibliothek aufbauen, pflegen oder aktualisieren müssen.
Zugriff auf umfassende API-Sammlungen sowie ein SDK für Python
Funktionen schnell einführen, ohne sich Gedanken über die Beschaffung von Emissionsfaktoren oder die Belastung durch den Aufbau komplexer Berechnungslogik im eigenen Haus machen zu müssen.
Eine zustandslose API-Architektur ohne Datenspeicher bedeutet eine geringere Belastung der Infrastruktur der Softwareplattform und weniger Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Hosting.
Emissionsfaktoren und -methoden werden zentral verwaltet, sodass die Benutzer automatisch von den neuesten Aktualisierungen einen Vorteil haben, ohne dass ein manueller Aufwand erforderlich ist.
Klare Dokumentation, Beispielcode und Sandbox-Zugriff für eine schnelle Integration.
Auf Flexibilität ausgelegt: Nutzen Sie die API, um Emissionslogik zu erstellen, zu erweitern oder einzubetten, wo immer sie benötigt wird.
Nein. Die Envizi Emissions API wurde für Entwickler, Softwareproduktteams und ISVs entwickelt, um Emissionsberechnungen in bestehenden Softwarelösungen einzubetten. Unternehmen, die geregelte Workflows, Kontrollen und revisionssichere Berichte benötigen, sollten die Emissions Accounting-Lösungen von Envizi nutzen.
Envizi Emissions Calculations in Excel wurde für Geschäftsanwender entwickelt, die Emissionen direkt in Excel berechnen möchten – ohne dass Codierung erforderlich ist. Die Envizi Emissions API wurde für Entwickler und ISVs entwickelt, die ihre eigenen Emissionslösungen entwickeln.
Die Envizi Emissions API verwendet von Envizi regulierte Emissionsfaktoren für Scope 1, 2 und 3.
Sind Sie bereit, Ihre Treibhausgasemissionsbilanz zu verfeinern?
Lernen Sie IBM Envizi genauer kennen und erfahren Sie, wie es Ihnen bei der Berechnung, Verfolgung und Berichterstattung Ihrer Treibhausgasemissionen helfen kann.