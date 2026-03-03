IBM Envizi Emissions API

Die Envizi Emissions-API ermöglicht es sowohl Entwicklern als auch unabhängigen Softwareanbietern (ISVs), Emissionsberechnungsfunktionen direkt in ihre eigene Anwendung einzubetten. Die API stellt Envizis umfangreiche Emissionsfaktorenbibliothek und standardisierte Buchhaltungsmethoden zur Verfügung, sodass Teams individuelle Lösungen entwickeln können, ohne selbst Emissionslogik und Faktorenaufzeichnungen entwickeln und pflegen zu müssen.

Durch die Nutzung der Expertise von Envizi können Entwicklungsteams die Markteinführungszeit verkürzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Berechnungen den weltweit anerkannten Standards entsprechen.



Entwicklerfreundliche Integration

Integrieren Sie Emissionsberechnungen direkt in Ihre Software mithilfe von REST-APIs. Senden Sie Aktivitätsdaten aus Ihrer Anwendung und liefern Sie in Echtzeit genaue CO₂e-Ergebnisse – integrieren Sie Kohlenstoff-Erkenntnisse nahtlos in bestehende Workflows, Dashboards und Benutzererfahrungen, ohne Ihre Architektur zu stören.



Skalierbar, speziell für Unternehmen

Unterstützen Sie Emissionsberechnungen für mehrere Kunden, Regionen und hochvolumige Anwendungsfälle mit Zuversicht.