Veröffentlichung

Planungsorganisationen müssen ihre System- und Softwareentwicklungsdaten nutzen, um eine Dokumentation zu erstellen, die komplexen Stil- und Formatanforderungen entspricht. Diese Anforderungen können von Kunden, Geschäftspartnern oder Regierungs-/Branchenaufsichtsbehörden auferlegt werden (z. B. technische oder Vertragsdokumente, Audits und Compliance- oder Stakeholder-Anforderungen). Publishing automatisiert die Erstellung dieser Art von originalgetreuen Dokumenten aus den Daten in Ihrem ELM und anderen Produkten.

Mit IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing erhalten Sie eine Anwendung zur Dokumenterstellung, mit der Sie Dokumente mit mehreren Quellen erstellen können, die sowohl elegant als auch einfach zu lesen sind. Sie können die Dokumentenerstellung manuell oder im Batch-Modus für unbeaufsichtigte Verwendung ausführen. Mit dieser Software müssen Sie weniger Zeit für die manuelle Erstellung von Dokumenten und für Aufgaben im Zusammenhang mit der Aktualisierung von Dokumenten aufwenden, so dass Sie sich mehr auf Ihre primären Geschäftsziele konzentrieren können.

Leistungsstarke Generierung einer Matrix zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen

Sie können Nachverfolgbarkeitsdokumente aus mehreren Quellen in Formaten erstellen, die Microsoft Word, PDF, HTML und XSL-FO enthalten. Der Dokumentenstil ist flexibel. Zu den Optionen der Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix gehören reichhaltig formatierter Text, Inhaltsverzeichnisse, Object Linking and Embedding (OLE) und benutzerdefinierte Stile. Die Software unterstützt auch Hyperlinks, die die Navigation zwischen Elementen in Dokumenten oder zurück zur Quellanwendung ermöglichen.