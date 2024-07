Der IBM Engineering Integration Hub kann IBM Engineering Test Management, Anforderungsmanagement DOORS® Next, Workflow Management & IBM Rational ClearQuest® in eine Reihe von Drittanbieter-Tools integrieren, darunter Micro Focus ALM/Quality Center, Atlassian Jira, Broadcom Clarity and Rally, Digital.ai und Open Source Mozilla Bugzilla. Damit können Sie den ganzheitlichen Verwaltungsansatz von ELM auf Tools aus verschiedenen Quellen ausdehnen und Ihrem Entwicklungsteam eine produktivere Entwicklungsumgebung bieten.