Sehen Sie sich die Produktoptionen von IBM Automation Decision Services an und finden Sie die Preisgestaltung, die für Sie am besten geeignet ist.
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Automation Decision Services (Universal Base Image)
Entscheidungsausführung
Transaktionsserver, eigenständige Container auf Kubernetes, serverlose Microservices
Entscheidungen als Web-Services
Lizenzierungsmodell
Unbefristetes, monatliches Abonnement
Gebührenmetriken
Monatliche Entscheidungsausführungen (Abrechnung pro Paket mit 10.000 monatlichen Entscheidungen), Betriebszulassung (Standort)
Integrationsoptionen
Support
IBM-Support rund um die Uhr
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Automation Decision Services auf Cloud Pak for Business Automation
Entscheidungsausführung
Transaktionsserver, eigenständige Container, serverlose Microservices auf Red Hat® OpenShift®
Entscheidungen als Web-Services
Lizenzierungsmodell
Unbefristetes, monatliches Abonnement
Gebührenmetriken
Pro virtuellem Prozessorkern für Produktion oder Nichtproduktion
Integrationsoptionen
Vorintegriert mit anderen Automatisierungstechnologien wie Workflow, App, Inhalt, Erfassung und RPA
Support
IBM-Support rund um die Uhr