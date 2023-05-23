IBM Automation Decision Services: Preisgestaltung

Jetzt testen
Isometrische Darstellung des Produktbildschirms für die Dokumentenverarbeitung
IBM Automation Decision Services bietet Flexibilität für Ihre individuellen Anforderungen
Optionen vergleichen

Sehen Sie sich die Produktoptionen von IBM Automation Decision Services an und finden Sie die Preisgestaltung, die für Sie am besten geeignet ist.

Automation Decision Services (Universal Base Image)

Entscheidungsausführung

Transaktionsserver, eigenständige Container auf Kubernetes, serverlose Microservices

Entscheidungen als Web-Services

Lizenzierungsmodell

Unbefristetes, monatliches Abonnement

Gebührenmetriken

Monatliche Entscheidungsausführungen (Abrechnung pro Paket mit 10.000 monatlichen Entscheidungen), Betriebszulassung (Standort)
 

Integrationsoptionen

Support

IBM-Support rund um die Uhr

Automation Decision Services auf Cloud Pak for Business Automation

Entscheidungsausführung

Transaktionsserver, eigenständige Container, serverlose Microservices auf Red Hat® OpenShift®
 

Entscheidungen als Web-Services

Lizenzierungsmodell

Unbefristetes, monatliches Abonnement

Gebührenmetriken

Pro virtuellem Prozessorkern für Produktion oder Nichtproduktion
 

Integrationsoptionen

Vorintegriert mit anderen Automatisierungstechnologien wie Workflow, App, Inhalt, Erfassung und RPA

Support

IBM-Support rund um die Uhr
Machen Sie den nächsten Schritt

Testen Sie 30 Tage lang kostenlos ADS und die anderen Funktionen in IBM Cloud Pak for Business Automation.

  1. Jetzt testen
  2. Werden Sie Teil der Community