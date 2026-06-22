IBM Automation Decision Services (ADS) ist eine Geschäftsautomatisierungssoftware zur Modellierung und Verwaltung von Geschäftsentscheidungen über eine benutzerfreundliche Low-Code-Benutzeroberfläche. Es ist eigenständig oder innerhalb von IBM Cloud Pak for Business Automation erhältlich, wo es neben anderen Automatisierungstechnologien vorintegriert ist.
Modellieren Sie Geschäftsentscheidungen mit einer benutzerfreundlichen Low-Code-Benutzeroberfläche.
Treffen Sie vorausschauende Entscheidungen durch die Integration von sofort einsatzbereitem maschinellem Lernen.
Arbeiten Sie im ganzen Unternehmen gemeinsam mit Fachleuten an Regeln.
Simulieren Sie mehrere Versionen derselben Entscheidung mit Big Data Analytics.
Nutzen Sie Einblicke zur bestmöglichen Nutzung der Daten und um fundiertere Entscheidungen in Ihren Geschäftsabläufen zu ermöglichen. Erkennen und beheben Sie Probleme, bevor diese sich auf den Betrieb auswirken.
Führen Sie Geschäftsabläufe im großen Maßstab konsistent und effizient aus. Automatisieren Sie Genehmigungen, verarbeiten Sie Forderungen, binden Sie Mitarbeiter und Kunden ein und tragen Sie dazu bei, die Kosten für Verstöße gegen Vorschriften zu reduzieren und Kreditverluste zu verhindern.
Stellen Sie einen dokumentierten Nachweis des Entscheidungsprozesses zur Verfügung, um Compliance-Prüfungen zu unterstützen. Ändern Sie Richtlinien, wenn sich die Vorschriften weiterentwickeln. Sorgen Sie für Konsistenz zwischen Regionen, Kanälen und Vorschriften.