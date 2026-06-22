IBM Automation Decision Services

Intelligente Low-Code-Entscheidungsautomatisierung
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Isometrische Darstellung des Produktbildschirms für die Dokumentenverarbeitung

Nutzen Sie KI mit intelligenten Low-Code-Entscheidungen

IBM Automation Decision Services (ADS) ist eine Geschäftsautomatisierungssoftware zur Modellierung und Verwaltung von Geschäftsentscheidungen über eine benutzerfreundliche Low-Code-Benutzeroberfläche. Es ist eigenständig oder innerhalb von IBM Cloud Pak for Business Automation erhältlich, wo es neben anderen Automatisierungstechnologien vorintegriert ist.
Low-Code-Benutzeroberfläche

Modellieren Sie Geschäftsentscheidungen mit einer benutzerfreundlichen Low-Code-Benutzeroberfläche.
Integration maschinellen Lernens

Treffen Sie vorausschauende Entscheidungen durch die Integration von sofort einsatzbereitem maschinellem Lernen.
Collaboration

Arbeiten Sie im ganzen Unternehmen gemeinsam mit Fachleuten an Regeln.
Simulierte Szenarien

Simulieren Sie mehrere Versionen derselben Entscheidung mit Big Data Analytics.

So funktioniert es

Produktansicht zur Kreditgenehmigung mit Automation Decision Services
Kreditgenehmigungen

Genehmigen Sie Kredite schnell und mit einem hohen Maß an Sicherheit, dass der Antragsteller nicht in Zahlungsverzug gerät, während Sie gleichzeitig regulatorische Anforderungen erfüllen und dabei helfen, Fairness, Konsistenz und Überprüfbarkeit sicherzustellen.
Produktansicht zur Werbung mit Automation Decision Services
Personalisierte Werbeaktionen

Führen Sie Werbeaktionen durch, die, basierend auf allem, was Sie über einen bestimmten Kunden und die Geschichte Ihres Unternehmens wissen, wahrscheinlich erfolgreich sind.
Produktansicht zur Betrugserkennung mit Automation Decision Services
Betrugserkennung

Wenden Sie maschinelles Lernen auf Transaktionsdaten an, um Betrugsmuster zu erkennen und verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen, bevor sie sich auf die Rentabilität auswirken.
Produktansicht zur Forderungsbearbeitung mit Automation Decision Services
Forderungsbearbeitung

Verbessern Sie die Customer Experience, indem Sie Forderungen schnell bearbeiten, gleichzeitig Risiken verwalten, die Betriebskosten niedrig halten und die Einhaltung behördlicher Vorschriften gewährleisten.
Produktansicht zur Kreditgenehmigung mit Automation Decision Services
Kreditgenehmigungen

Genehmigen Sie Kredite schnell und mit einem hohen Maß an Sicherheit, dass der Antragsteller nicht in Zahlungsverzug gerät, während Sie gleichzeitig regulatorische Anforderungen erfüllen und dabei helfen, Fairness, Konsistenz und Überprüfbarkeit sicherzustellen.
Produktansicht zur Werbung mit Automation Decision Services
Personalisierte Werbeaktionen

Führen Sie Werbeaktionen durch, die, basierend auf allem, was Sie über einen bestimmten Kunden und die Geschichte Ihres Unternehmens wissen, wahrscheinlich erfolgreich sind.
Produktansicht zur Betrugserkennung mit Automation Decision Services
Betrugserkennung

Wenden Sie maschinelles Lernen auf Transaktionsdaten an, um Betrugsmuster zu erkennen und verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen, bevor sie sich auf die Rentabilität auswirken.
Produktansicht zur Forderungsbearbeitung mit Automation Decision Services
Forderungsbearbeitung

Verbessern Sie die Customer Experience, indem Sie Forderungen schnell bearbeiten, gleichzeitig Risiken verwalten, die Betriebskosten niedrig halten und die Einhaltung behördlicher Vorschriften gewährleisten.
Direkten Einfluss auf den Geschäftserfolg nehmen
Wirksamkeit verbessern

Nutzen Sie Einblicke zur bestmöglichen Nutzung der Daten und um fundiertere Entscheidungen in Ihren Geschäftsabläufen zu ermöglichen. Erkennen und beheben Sie Probleme, bevor diese sich auf den Betrieb auswirken.

 
Mehr Effizienz

Führen Sie Geschäftsabläufe im großen Maßstab konsistent und effizient aus. Automatisieren Sie Genehmigungen, verarbeiten Sie Forderungen, binden Sie Mitarbeiter und Kunden ein und tragen Sie dazu bei, die Kosten für Verstöße gegen Vorschriften zu reduzieren und Kreditverluste zu verhindern.
Compliance-Management

Stellen Sie einen dokumentierten Nachweis des Entscheidungsprozesses zur Verfügung, um Compliance-Prüfungen zu unterstützen. Ändern Sie Richtlinien, wenn sich die Vorschriften weiterentwickeln. Sorgen Sie für Konsistenz zwischen Regionen, Kanälen und Vorschriften.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie eine funktionsreiche Geschäftsautomatisierung Ihre Arbeit beschleunigen kann.

  1. Lösung in Aktion (3:48)
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