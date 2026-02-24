Von der Unternehmensrichtlinie zur regelkonformen Entscheidung in wenigen Stunden. Mit IBM Decision Intelligence werden in natürlicher Sprache verfasste Richtlinien zu regelkonformen, prüfbaren Entscheidungsabläufen, die für eine sichere Implementierung bereitstehen.

Das Ergebnis: schnellere Maßnahmen, weniger Fehler und ein messbarer Weg zum Return on Investment (ROI).