IBM wird im Gartner Magic Quadrant 2026™ für Decision Intelligence Platforms als führend eingestuft

Lesen Sie den Bericht, um mehr zu erfahren.

Lesen Sie den Bericht

Klügere, sicherere Entscheidungen – von der Richtlinie zur Wirkung in wenigen Stunden

 

Überführen Sie Geschäftsrichtlinien in wenigen Stunden in KI-generierte Entscheidungen – von Grund auf regelkonform gestaltet und ausgelegt auf operative Geschwindigkeit, Transparenz und regulatorische Sicherheit im großen Maßstab.

Entscheidungen in klarer Sprache

Verwandeln Sie Richtlinien mit einem KI-gestützten Assistenten in Entscheidungsmodelle.
Hybride KI integriert

Kombinieren Sie Regeln, maschinelles Lernen und generative KI für bessere Ergebnisse.
Vertrauen, das Sie erklären können

Jede Entscheidung ist transparent, überprüfbar und regelkonform.
Unbegrenztes Skalieren

SaaS-nativ, elastisch und bereit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.

Funktionsweise

Von der Unternehmensrichtlinie zur regelkonformen Entscheidung in wenigen Stunden. Mit IBM Decision Intelligence werden in natürlicher Sprache verfasste Richtlinien zu regelkonformen, prüfbaren Entscheidungsabläufen, die für eine sichere Implementierung bereitstehen.

Das Ergebnis: schnellere Maßnahmen, weniger Fehler und ein messbarer Weg zum Return on Investment (ROI).

Richtlinien ohne Code in Entscheidungen überführen

Nutzen Sie den von IBM® watsonx unterstützten Entscheidungsassistenten, um Unternehmensrichtlinien in nachvollziehbare Regeln umzuwandeln. Entwickelt für Geschäftsanwender, geschätzt von Compliance-Verantwortlichen und beschleunigt durch IT.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence Dashboards mit aktivem Tab „Decision Model“, angezeigt werden Regeln zur Lebensversicherungsberechtigung wie „Altersprüfung“, „Deckungsgrenzenprüfung“ und „Gesundheitsstatusprüfung“ in einem scrollbaren Panel

KI, Regeln und Daten – von Grund auf integriert

Beseitigen Sie die Komplexität der Verknüpfung separater Tools. Erstellen, steuern und implementieren Sie Entscheidungen in einer einheitlichen Umgebung – und beschleunigen Sie so die Transformation bei gleichzeitiger Reduzierung des operativen Risikos.

Bildschirmaufnahme des Workflow-Diagramms der Unified Environment von IBM Decision Intelligence mit aktivem Tab „Modeling (15)“, dargestellt wird das Ergebnis eines Entscheidungsmodells zur Kreditgenehmigung mit Kriterien wie „Risikobewertung“ und „Versicherung“

Entscheidungen, die Sie erklären können

IBM Decision Intelligence bietet vollständige Lebenszyklus-Rückverfolgbarkeit. Diese Funktion reicht von der Erstellung der Richtlinie bis zum Geschäftsergebnis und stellt sicher, dass Entscheidungen nachvollziehbar, prüfbar und vertrauenswürdig sind.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence Dashboards mit aktivem Tab „Modeling (15)“, angezeigt wird eine Bewertungstabelle mit Bereichsspalten für Rückzahlungs- und Unternehmensbewertung sowie entsprechenden Werten in jeder Zeile. Rechts befindet sich ein Logikeditor

Branchen

Jeder Klick, jeder Einkaufswagen, jede Werbeaktion und jeder zugesagte Liefertermin ist eine Entscheidung. Wenn diese Entscheidungen in isolierten Tools und voneinander getrennten Teams getroffen werden, entgehen Einzelhändlern Margen und sie verpassen entscheidende Momente. IBM Decision Intelligence bietet ein regelkonformes, KI-gestütztes Fundament für Preisgestaltung, Promotionen, Sortiment und Omnichannel-Fulfillment – damit Ihre Systeme mit derselben Präzision und Geschwindigkeit agieren wie Ihre Kundinnen und Kunden. Machen Sie aus Entscheidungen Wachstum – nicht Spekulation.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence-Dashboards mit dem Entscheidungsmodell „Discount Calculator“ mit dem Hinweis „Step 2 of 4 completed!“, dargestellt wird ein Flussdiagramm mit Knoten und Pfeilen und miteinander verbundenen Modulen wie Bewertung der Rabattberechnung, Kundenkategorienbewertung und Bewertung des Auftragswerts

Kreditrisiko, Betrugssignale, Zahlungsrouting und Inkassostrategien verändern sich im Sekundentakt – doch viele Finanzinstitute treffen diese Entscheidungen noch immer auf Basis starrer Regeln und unvollständiger Daten. IBM Decision Intelligence ergänzt eine Echtzeit-Entscheidungsebene über Plattformen hinweg, die Genehmigungen präzisiert, Verluste reduziert und das Vertrauen der Kundschaft stärkt. Modernisieren Sie die Entscheidungen, die Ihre Bilanz prägen – mit integrierter Transparenz und Kontrolle.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence Dashboards mit der Benutzeroberfläche des „Car Loan Approval Service“. Der Tab „Policy document“ ist aktiv, und die Meldung „Step 1 of 4 completed!“ ist hervorgehoben. Die Zulassungskriterien wie Altersvoraussetzung, Einkommensnachweis, Bonitätsschwelle und Kreditbedingungen werden in einem strukturierten Richtlinientextfeld angezeigt.

Betten, Behandlungspfade, Genehmigungen, Personaleinsatz, Abrechnung – das Gesundheitswesen wird von Entscheidungen gesteuert, die selten den gleichen Kontext haben. IBM Decision Intelligence verbindet klinische, operative und finanzielle Logik in einer transparenten, KI-gestützten Ebene, die Patientenstrom, Versorgungsqualität und Erlössicherheit stärkt. Schnellere Genehmigungen, klarere Behandlungspfade, weniger Verzögerungen – regelkonform, erklärbar und ergebnisorientiert.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence Dashboard, die den Workflow „MRI Request Decision Service“ zeigt. Der Tab „Decision Model“ ist aktiv und die Meldung „Step 2 of 4 completed!“ ist hervorgehoben. Ein Flussdiagramm, in dem sich drei Zweige von „MRIRequest“ über „CoverageCheck“, „ClinicalEvaluation“ und „PreAuthEvaluation“ erstrecken und zu „MRIRequestOutcome“ zusammenlaufen.

Bestände bewegen sich, Aufträge ändern sich, Routen fallen aus, Prognosen schwanken. Was Lieferketten verlangsamt, ist selten eine große Störung – sondern Tausende unkoordinierter Entscheidungen ohne gemeinsame, verlässliche Datenbasis. IBM Decision Intelligence vereint Nachfrage, Kosten, Kapazität, Service und Risiko in schnellen, erklärbaren Empfehlungen, damit Teams handeln, bevor Auswirkungen eintreten. Entwickeln Sie eine Lieferkette, die vorausdenkt – statt verspätet zu reagieren.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence Dashboards, die den Workflow „Supplier Compliance Validation“ mit aktivem Tab „Decision Model“ und „Step 4 of 4 completed!“ hervorgehoben zeigt, mit mehreren miteinander verbundenen Pfeilen, die von „Supplier“ zu „Compliance-Ergebnis“ führen

Abwanderungssignale, Netzauslastung, Tarifgestaltung, Betrugserkennung – Telekommunikationsunternehmen agieren in permanenter Bewegung, doch die Entscheidungslogik hält oft nicht Schritt. IBM Decision Intelligence bündelt Teilnehmer-, Geräte-, Nutzungs- und Netzwerkinformationen in einem regelkonformen Entscheidungsmodell, das Kundenbindung, Personalisierung, Servicequalität und Erlössicherung unterstützt. Richten Sie kommerzielle und Netzstrategien an Entscheidungen aus, die sich erklären, messen und skalieren lassen.

Bildschirmaufnahme des IBM Decision Intelligence Dashboard, die den Workflow „Retention Decision Service“ mit aktivem Tab „Decision Model“ und „Schritt 2 of 4 completed!“ hervorgehoben. Dargestellt wird ein Flussdiagramm, in dem sich drei Zweige von „CustomerProfile“ über „ChurnRiskAssessment“, „LifetimeValueCategory“ und „Payment Status Evaluation“ erstrecken, zu „RetentionStrategy“ zusammenlaufen und in den letzten Schritt „RetentionAction“ münden.

Preisgestaltung und Pakete – mehrere Zahlungsoptionen verfügbar

IBM Decision Intelligence – Essentials-Tarif

 

Preis pro Monat

 

1.500 USD/Monat*

Entscheidungsausführung

Bis zu 100.000 Entscheidungen pro Monat

Zusätzliche Nutzung

10 USD pro weitere 1.000 Entscheidungen

Autoren

Bis zu 10 aktive Nutzer

Umgebungen

1 vorkonfigurierte Umgebung enthalten

 Jetzt kaufen

Im Essentials-Plan enthalten:
  • KI-gestützter Entscheidungsassistent 
    • Generieren Sie Entscheidungsmodelle direkt aus Richtlinientexten mithilfe von generativer KI
  • Low-Code-Entscheidungsmodellierung 
    • Erstellen, bearbeiten und implementieren Sie regelkonforme Entscheidungsprozesse über eine intuitive Weboberfläche – keine IDE erforderlich
  • Hybride KI-Engine 
    • Kombinieren Sie Business Rules, prädiktive ML-Modelle und generative KI-Erkenntnisse in einem einzigen Entscheidungsablauf
  • Erklärbarkeit und Governance
    • Jedes Ergebnis ist transparent, überprüfbar und entspricht den Unternehmensstandards.
  • Nahtlose ML-Integration
    • Integrieren Sie eigene Modelle aus watsonx.ai oder anderen Plattformen für prädiktive Entscheidungsfindung
  • Integrierte Validierung und Tests 
    • Testen und optimieren Sie die Entscheidungslogik vor der Bereitstellung.
  • Sichere SaaS-Architektur
    • Skalierbarkeit der Unternehmensklasse, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Datenisolierung durch Konzeption

*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort. 

Ressourcen

Neuerungen

Erkunden Sie neue Funktionen und Verbesserungen

 Community

Erkunden Sie die Benutzer-Community von IBM Decision Intelligence

 Dokumentation

Erkunden Sie die offizielle IBM Decision Intelligence Dokumentation

 Webinar

Wie es jetzt weitergeht und was als Nächstes bei IBM Decision Intelligence kommt: Erweiterte Funktionen. Größere Wirkung.
