KI-gestützte Entscheidungen, die vertrauenswürdig, nachvollziehbar und zukunftssicher sind
Überführen Sie Geschäftsrichtlinien in wenigen Stunden in KI-generierte Entscheidungen – von Grund auf regelkonform gestaltet und ausgelegt auf operative Geschwindigkeit, Transparenz und regulatorische Sicherheit im großen Maßstab.
Verwandeln Sie Richtlinien mit einem KI-gestützten Assistenten in Entscheidungsmodelle.
Kombinieren Sie Regeln, maschinelles Lernen und generative KI für bessere Ergebnisse.
Jede Entscheidung ist transparent, überprüfbar und regelkonform.
SaaS-nativ, elastisch und bereit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.
Von der Unternehmensrichtlinie zur regelkonformen Entscheidung in wenigen Stunden. Mit IBM Decision Intelligence werden in natürlicher Sprache verfasste Richtlinien zu regelkonformen, prüfbaren Entscheidungsabläufen, die für eine sichere Implementierung bereitstehen.
Das Ergebnis: schnellere Maßnahmen, weniger Fehler und ein messbarer Weg zum Return on Investment (ROI).
Nutzen Sie den von IBM® watsonx unterstützten Entscheidungsassistenten, um Unternehmensrichtlinien in nachvollziehbare Regeln umzuwandeln. Entwickelt für Geschäftsanwender, geschätzt von Compliance-Verantwortlichen und beschleunigt durch IT.
Beseitigen Sie die Komplexität der Verknüpfung separater Tools. Erstellen, steuern und implementieren Sie Entscheidungen in einer einheitlichen Umgebung – und beschleunigen Sie so die Transformation bei gleichzeitiger Reduzierung des operativen Risikos.
IBM Decision Intelligence bietet vollständige Lebenszyklus-Rückverfolgbarkeit. Diese Funktion reicht von der Erstellung der Richtlinie bis zum Geschäftsergebnis und stellt sicher, dass Entscheidungen nachvollziehbar, prüfbar und vertrauenswürdig sind.
Jeder Klick, jeder Einkaufswagen, jede Werbeaktion und jeder zugesagte Liefertermin ist eine Entscheidung. Wenn diese Entscheidungen in isolierten Tools und voneinander getrennten Teams getroffen werden, entgehen Einzelhändlern Margen und sie verpassen entscheidende Momente. IBM Decision Intelligence bietet ein regelkonformes, KI-gestütztes Fundament für Preisgestaltung, Promotionen, Sortiment und Omnichannel-Fulfillment – damit Ihre Systeme mit derselben Präzision und Geschwindigkeit agieren wie Ihre Kundinnen und Kunden. Machen Sie aus Entscheidungen Wachstum – nicht Spekulation.
Kreditrisiko, Betrugssignale, Zahlungsrouting und Inkassostrategien verändern sich im Sekundentakt – doch viele Finanzinstitute treffen diese Entscheidungen noch immer auf Basis starrer Regeln und unvollständiger Daten. IBM Decision Intelligence ergänzt eine Echtzeit-Entscheidungsebene über Plattformen hinweg, die Genehmigungen präzisiert, Verluste reduziert und das Vertrauen der Kundschaft stärkt. Modernisieren Sie die Entscheidungen, die Ihre Bilanz prägen – mit integrierter Transparenz und Kontrolle.
Betten, Behandlungspfade, Genehmigungen, Personaleinsatz, Abrechnung – das Gesundheitswesen wird von Entscheidungen gesteuert, die selten den gleichen Kontext haben. IBM Decision Intelligence verbindet klinische, operative und finanzielle Logik in einer transparenten, KI-gestützten Ebene, die Patientenstrom, Versorgungsqualität und Erlössicherheit stärkt. Schnellere Genehmigungen, klarere Behandlungspfade, weniger Verzögerungen – regelkonform, erklärbar und ergebnisorientiert.
Bestände bewegen sich, Aufträge ändern sich, Routen fallen aus, Prognosen schwanken. Was Lieferketten verlangsamt, ist selten eine große Störung – sondern Tausende unkoordinierter Entscheidungen ohne gemeinsame, verlässliche Datenbasis. IBM Decision Intelligence vereint Nachfrage, Kosten, Kapazität, Service und Risiko in schnellen, erklärbaren Empfehlungen, damit Teams handeln, bevor Auswirkungen eintreten. Entwickeln Sie eine Lieferkette, die vorausdenkt – statt verspätet zu reagieren.
Abwanderungssignale, Netzauslastung, Tarifgestaltung, Betrugserkennung – Telekommunikationsunternehmen agieren in permanenter Bewegung, doch die Entscheidungslogik hält oft nicht Schritt. IBM Decision Intelligence bündelt Teilnehmer-, Geräte-, Nutzungs- und Netzwerkinformationen in einem regelkonformen Entscheidungsmodell, das Kundenbindung, Personalisierung, Servicequalität und Erlössicherung unterstützt. Richten Sie kommerzielle und Netzstrategien an Entscheidungen aus, die sich erklären, messen und skalieren lassen.
Preis pro Monat
1.500 USD/Monat*
Entscheidungsausführung
Bis zu 100.000 Entscheidungen pro Monat
Zusätzliche Nutzung
10 USD pro weitere 1.000 Entscheidungen
Autoren
Bis zu 10 aktive Nutzer
Umgebungen
1 vorkonfigurierte Umgebung enthalten
Im Essentials-Plan enthalten:
