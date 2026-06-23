IBM Data Gate für Confluent​

Streaming vertrauenswürdiger IBM-Z-Transaktionen in Echtzeit, um KI, Analyse, Automatisierung und moderne ereignisgesteuerte Anwendungen anzutreiben
Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Echtzeitdaten, um KI, Analyse, Automatisierung und Digital Experience zu ermöglichen. IBM Z bleibt die vertrauenswürdige Grundlage für die weltweit wichtigsten Transaktionen – und schafft Chancen, vertrauenswürdige Unternehmensdaten über moderne ereignisgesteuerte Architekturen hinweg zu erweitern.
IBM Data Gate for Confluent ermöglicht es Unternehmen, Änderungen von Db2 for z/OS direkt in Confluent (ein IBM Unternehmen) zu streamen und so traditionelle Transaktionsdaten in einen kontinuierlichen Strom von Echtzeitereignissen umzuwandeln, die Anwendungsfälle wie zeitnahe Warnmeldungen im Finanzdienstleistungssektor, sofortige Betrugserkennung und proaktives Störungsmanagement im Transportwesen unterstützen – und dadurch die Reaktionsfähigkeit und die Customer Experience verbessern.
Entwickelt für reale Szenarien
Echtzeitentscheidungen sind branchenübergreifend wichtig. IBM Data Gate for Confluent wandelt vertrauenswürdige Db2 for z/OS-Transaktionen in Echtzeit-Event-Streams um und ermöglicht so KI, Analysen, Automatisierung und moderne ereignisgesteuerte Anwendungen.
KI und Automatisierung mit Live-Betriebsdaten ermöglichen.
Bereitstellung von verwalteten Daten in hybriden Umgebungen.
- Echtzeitbenachrichtigungen für bemerkenswerte Kontoaktivitäten bereitstellen - Transaktionsereignisse in Betrugserkennung streamen - Kundenbenachrichtigungsdienste in Echtzeit aktivieren
- Betriebsereignisse für Workflows zur Umbuchung von Passagieren streamen - Störungen erkennen und automatisierte Reaktionen in Echtzeit auslösen - Verbesserung der Customer Experience bei Verspätungen oder Stornierungen
- Workflows zur Schadenbearbeitung in Echtzeit auslösen - Sofortige Event Notifications über Richtlinien- und Risikoereignisse aktivieren - Betriebsereignisse in KI-gestützte Bewertungssysteme streamen
- Bestands- und Auftragsaktualisierungen über digitale Kanäle streamen - Werbeaktionen und Empfehlungsmaschinen in Echtzeit - Unterstützung von Checkout- und Erfüllung-Systemen mit geringer Latenz
- Datenverarbeitung von Patienten- und Betriebsdaten in Echtzeit - Ereignisse in Monitoring and Analytics Systeme streamen - Die Betriebskontinuität für kritische Workflows im Gesundheitswesen unterstützen
- Bürgerservice-Veranstaltungen abteilungsübergreifend streamen - Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Sozialleistungen und Steuersystemen - Operative Transparenz und Governance in Echtzeit ermöglichen
Eine speziell entwickelte Integration, die Db2 for z/OS-Transaktionsdaten mithilfe bewährter IBM-Synchronisationstechnologie direkt in Confluent-Umgebungen streamt.
Transformieren Sie Db2-Transaktionen in Kafka-Ereignisse, die von modernen Anwendungen, Analyseplattformen und Automatisierungs-Workflows verarbeitet werden können.
Nutzt offene Debezium-Ereignisformate und Kafka-Standards, um nahtlos in Hybrid Cloud-, Analyse- und Unternehmensanwendungs-Ökosysteme zu integrieren.
Konzipiert für geschäftskritische Workloads mit transaktionsorientierter Replikation, Synchronisierung mit geringer Latenz und skalierbarer Ereignisverteilung.
Wichtige technische Funktionen
Vertrauenswürdige Db2-Transaktionsdaten kontinuierlich streaneb, um Analysen, Betrugserkennung, Dashboards und operative Entscheidungsfindung in Echtzeit zu ermöglichen.
Aktivieren Sie KI-Pipelines, Automatisierungs-Workflows und moderne Anwendungen mit Live-Betriebsdaten aus Db2 for z/OS.
Einmalige Veröffentlichung der Daten und Ermöglichung mehrerer Downstream-Verbraucher über Analyseplattformen, Microservices, Kafka-Anwendungen und hybride Cloud-Umgebungen.
Ersetzen von benutzerdefinierten Batch-Pipelines und Point-to-Point-Integrationen durch skalierbare, ereignisgesteuerte Streaming-Architekturen, die die Agilität verbessern und den operativen Overhead reduzieren.
Erkunden Sie die Produktdokumentation, um Erkenntnisse über optimale Konfigurationen und Best Practices zu erhalten.
Vernetzen Sie sich mit einer Gemeinschaft von Experten, arbeiten Sie zusammen und lernen Sie mit ihnen, um die neuesten Entwicklungen in Data Gate for Confluent zu erkunden.