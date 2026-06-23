IBM Data Gate für Confluent​

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Echtzeitdaten, um KI, Analyse, Automatisierung und Digital Experience zu ermöglichen. IBM Z bleibt die vertrauenswürdige Grundlage für die weltweit wichtigsten Transaktionen – und schafft Chancen, vertrauenswürdige Unternehmensdaten über moderne ereignisgesteuerte Architekturen hinweg zu erweitern.​

IBM Data Gate for Confluent ermöglicht es Unternehmen, Änderungen von Db2 for z/OS direkt in Confluent (ein IBM Unternehmen) zu streamen und so traditionelle Transaktionsdaten in einen kontinuierlichen Strom von Echtzeitereignissen umzuwandeln, die Anwendungsfälle wie zeitnahe Warnmeldungen im Finanzdienstleistungssektor, sofortige Betrugserkennung und proaktives Störungsmanagement im Transportwesen unterstützen – und dadurch die Reaktionsfähigkeit und die Customer Experience verbessern.