IBM Data Gate für Confluent​

Streaming vertrauenswürdiger IBM-Z-Transaktionen in Echtzeit, um KI, Analyse, Automatisierung und moderne ereignisgesteuerte Anwendungen anzutreiben

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Data Gate for Confluent
Abstraktes geometrisches Muster aus blauen und türkisfarbenen Kreisen und Halbkreisen, die in einem Raster auf hellem Hintergrund angeordnet sind
Ankündigung: IBM Data Gate für Confluent: Z-Daten in reale Daten umwandeln Zeitaktion​
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Überblick

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Echtzeitdaten, um KI, Analyse, Automatisierung und Digital Experience zu ermöglichen. IBM Z bleibt die vertrauenswürdige Grundlage für die weltweit wichtigsten Transaktionen – und schafft Chancen, vertrauenswürdige Unternehmensdaten über moderne ereignisgesteuerte Architekturen hinweg zu erweitern.​

IBM Data Gate for Confluent ermöglicht es Unternehmen, Änderungen von Db2 for z/OS direkt in Confluent (ein IBM Unternehmen) zu streamen und so traditionelle Transaktionsdaten in einen kontinuierlichen Strom von Echtzeitereignissen umzuwandeln, die Anwendungsfälle wie zeitnahe Warnmeldungen im Finanzdienstleistungssektor, sofortige Betrugserkennung und proaktives Störungsmanagement im Transportwesen unterstützen – und dadurch die Reaktionsfähigkeit und die Customer Experience verbessern.

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Anwendungsfälle

Entwickelt für reale Szenarien

Echtzeitentscheidungen sind branchenübergreifend wichtig. IBM Data Gate for Confluent wandelt vertrauenswürdige Db2 for z/OS-Transaktionen in Echtzeit-Event-Streams um und ermöglicht so KI, Analysen, Automatisierung und moderne ereignisgesteuerte Anwendungen.
Event-Streaming in Echtzeit
Streamen Sie vertrauenswürdige Z-Daten im gesamten Unternehmen.
 Ereignisgesteuerte KI und Analyse

KI und Automatisierung mit Live-Betriebsdaten ermöglichen.

 Enterprise-Integration und Governance

Bereitstellung von verwalteten Daten in hybriden Umgebungen.
Finanzen/Bankwesen

- Echtzeitbenachrichtigungen für bemerkenswerte Kontoaktivitäten bereitstellen​ - Transaktionsereignisse in Betrugserkennung streamen​ - Kundenbenachrichtigungsdienste in Echtzeit aktivieren
Transport

- Betriebsereignisse für Workflows zur Umbuchung von Passagieren streamen​ - Störungen erkennen und automatisierte Reaktionen in Echtzeit auslösen​ - Verbesserung der Customer Experience bei Verspätungen oder Stornierungen
Versicherungswesen

- Workflows zur Schadenbearbeitung in Echtzeit auslösen​ - Sofortige Event Notifications über Richtlinien- und Risikoereignisse aktivieren​ - Betriebsereignisse in KI-gestützte Bewertungssysteme streamen
Einzelhandel

- Bestands- und Auftragsaktualisierungen über digitale Kanäle streamen​ - Werbeaktionen und Empfehlungsmaschinen in Echtzeit​ - Unterstützung von Checkout- und Erfüllung-Systemen mit geringer Latenz
Gesundheitswesen

- Datenverarbeitung von Patienten- und Betriebsdaten in Echtzeit​ - Ereignisse in Monitoring and Analytics Systeme streamen​ - Die Betriebskontinuität für kritische Workflows im Gesundheitswesen unterstützen
Behörden

- Bürgerservice-Veranstaltungen abteilungsübergreifend streamen​ - Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Sozialleistungen und Steuersystemen​ - Operative Transparenz und Governance in Echtzeit ermöglichen
Andere Branchen

- Ereignisgesteuerte Modernisierung ermöglichen​ - Unterstützung von Hybrid-Cloud- und Microservice-Architekturen​ - Beschleunigung der Einführung von KI in Unternehmen mit vertrauenswürdigen Live-Daten

Warum IBM Data Gate für Confluent?​

Native Integration zwischen IBM Z und Confluent

Eine speziell entwickelte Integration, die Db2 for z/OS-Transaktionsdaten mithilfe bewährter IBM-Synchronisationstechnologie direkt in Confluent-Umgebungen streamt.
Echtzeitdaten für KI und Event- getriebenes Geschäft

Transformieren Sie Db2-Transaktionen in Kafka-Ereignisse, die von modernen Anwendungen, Analyseplattformen und Automatisierungs-Workflows verarbeitet werden können.
Offene und interoperable Streaming-Architektur

Nutzt offene Debezium-Ereignisformate und Kafka-Standards, um nahtlos in Hybrid Cloud-, Analyse- und Unternehmensanwendungs-Ökosysteme zu integrieren.
Unternehmensklasse Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit

Konzipiert für geschäftskritische Workloads mit transaktionsorientierter Replikation, Synchronisierung mit geringer Latenz und skalierbarer Ereignisverteilung.

Funktionen

Wichtige technische Funktionen

Einheimischer Kafka und Confluent-Integration
  • Kafka Connect-Quellkonnektor für die Confluent Platform
  • Debezium-kompatibles Change Event Streaming
  • Unterstützung für Avro- und JSON-Ereignisserialisierung
  • Nahtlose Integration mit Kafka-basierten Ökosystemen

 
Db2 der Unternehmensklasse für z/OS-Synchronisierung
  • IBM Data Gate-Technologie für kontinuierliche Replikation
  • Transaktionssensitive Erfassung von Änderungen
  • Effiziente Datensynchronisation mit geringer Latenz
  • Entwickelt für großvolumige Unternehmensumgebungen

 
Unternehmensklasse Governance und Sicherheit
  • TLS-verschlüsselte Verbindung
  • Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrollen
  • Schema-Veröffentlichung im Confluent Schema Registry
  • Unterstützung von Governance- und Abstammungsinitiativen
Flexible Replikation Muster
  • Initiales Laden der Tabelle und laufende CDC-Replikation
  • Protokollbasierte Erfassung von Änderungsdaten
  • Mehrere Bereitstellung und Nutzungsmuster
  • Unterstützung für hybride und verteilte Architekturen

Wie diese Lösung Mehrwert schafft

Echtzeit-Geschäftserkenntnisse freischalten

Vertrauenswürdige Db2-Transaktionsdaten kontinuierlich streaneb, um Analysen, Betrugserkennung, Dashboards und operative Entscheidungsfindung in Echtzeit zu ermöglichen.
KI- und Modernisierungsinitiativen beschleunigen

Aktivieren Sie KI-Pipelines, Automatisierungs-Workflows und moderne Anwendungen mit Live-Betriebsdaten aus Db2 for z/OS.
Vereinfachung der Verteilung von Enterprise Daten

Einmalige Veröffentlichung der Daten und Ermöglichung mehrerer Downstream-Verbraucher über Analyseplattformen, Microservices, Kafka-Anwendungen und hybride Cloud-Umgebungen.
Reduzierung der Komplexität und Latenz der Integration

Ersetzen von benutzerdefinierten Batch-Pipelines und Point-to-Point-Integrationen durch skalierbare, ereignisgesteuerte Streaming-Architekturen, die die Agilität verbessern und den operativen Overhead reduzieren.
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Dokumentation

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Community

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