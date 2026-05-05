IBM Data Gate for Confluent: Umwandlung von Z-Daten in Echtzeitaktionen

Wir freuen uns, IBM Data Gate for Confluent vorzustellen. Diese neue Funktion bringt IBM-Z-Daten ins Zentrum moderner Echtzeit-Datengrundlagen, auf denen Unternehmens-KI basiert.

IBM-Z-Systeme betreiben auch weiterhin geschäftskritische transaktionale Workloads für viele der weltweit größten Unternehmen und erzeugen dabei enorme, äußerst wertvolle Datenströme. In vielen Unternehmen bleiben diese Daten jedoch in den Z-Systemen eingeschlossen und werden häufig nur über Batch-Prozesse bereitgestellt. Dadurch ist ihre Nutzung für zeitnahe Erkenntnisse und intelligente Automatisierung eingeschränkt.

Gleichzeitig wechseln Unternehmen zunehmend von KI-Experimenten zur umfassenden Einführung. Mit der jüngsten Übernahme von Confluent durch IBM treiben wir unsere Vision voran, vertrauenswürdige, kontinuierlich fließende Echtzeitdaten zur Grundlage für Unternehmens-KI und intelligente Anwendungen zu machen.

IBM Data Gate for Confluent wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung zu lösen: IBM-Z-Daten werden in die Echtzeit-Data-Fabric integriert, die moderne Anwendungen, Analysen und KI antreibt.