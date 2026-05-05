IBM Data Gate for Confluent: Umwandlung von Z-Daten in Echtzeitaktionen

IBM-Z-Daten in einen kontinuierlichen Echtzeit-Datenstrom im großen Maßstab umwandeln, um KI und Unternehmenswachstum voranzutreiben.
Wir freuen uns, IBM Data Gate for Confluent vorzustellen. Diese neue Funktion bringt IBM-Z-Daten ins Zentrum moderner Echtzeit-Datengrundlagen, auf denen Unternehmens-KI basiert.
IBM-Z-Systeme betreiben auch weiterhin geschäftskritische transaktionale Workloads für viele der weltweit größten Unternehmen und erzeugen dabei enorme, äußerst wertvolle Datenströme. In vielen Unternehmen bleiben diese Daten jedoch in den Z-Systemen eingeschlossen und werden häufig nur über Batch-Prozesse bereitgestellt. Dadurch ist ihre Nutzung für zeitnahe Erkenntnisse und intelligente Automatisierung eingeschränkt.
Gleichzeitig wechseln Unternehmen zunehmend von KI-Experimenten zur umfassenden Einführung. Mit der jüngsten Übernahme von Confluent durch IBM treiben wir unsere Vision voran, vertrauenswürdige, kontinuierlich fließende Echtzeitdaten zur Grundlage für Unternehmens-KI und intelligente Anwendungen zu machen.
IBM Data Gate for Confluent wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung zu lösen: IBM-Z-Daten werden in die Echtzeit-Data-Fabric integriert, die moderne Anwendungen, Analysen und KI antreibt.
IBM Data Gate for Confluent ermöglicht es Unternehmen, Änderungen aus Db2 for z/OS direkt in Confluent zu streamen und traditionelle Transaktionsdaten in einen kontinuierlichen Strom von Echtzeitereignissen zu verwandeln. Dadurch werden Anwendungsfälle wie zeitnahe Warnmeldungen im Finanzsektor, sofortige Betrugserkennung und proaktives Störungsmanagement im Transportwesen unterstützt und die Reaktionsfähigkeit sowie die Customer Experience verbessert.
Mit dieser Funktion wird eine kritische Lücke in Unternehmensarchitekturen geschlossen. Unternehmen können ihre vertrauenswürdigsten Daten nun sofort über Anwendungen und Systeme hinweg verfügbar machen, anstatt sich auf verzögerte Batch-Extrakte oder komplexe individuelle Integrationen verlassen zu müssen.
Die Lösung, die nativ für Confluent entwickelt wurde, integriert sich nahtlos in bestehende Streaming-Umgebungen und bietet eine standardisierte und skalierbare Möglichkeit, IBM Z mit modernen Datenökosystemen zu verbinden. So unterstützt sie Unternehmen beim Aufbau einer einheitlichen Echtzeit-Datengrundlage, auf der Anwendungen, APIs und KI-Systeme unmittelbar auf neu generierte Daten reagieren können.
IBM Data Gate for Confluent basiert auf einer modernen, ereignisgesteuerten Architektur, die eine nahtlose Übertragung von Daten aus IBM Z in die Confluent Platform ermöglicht. Dabei handelt es sich um Confluents selbstverwaltete Enterprise-Deployment-Option für On-Prem- und private Umgebungen.
Die Lösung erfasst Änderungen aus Db2 for z/OS auf einer übergeordneten Ebene mithilfe effizienter, logbasierter Datenerfassung und gewährleistet dabei minimale Auswirkungen auf geschäftskritische transaktionale Workloads. IBM Data Gate ist auf Mainframe-Effizienz optimiert. Bis zu 96 % der Verarbeitung können auf zIIP-Engines ausgeführt werden. Dadurch lassen sich CPU-Kosten deutlich reduzieren, während gleichzeitig ein hoher Durchsatz erhalten bleibt. Diese Änderungen werden anschließend über eine native Integration mit Kafka Connect in die Confluent Platform übertragen und dort als strukturierte Event Streams veröffentlicht.
Die Daten werden in standardisierten Ereignisformaten bereitgestellt und können somit problemlos von einer Vielzahl nachgelagerter Systeme genutzt werden, darunter Analyseplattformen, Microservices und KI-Anwendungen. Durch die Organisation der Daten in Event Streams ermöglicht die Architektur mehreren Verbrauchern den Echtzeitzugriff auf dieselben Daten, ohne den Mainframe zusätzlich zu belasten.
Die Lösung unterstützt sowohl die initiale Erstellung von Datensnapshots als auch kontinuierliches Change Streaming. Dadurch können Unternehmen bestehende Datensätze integrieren und diese dauerhaft synchron halten, sobald neue Daten generiert werden.
Durch das Freischalten des Echtzeitzugriffs auf IBM Z® -Daten ermöglicht IBM Data Gate for Confluent eine neue Generation geschäftlicher und technologischer Möglichkeiten.
Im weiteren Sinne ermöglicht diese Funktion den Übergang zu ereignisgesteuerten Microservices, bei denen Anwendungen sofort auf Geschäftsereignisse reagieren, anstatt auf eng gekoppelte Integration angewiesen zu sein. Darüber hinaus schafft sie eine entscheidende Datengrundlage für KI-Modelle und -Agenten und stellt sicher, dass diese mit aktuellen, vertrauenswürdigen Informationen statt mit veralteten Daten arbeiten.
Wenn Unternehmen KI und Automatisierung einsetzen, wird die Fähigkeit, in Echtzeit auf Daten zuzugreifen und darauf zu reagieren, entscheidend für den Erfolg sein. Mit IBM Data Gate for Confluent werden IBM-Z-Daten nicht mehr auf transaktionale Systeme beschränkt. Sie werden Teil eines kontinuierlichen Echtzeit-Datenstroms, der intelligente Anwendungen und KI-gestützte Entscheidungsfindung antreibt.
Dabei geht es nicht nur um Integration. Es geht darum, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen ihre wertvollsten Daten nutzen, indem diese in ein dynamisches, unternehmensweites Asset zu verwandelt werden, das Maßnahmen in der Geschwindigkeit des Geschäfts ermöglicht.
Erfahren Sien mehr über die Ankündigung zu IBM Data Gate for Confluent