Betrugsangriffe entwickeln sich innerhalb von Minuten. Das gleiche muss für Ihre Reaktion gelten.

IBM® Cyber Fraud ist die Ebene der Betrugserkennung, die Signale aus den Bereichen Betrug, Geldwäsche, Sicherheit und Betriebssystemen zusammenführt und so einen einheitlichen Workflow zur Erkennung und Untersuchung schafft. Dank KI-gestützter Orchestrierung hilft sie Teams dabei, schneller zu ermitteln, Routinevorgänge zu automatisieren und die Ergebnisse der Betrugserkennung kontinuierlich zu verbessern.