IBM Cyber Fraud

Eine agentische Plattform zur Betrugsbekämpfung, die Signale aus dem gesamten Betrugsökosystem zusammenführt, um Bedrohungen schneller zu erkennen, Untersuchungen zu automatisieren und die Genauigkeit zu verbessern

Live-Demo buchen One-Pager
Eine Gestalt mit Kapuze am Computer, darüber ein sechseckiges Netzwerk und mehrere Vorhängeschloss-Symbole

Überblick

Betrugsangriffe entwickeln sich innerhalb von Minuten. Das gleiche muss für Ihre Reaktion gelten.

IBM® Cyber Fraud ist die Ebene der Betrugserkennung, die Signale aus den Bereichen Betrug, Geldwäsche, Sicherheit und Betriebssystemen zusammenführt und so einen einheitlichen Workflow zur Erkennung und Untersuchung schafft. Dank KI-gestützter Orchestrierung hilft sie Teams dabei, schneller zu ermitteln, Routinevorgänge zu automatisieren und die Ergebnisse der Betrugserkennung kontinuierlich zu verbessern.

Darstellung von Hackern, die Daten, Bargeld und Anmeldedaten mit Sicherheitsschilden stehlen

Die zwei Säulen Ihrer Betrugsabwehr

IBM® Trusteer für Geräte- und Sitzungsrisiken

Trusteer analysiert kontinuierlich digitale Kanäle hinsichtlich der Geräteintegrität und des Sitzungsverhaltens, um Betrug, „Mule“-Konten, Kontoübernahmen und Geräteübernahmeversuche zu erkennen und genau zu lokalisieren. Diese Analyse erfolgt, bevor sich ein Benutzer anmeldet oder die Transaktion überhaupt Ihre Kernsysteme erreicht.

Wichtige Signale:

  •  Geräterisikostatus und Fingerabdruck
  • Malware- und RAT-Erkennung
  • Verhaltensbasierte Biometrie und Anomalien in Sitzungen

 

Mehr erfahren
Hand hält Smartphone in der Nähe eines Geldautomaten mit Sicherheitswarnsymbol und kreisförmigem Diagramm

IBM® Safer Payments für die Transaktionsüberwachung

Safer Payments liefert eine Real-Time Payments-Betrugserkennung mit Modellen für maschinelles Lernen, die sich an Ihre Transaktionsmuster anpassen. Die Plattform überwacht jeden Zahlungskanal – Karte, ACH, Überweisung und Sofortzahlungen – und trifft Entscheidungen im Sub-Millisekundenbereich.

Zentrale Funktionen:

  • Transaktionsbewertung in Echtzeit auf allen Kanälen
  • Adaptive ML-Modelle mit niedrigen Falsch-Positiv-Raten
  • Abdeckung der wichtigsten Arten von Zahlungsbetrug (APP, CNP und ATO)

 

Mehr erfahren
Zwei Personen tauschen an einer Kasse im Laden eine Zahlungskarte aus

Funktionen

KI-gestützte Betrugsuntersuchung

IBM Cyber Fraud vereint Signale aus den Bereichen Betrug, Zahlung, Identität und Sicherheit in einem einzigen Workflow. Mithilfe einer KI-gestützten Orchestrierung stellt das System Zusammenhänge zwischen Ereignissen her, liefert relevante Erkenntnisse, automatisiert Routineaufgaben und lernt kontinuierlich aus den Aktivitäten der Ermittler, um die Ergebnisse zu verbessern.

Beschleunigen Sie Betrugsuntersuchungen, um Verluste und Betriebskosten mit KI-gesteuerter End-to-End-Automatisierung zu reduzieren.

Auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche werden die Daten aus allen verbundenen Systemen zusammengeführt und die Interaktion in natürlicher Sprache ermöglicht – ein Wechsel zwischen verschiedenen Tools ist nicht erforderlich.

Trainieren Sie das System, damit es aus dem Verhalten der Ermittler lernt. Es lernt, passt sich an und handelt autonom bei Routinefällen, so dass Analysten sich auf hochwertige Arbeit konzentrieren können.

Jede Warnmeldung wird bereits mit systemübergreifenden Kontextinformationen angereichert bereitgestellt – Geräterisiko, Transaktionshistorie, Identitätssignale und Threat-Intelligence – alles in einer Einzelansicht.

Einheitliche Informationen von Trusteer, Safer Payments, QRadar und Systemen von Drittanbietern liefern neue Erkenntnisse und beschleunigen die Problembehebung.

KI-gestützte Integration verbindet IBM- und Nicht-IBM-Lösungen ohne erzwungene Datenzentralisierung. Die Implementierung erfolgt in Tagen, nicht in Monaten.

Eine zentrale Oberfläche bietet systemübergreifende Erkenntnisse und erlaubt Untersuchungen in natürlicher Sprache – entwickelt für Analysten, nicht für Data Scientists.

Ein anpassungsfähiger Untersuchungsagent, der sich an Ihre spezifischen Betrugstypologien, Workflows und Business Rules anpasst.

Minimieren Sie den Datenverbrauch und vermeiden Sie das Risiko und die Komplexität, die mit der Verlagerung von Daten an einen einzigen Standort verbunden sind.

Cyber Fraud-Diagramm mit IBM Agentic Orchestration, Betrugserkennung und Überwachung

Integrationen

Auf Integration ausgelegt. Für Skalierbarkeit entwickelt.

IBM Cyber Fraud bietet eine native Integration mit Trusteer und Safer Payments sowie offene Konnektoren zu Ihrem bestehenden Betrugs- und Sicherheitsökosystem. Keine erzwungene Datenzentralisierung. Keine störenden Migrationen.
Native IBM-Integrationen     Bereitstellungsprinzipien                
Trusteer (Geräte- und Sitzungsrisiko)Keine Datenzentralisierung erforderlich
Safer Payments (Transaktionsüberwachung)Interoperabilität durch Design
QRadar (Sicherheitsüberwachung)Schnelle Erweiterung und schnelles Onboarding
FTM (Finanztransaktionsmanagement)Flexible Bereitstellung (Cloud und On-Premises)
MaaS360 (Transparenz bei Geräten und Endgeräten)        Kein kompletter Austausch des bestehenden Stacks

Ressourcen

Ressourcen

Präsentation von IBM Cyber Fraud

Wie KI-gestützte Intelligenz Betrugsuntersuchungen in großem Maßstab transformiert.
Betrugsprävention und -erkennung

Schützen Sie Assets und Daten, indem Sie Betrug bekämpfen und verhindern, bevor er auftritt.

Kann KI Betrug in Millisekunden erkennen? Martin Keen und Jeff Crume untersuchen, wie ein Ensemble aus KI-Modellen prädiktives maschinelles Lernen und Encoder-LLMs kombiniert, um die Betrugserkennung zu revolutionieren. Erfahren Sie, wie strukturierte und unstrukturierte Daten präzise Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen.
Betrugsprävention für Unternehmen

Schützen Sie Ihre Benutzer, Assets und Daten, indem Sie Betrug bekämpfen und verhindern, bevor er auftritt.
Nächste Schritte

Führen Sie einen Machbarkeitsnachweis durch und sehen Sie, wie IBM Cyber Fraud dazu beiträgt, die Untersuchungszeit zu verkürzen, manuelle Aufgaben zu automatisieren und die Ergebnisse der Betrugserkennung zu verbessern. Validieren Sie messbare betriebliche Effizienzen und schnellere Untersuchungen mit Ihren eigenen Daten und Ihrer eigenen Umgebung.

  1. Live-Demo buchen