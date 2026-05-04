Wir stellen vor: IBM Cyber Fraud – mit KI die Betrugsuntersuchung transformieren

Da Betrug immer umfangreicher und komplexer wird, brauchen Unternehmen einen neuen Ansatz für die Untersuchung. IBM Cyber Fraud bietet KI-gestützte Intelligenz, damit Teams schneller und sicherer agieren können.
Auf der IBM Think 2026 kündigen wir eine private Vorschau für IBM Cyber Fraud an – eine neue KI-gestützte Lösung zur Betrugsuntersuchung, die Unternehmen dabei helfen soll, von manuellen, fragmentierten Untersuchungen zu schnelleren und intelligenteren Abläufen überzugehen.
Mit der Zunahme digitaler Zahlungen nehmen auch das Ausmaß und die Raffinesse der Betrugsfälle zu. Finanzinstitute haben bei der Aufdeckung von Betrug bedeutende Fortschritte erzielt – viele sind jedoch nach wie vor durch die Frage eingeschränkt, was als Nächstes geschieht.
Betrugsbekämpfungsteams müssen heutzutage oft mehrere voneinander getrennte Systeme durchsuchen, Daten manuell sammeln und die gewonnenen Erkenntnisse mühsam zusammensetzen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Dieser Prozess kann Tage oder sogar Wochen dauern, was die Reaktionszeiten verzögert, die Betriebskosten erhöht und die Unternehmen einem anhaltenden Risiko aussetzt.
Wir bei IBM sehen eine Chance, dies grundlegend zu ändern. IBM Cyber Fraud vereint Daten aus Betrugs-, Zahlungs- und Sicherheitssystemen zu einer einheitlichen Untersuchungserfahrung. Durch die Automatisierung der Datenerfassung, die Orchestrierung von Workflows und die Ermöglichung von Analysen mittels natürlicher Sprache können sich die Ermittler auf das Wesentliche konzentrieren: das Treffen fundierter Entscheidungen.
Anstatt zwischen verschiedenen Tools zu wechseln und den Kontext manuell zusammenzufügen, können Teams von einem einzigen Arbeitsbereich aus arbeiten, wodurch die Lösung beschleunigt und die Konsistenz über alle Fälle hinweg verbessert wird.
Mit IBM Cyber Fraud können Unternehmen die Untersuchungszeit um bis zu 90 %1 reduzieren und gleichzeitig die Qualität und Konsistenz von Entscheidungen verbessern. Schnellere Untersuchungen bedeuten schnellere Reaktionen – und schnellere Reaktionen bedeuten geringere Betrugsverluste, eine verbesserte Customer Experience und eine effizientere Ressourcennutzung.
Durch die Verringerung des manuellen Aufwands für das Sammeln und Korrelieren von Daten ermöglicht Cyber Fraud den Ermittlern, sich auf höherwertige Analysen statt auf sich wiederholende Aufgaben zu konzentrieren. Diese Verlagerung steigert nicht nur die Produktivität, sondern hilft Unternehmen auch dabei, effizienter zu skalieren und wachsende Mengen an Alerts zu bearbeiten, ohne dass die Zahl der Mitarbeiter proportional ansteigt.
Ebenso wichtig ist, dass Cyber Fraud so konzipiert ist, dass es mit bestehenden Umgebungen funktioniert. Es fungiert als KI-gestützte Ermittlungsebene, die sich in aktuelle Fallmanagement- und Betrugserkennungssysteme integrieren lässt, wodurch kostspielige „Rip-and-Replace“-Ansätze überflüssig werden.
IBM Cyber Fraud stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung von Betrugsbekämpfung dar, bei dem die KI nicht nur Risiken erkennt, sondern aktiv unterstützt, wie Unternehmen diese untersuchen und darauf reagieren. Wir freuen uns, diese Funktion auf den Markt zu bringen und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, während wir die Zukunft der Betrugsuntersuchung weiter gestalten.
Erkunden Sie den frühzeitigen Zugang zur kommenden privaten Vorschau.
1 Basierend auf dem Feedback der Teilnehmer der ersten privaten Vorschau