Wir stellen vor: IBM Cyber Fraud – mit KI die Betrugsuntersuchung transformieren

Mit der Zunahme digitaler Zahlungen nehmen auch das Ausmaß und die Raffinesse der Betrugsfälle zu. Finanzinstitute haben bei der Aufdeckung von Betrug bedeutende Fortschritte erzielt – viele sind jedoch nach wie vor durch die Frage eingeschränkt, was als Nächstes geschieht.

Betrugsbekämpfungsteams müssen heutzutage oft mehrere voneinander getrennte Systeme durchsuchen, Daten manuell sammeln und die gewonnenen Erkenntnisse mühsam zusammensetzen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Dieser Prozess kann Tage oder sogar Wochen dauern, was die Reaktionszeiten verzögert, die Betriebskosten erhöht und die Unternehmen einem anhaltenden Risiko aussetzt.

Wir bei IBM sehen eine Chance, dies grundlegend zu ändern. IBM Cyber Fraud vereint Daten aus Betrugs-, Zahlungs- und Sicherheitssystemen zu einer einheitlichen Untersuchungserfahrung. Durch die Automatisierung der Datenerfassung, die Orchestrierung von Workflows und die Ermöglichung von Analysen mittels natürlicher Sprache können sich die Ermittler auf das Wesentliche konzentrieren: das Treffen fundierter Entscheidungen.

Anstatt zwischen verschiedenen Tools zu wechseln und den Kontext manuell zusammenzufügen, können Teams von einem einzigen Arbeitsbereich aus arbeiten, wodurch die Lösung beschleunigt und die Konsistenz über alle Fälle hinweg verbessert wird.