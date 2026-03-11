Weiterentwicklung von Confidential Computing und der IBM Confidential Computing-Produktfamilie als vollständig integrierter Teil des Red Hat-Ökosystems
Lernen Sie IBM Confidential Computing Container Runtime für Red Hat® Virtualization Solutions und IBM Confidential Computing Containers für Red Hat® OpenShift Container Platform® für Red Hat® OpenShift® kennen. Diese beiden leistungsstarken Produkte schützen vertrauliche Daten von der Entwicklung bis zur Bereitstellung und während ihrer gesamten Nutzung in einer Anwendung. Zusammen bilden sie eine hardwarebasierte Basis für Confidential Computing zum Schutz Ihrer Workloads in hybriden Umgebungen.
Schützen Sie vertrauliche Daten, KI-Modelle und geistiges Eigentum mit einer durch die Infrastruktur erzwungenen, richtliniengesteuerten Isolierung in Ihren hybriden Umgebungen.
Führen Sie vertrauliche Workloads nahtlos mit integrierter KI und kryptografischer Beschleunigung in einem Stack aus.
Behalten Sie mit einzigartigen hardwarebasierten Vertrauensankern die volle Kontrolle über Ihre Verschlüsselung.
Ermöglichen Sie eine überprüfbare Workload-Identität bei der Bereitstellung, indem Sie Zero-Knowledge-Beweise und verschlüsselte, richtliniengebundene Verträge für verschiedene Personen verwenden.
Das IBM Hyper Protect Red Hat-Ökosystem ist jetzt IBM Confidential Computing für Red Hat-Ökosysteme
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform heißt jetzt IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions heißt jetzt IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Schützen Sie digitale Assets und Signaturschlüssel, die IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions mit Crypto Express verwenden. Blockchain-Anbieter wie Metaco und Ripple vertrauen auf diese Kombination, die sicheres Offline-Signieren und Richtlinienschutz gewährleistet.
Eliminieren Sie die Risiken im Zusammenhang mit durchgesickerten Zugangsdaten, indem Sie die Anwendung sichern. Die identitätsbasierte Zugriffskontrolle stellt sicher, dass die Geheimnisse vertraulich bleiben, wodurch menschliche Fehler und Insider-Bedrohungen reduziert werden.
Mit IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform können Sie eine vertrauliche Rechenumgebung nutzen, um hochsensible Fertigungsdaten und Konstruktionsartefakte zu sichern und zu verwalten.
Stellen Sie sicher, dass KI-Modelle während des Trainings und der Inferenz vertraulich bleiben. Partner wie Jamworks nutzen IBM Confidential Computing, um KI zu integrieren und gleichzeitig proprietäre Inhalte zu schützen.
Verankern Sie das Vertrauen in hybriden Umgebungen, indem Sie kryptografische Schlüssel schützen und Attestierungsrichtlinien durchsetzen – selbst wenn sich die Workloads über x86- und LinuxONE-Plattformen erstrecken.
Erfahren Sie, wie Sie Confidential Computing mit dem Portfolio der IBM Confidential Computing Platform als vollständig integriertem Teil des Red Hat-Ökosystems vorantreiben können.