IBM Confidential Computing für Red Hat-Ökosysteme

Weiterentwicklung von Confidential Computing und der IBM Confidential Computing-Produktfamilie als vollständig integrierter Teil des Red Hat-Ökosystems

Abbildung eines verschlüsselten Vertrags

Confidential Computing für Red-Hat-Ökosysteme

Lernen Sie IBM Confidential Computing Container Runtime für Red Hat® Virtualization Solutions und IBM Confidential Computing Containers für Red Hat® OpenShift Container Platform® für Red Hat® OpenShift® kennen. Diese beiden leistungsstarken Produkte schützen vertrauliche Daten von der Entwicklung bis zur Bereitstellung und während ihrer gesamten Nutzung in einer Anwendung. Zusammen bilden sie eine hardwarebasierte Basis für Confidential Computing zum Schutz Ihrer Workloads in hybriden Umgebungen.
Erzwungene Isolierung für sensible Assets

Schützen Sie vertrauliche Daten, KI-Modelle und geistiges Eigentum mit einer durch die Infrastruktur erzwungenen, richtliniengesteuerten Isolierung in Ihren hybriden Umgebungen.
Integrierte KI und Kryptobeschleunigung

Führen Sie vertrauliche Workloads nahtlos mit integrierter KI und kryptografischer Beschleunigung in einem Stack aus.
Hardware-basiertes Vertrauen und Schlüsselkontrolle

Behalten Sie mit einzigartigen hardwarebasierten Vertrauensankern die volle Kontrolle über Ihre Verschlüsselung.
Verschlüsselter Mehrparteienvertrag

Ermöglichen Sie eine überprüfbare Workload-Identität bei der Bereitstellung, indem Sie Zero-Knowledge-Beweise und verschlüsselte, richtliniengebundene Verträge für verschiedene Personen verwenden.

Neuerungen

Das IBM Hyper Protect Red Hat-Ökosystem ist jetzt IBM Confidential Computing für Red Hat-Ökosysteme

IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform heißt jetzt IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform 

IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions heißt jetzt IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 

Funktionen

Karte der Laufzeitisolation
Gemeinsam genutzte Funktionen Container-Laufzeitisolation

IBM Confidential Computing basiert auf IBM® Secure Execution for Linux (SEL) und bietet eine Isolierung auf Containerebene unter Linux on Z und LinuxONE. Dies sichert Workloads von der Infrastruktur aufwärts während der Entwicklungs- und Bereitstellungsphasen.
Diagramm der mehrseitigen Vertragsdurchsetzung
Gemeinsam genutzte Funktionen Verschlüsselte Durchsetzung von Mehrparteienverträgen

Nutzen Sie verschlüsselte Verträge, um Workload-Identitäten zu verwalten und Zero-Trust-Richtlinien durchzusetzen. Diese Funktion stellt sicher, dass vordefinierte Rollen und der Zugriff mit den geringsten Rechten aufrechterhalten werden, unabhängig davon, wer die Workload-Umgebung betreibt.
Diagramm des verschlüsselten Vertrags
Red Hat Virtualisierung Solutions Integrierter Schutz für Daten im Ruhezustand

Mit integrierter kryptografischer Unterstützung durch FIPS 140-2 Level 4 zertifizierte HSMs stellen beide IBM Confidential Computing Lösungen sicher, dass sensible Daten stets verschlüsselt werden – selbst in gemeinsamen oder Public Cloud-Umgebungen.
Diagramm des verschlüsselten Vertrags
Gemeinsam genutzte Funktionen Unabhängige Attestierung bei der Bereitstellung

IBM Confidential Computing bietet eine sichere Workload-Überprüfung zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Es dürfen nur signierte, vorab genehmigte Container ausgeführt werden, mit fälschungssicheren Attestierungen und ohne Abhängigkeit von externen Vertrauenssystemen.
Wählen Sie Ihr Produkt

Ingenieur arbeitet an einem Computer in einem Serverraum
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Sichert Linux-Container auf Red Hat Virtualisierung Lösungen mit hardwarebasiertem Schutz, der Daten und Apps vor internen und externen Bedrohungen schützt.
Entwickler, der ein System inspiziert
IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
Skaliert Confidential Computing auf Red Hat OpenShift durch Verschlüsselung von Workloads in richtliniengesteuerten Containern, die den Zugriff sogar für Plattformadministratoren blockieren.
Anwendungsfälle Digitale Assets mit Speichersicherheit

Schützen Sie digitale Assets und Signaturschlüssel, die IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions mit Crypto Express verwenden. Blockchain-Anbieter wie Metaco und Ripple vertrauen auf diese Kombination, die sicheres Offline-Signieren und Richtlinienschutz gewährleistet.

 Entdecken Sie eine Lösung für digitale Assets Verwaltung identitätsbasierter Geheimnisse

Eliminieren Sie die Risiken im Zusammenhang mit durchgesickerten Zugangsdaten, indem Sie die Anwendung sichern. Die identitätsbasierte Zugriffskontrolle stellt sicher, dass die Geheimnisse vertraulich bleiben, wodurch menschliche Fehler und Insider-Bedrohungen reduziert werden.

 Services zum Schutz der Privatsphäre

Mit IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform können Sie eine vertrauliche Rechenumgebung nutzen, um hochsensible Fertigungsdaten und Konstruktionsartefakte zu sichern und zu verwalten.

 Fallstudie zu SEAL Systems lesen Vertrauliche KI in regulierten Branchen

Stellen Sie sicher, dass KI-Modelle während des Trainings und der Inferenz vertraulich bleiben. Partner wie Jamworks nutzen IBM Confidential Computing, um KI zu integrieren und gleichzeitig proprietäre Inhalte zu schützen.

 Lesen Sie die Jamworks-Fallstudie Hybride vertrauliche Cloud-Bereitstellung

Verankern Sie das Vertrauen in hybriden Umgebungen, indem Sie kryptografische Schlüssel schützen und Attestierungsrichtlinien durchsetzen – selbst wenn sich die Workloads über x86- und LinuxONE-Plattformen erstrecken.

 Überlegungen zur Bereitstellung erkunden

Ressourcen

IBM Confidential Computing Platform
Erkunden Sie die IBM Confidential Computing Plattform (2. Generation), die sichere, verschlüsselte Workloads mit Confidential Computing ermöglicht.
Redbook: IBM Confidential Computing Platform
Lesen Sie, wie Sie Datenschutz und Vertraulichkeit in einer hybriden Cloud-Umgebung anwenden.
IBM Confidential Computing mit OpenShift
Sichere sensible Workloads mit IBM Confidential Computing und OpenShift Sandboxed-Containern, die Confidential Computing mit VM-Ebenen-Isolation ermöglichen.
Vertrauliche Container auf IBM
Erfahren Sie, wie Red Hat OpenShift und IBM Secure Execution Confidential Computing für containerisierte Workloads ermöglichen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie Sie Confidential Computing mit dem Portfolio der IBM Confidential Computing Platform als vollständig integriertem Teil des Red Hat-Ökosystems vorantreiben können.
