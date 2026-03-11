Sicheres Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Linux-Workloads mit sensiblen Daten auf IBM Z und LinuxONE durch den Einsatz vertraulicher Computing-Technologie
IBM Confidential Computing Container Runtime bietet eine Confidential Computing-Umgebung, die sensible Linux®-Workloads vor internen und externen Bedrohungen schützt, indem es IBM Secure Execution for Linux nutzt. IBM Confidential Computing Container Runtime ist lokal verfügbar und unterstützt eine sichere Bereitstellung, vertrauenswürdige Zugriffskontrolle und einen nahtlosen Betrieb.
Entwickler können Anwendungen in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung erstellen, in der vertrauliche Daten jederzeit verschlüsselt und isoliert bleiben.
Administratoren können den Ursprung und die Integrität von Anwendungen mithilfe von verschlüsselten Verträgen und Bescheinigungen für sichere Zero-Trust-Implementierungen überprüfen.
Betriebsteams können Workloads verwalten, ohne auf sensible Daten zuzugreifen, und so das Insiderrisiko verringern und den Datenschutz durchsetzen.
Führen Sie geschützte Workloads mit konsistenten Sicherheitsrichtlinien und Unterstützung für die Container Registry aus.
Machen Sie sich mit den Hardware- und Softwareanforderungen vertraut, die für die Einrichtung des IBM Confidential Computing Containers erforderlich sind.
Stellen Sie einen mit SUSE Linux Enterprise Base Container Images erstellten Workload in einer hybriden, vertraulichen Computing-Umgebung mithilfe von IBM Confidential Computing Container Runtime bereit.
Entdecken Sie weitere Produkte aus dem IBM Portfolio für vertrauliche Datenverarbeitung.
Entwickelt, um die Beschränkungen der aktuellen Cold-Storage-Angebote für digitale Assets zu beseitigen. Verfügbar auf IBM Z oder IBM LinuxONE.
Schützen Sie sensible Daten von der Entwicklung über die Bereitstellung bis hin zur Nutzung in einer Anwendung mit IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions und IBM Confidential Computing Container for Red Hat OCP.
Entdecken Sie, wie IBM Confidential Computing Container Runtime Linux-Workloads mit sensiblen Daten auf IBM Z und LinuxONE sicher aufbaut, bereitstellt und verwaltet, indem es Confidential Computing-Technologie nutzt.