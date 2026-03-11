IBM Confidential Computing Container Runtime

Diese manipulationssichere Umgebung wurde entwickelt, um digitale Asset-Workloads (wie Schlüsselverwaltung, Smart Contracts, Wallets und Blockchain-Knoten) mit einem hohen Maß an Sicherheit auszuführen.

Als zugrundeliegende Infrastruktur für die IBM® Digital Assets Platform bietet sie hardwaregestützte Isolierung und Verschlüsselung, die sensible Daten privat und geschützt halten, sogar vor Insidern oder Systemadministratoren. Dieser integrierte Schutz hilft Verwaltern und Ausstellern, in regulierten Umgebungen sicher zu agieren.