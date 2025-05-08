Ausfallzeiten sind nicht nur ärgerlich, sondern stellen auch ein Geschäftsrisiko dar. Dennoch verlassen sich die meisten Unternehmen immer noch auf fragmentierte Tools und reaktive Fixes, die zeitaufwändig und ineffizient sind.

IBM Concert verfolgt einen einzigartigen Ausfallsicherheitsansatz, der Automatisierung und Erkenntnisse in Echtzeit in einem standardisierten, skalierbaren Framework kombiniert, um die Ausfallsicherheit so gut wie nie zuvor zu bewerten, zu verbessern und zu erhalten.