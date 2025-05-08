Erschließung eines neuen standardisierten und wiederholbaren Ansatzes für die Ausfallsicherheit von Anwendungen
Ausfallzeiten sind nicht nur ärgerlich, sondern stellen auch ein Geschäftsrisiko dar. Dennoch verlassen sich die meisten Unternehmen immer noch auf fragmentierte Tools und reaktive Fixes, die zeitaufwändig und ineffizient sind.
IBM Concert verfolgt einen einzigartigen Ausfallsicherheitsansatz, der Automatisierung und Erkenntnisse in Echtzeit in einem standardisierten, skalierbaren Framework kombiniert, um die Ausfallsicherheit so gut wie nie zuvor zu bewerten, zu verbessern und zu erhalten.
Sammeln, korrelieren und bewerten
Sie Daten aus verschiedenen
Quellen, um
SRE-Resilienzpraktiken und -ergebnisse vereinfacht und standardisiert beurteilen zu können.
Erhalten Sie Echtzeit-Transparenz
zu Ihrer Ausfallsicherheit
mit intuitivem Scoring, das Ihnen hilft, Probleme bei der Ausfallsicherheit von Anwendungen zu erkennen und zu beheben, ohne dass Sie Daten manuell korrelieren müssen.
Concert automatisiert Workflows zur Problembehebung, minimiert Risiken und Ausfälle und macht den Einsatz kostspieliger Berater überflüssig. Mit proaktiven Empfehlungen und KI-gestützten Ausfallsicherheitsmaßnahmen sorgen Sie für Stabilität und Effizienz in großem Maßstab.
Legen Sie Ziele fest und bewerten Sie fortlaufend Ihre Ausfallsicherheit im Vergleich zu den festgelegten Zielen und den Best Practices der Branche.
Erleben Sie IBM Concert Resilience in Aktion. In diesem kurzen Demo-Video erfahren Sie, wie Concert Ihnen einen Echtzeit-Überblick über die Ausfallsicherheit von Anwendungen verschafft, automatisch Risiken erkennt und End-to-End-Korrekturen auslöst – und das alles in Minuten, nicht Monaten.
Sehen Sie sich an, wie Concert Daten in Ihrer gesamten Umgebung vereinheitlicht, die Resilienz erhöht und Ausfallzeiten durch KI-gestützte Erkenntnisse und automatisierte Aktionen reduziert. Erfinden Sie Resilienz mit IBM Concert neu.
Kevin Yu
Principal Site Reliability Engineer, IBM
Concert hat uns geholfen, Silos abzubauen und produktiver zu werden. Wir verfügen jetzt über ein skalierbares Framework, um die Ausfallsicherheit von Anwendungen bei IBM zu messen, zu verbessern und aufrechtzuerhalten. ”
Fortlaufende Messung und Verfolgung Ihrer Ausfallsicherheit über 6 NFRs
Die Resilience Posture Analysis von Concert nutzt KI-gestützte Automatisierung, um Daten aus verteilten Quellen zu korrelieren und Lücken in Ihrer Ausfallsicherheit aufzuzeigen. So erhalten Sie umfassende Erkenntnisse, die kein einzelnes Tool auf dem Markt bieten kann.
Automatisieren Sie den Prozess der Erfassung und Analyse von Daten zur Ausfallsicherheit und erstellen Sie Workflows zur vollständigen Problembehebung mit KI.
Reduzieren Sie potenzielle Risiken, bevor sie auftreten. Verlagern Sie die Ausfallsicherheit mit automatisierten Maßnahmen nach links und betten Sie sie in den Lebenszyklus der Software ein.
Transformieren Sie Metriken zur Ausfallsicherheit in einfach zu lesende Bewertungen und Trendgrafiken für eine schnelle Entscheidungsfindung
Vereinfachen Sie die Observability, Ausfallsicherheit und Risikoverwaltung von Anwendungen. Die Integration von IBM Concert und Instana optimiert die Bewertung der Ausfallsicherheit durch die automatisierte Erfassung von Ausfallsicherheitsdaten für eine breite Palette nichtfunktionaler Anforderungen (NFRs). Diese nahtlose Integration ermöglicht die proaktive Erkennung von Problemen, datengestützte Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit, wodurch zeitnahe Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Systembetriebszeit und Minimierung von Risiken gefördert werden.
Vereinheitlichen Sie isolierte Betriebsdaten über Tools und Domänen hinweg. IBM Concert for Z ist ein KI-gestützter Hub zur IT-Betriebsverwaltung, der speziell für die Vereinfachung und Modernisierung der Mainframe-Ausfallsicherheit entwickelt wurde. Concert for Z bietet intelligente Erkenntnisse und Automatisierung, die Teams helfen, schneller zu handeln, Komplexitäten zu reduzieren und die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Es ermöglicht Betriebsteams, Leistung proaktiv zu verwalten, Risiken vorherzusehen und eine kontinuierliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten – und damit KI-gestützte Effizienz in Mainframe-Umgebungen.
