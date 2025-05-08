Analyse der Ausfallsicherheit von Anwendungen

Erschließung eines neuen standardisierten und wiederholbaren Ansatzes für die Ausfallsicherheit von Anwendungen

Analyse der Anwendungsausfallsicherheit mit Concert: Produktbild mit Dashboards

Ausfallsicherheit von Anwendungen neu gedacht

Ausfallzeiten sind nicht nur ärgerlich, sondern stellen auch ein Geschäftsrisiko dar. Dennoch verlassen sich die meisten Unternehmen immer noch auf fragmentierte Tools und reaktive Fixes, die zeitaufwändig und ineffizient sind.

IBM Concert verfolgt einen einzigartigen Ausfallsicherheitsansatz, der Automatisierung und Erkenntnisse in Echtzeit in einem standardisierten, skalierbaren Framework kombiniert, um die Ausfallsicherheit so gut wie nie zuvor zu bewerten, zu verbessern und zu erhalten.

Integration isolierter Unternehmensdaten

Sammeln, korrelieren und bewerten  
Sie Daten aus verschiedenen  
Quellen, um  
SRE-Resilienzpraktiken und -ergebnisse vereinfacht und standardisiert beurteilen zu können.
Ermittlung und Behebung von Lücken bei Ihrer Ausfallsicherheit 

Erhalten Sie Echtzeit-Transparenz  
zu Ihrer Ausfallsicherheit 
mit intuitivem Scoring, das Ihnen hilft, Probleme bei der Ausfallsicherheit von Anwendungen zu erkennen und zu beheben, ohne dass Sie Daten manuell korrelieren müssen.
Steigerung der Anwendungsbetriebszeit bei gleichzeitiger Kostensenkung 

Concert automatisiert Workflows zur Problembehebung, minimiert Risiken und Ausfälle und macht den Einsatz kostspieliger Berater überflüssig. Mit proaktiven Empfehlungen und KI-gestützten Ausfallsicherheitsmaßnahmen sorgen Sie für Stabilität und Effizienz in großem Maßstab.
Fortlaufende Verbesserung 

Legen Sie Ziele fest und bewerten Sie fortlaufend Ihre Ausfallsicherheit im Vergleich zu den festgelegten Zielen und den Best Practices der Branche.

Operationalisierung von Resilienz durch IT-Automatisierung

Wie kann KI-gestützte Automatisierung den Anwendungszustand verbessern und Risiken mindern? Nehmen Sie an unserem Webinar teil und sehen Sie sich in Demos und Q&As die neuen Integrationen und Innovationen der KI-gestützten IBM Lösungen für Observability und IT-Resilienz genauer an.

Funktionsweise

Erleben Sie IBM Concert Resilience in Aktion. In diesem kurzen Demo-Video erfahren Sie, wie Concert Ihnen einen Echtzeit-Überblick über die Ausfallsicherheit von Anwendungen verschafft, automatisch Risiken erkennt und End-to-End-Korrekturen auslöst – und das alles in Minuten, nicht Monaten.


Sehen Sie sich an, wie Concert Daten in Ihrer gesamten Umgebung vereinheitlicht, die Resilienz erhöht und Ausfallzeiten durch KI-gestützte Erkenntnisse und automatisierte Aktionen reduziert. Erfinden Sie Resilienz mit IBM Concert neu.

Stärkung der Ausfallsicherheit von Anwendungen

Bewertung der Ausfallsicherheit Effektive Verwaltung der Ausfallsicherheit KI-gestützter Workflow zur Problembehebung Proaktive Risikoverwaltung Umsetzbare Erkenntnisse

Lösungen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit

Geschäftsmann arbeitet zu Hause

Concert und IBM Instana

Vereinfachen Sie die Observability, Ausfallsicherheit und Risikoverwaltung von Anwendungen.  Die Integration von IBM Concert und Instana optimiert die Bewertung der Ausfallsicherheit durch die automatisierte Erfassung von Ausfallsicherheitsdaten für eine breite Palette nichtfunktionaler Anforderungen (NFRs). Diese nahtlose Integration ermöglicht die proaktive Erkennung von Problemen, datengestützte Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit, wodurch zeitnahe Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Systembetriebszeit und Minimierung von Risiken gefördert werden.
Rechenzentrum mit IBM LinuxONE Emperor

IBM Concert for Z

Vereinheitlichen Sie isolierte Betriebsdaten über Tools und Domänen hinweg.  IBM Concert for Z ist ein KI-gestützter Hub zur IT-Betriebsverwaltung, der speziell für die Vereinfachung und Modernisierung der Mainframe-Ausfallsicherheit entwickelt wurde.  Concert for Z bietet intelligente Erkenntnisse und Automatisierung, die Teams helfen, schneller zu handeln, Komplexitäten zu reduzieren und die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Es ermöglicht Betriebsteams, Leistung proaktiv zu verwalten, Risiken vorherzusehen und eine kontinuierliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten – und damit KI-gestützte Effizienz in Mainframe-Umgebungen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.  Starten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion oder erhalten Sie eine Live-Demo mit einem Produktexperten.

