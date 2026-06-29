Proaktive Observability liefert Erkenntnisse in Echtzeit, damit Ihr Netzwerk kostspieligen Ausfällen immer einen Schritt voraus ist
IBM Concert® Network Observability hilft Teams, sich in dynamischen verteilten Umgebungen zurechtzufinden und die Komplexität der Hybrid-Cloud zu reduzieren. Es vereinheitlicht Netzwerkdaten, reduziert die Vielzahl an Tools und trägt durch KI-gestützte Erkenntnisse und Integrationen zu einer schnelleren Problemlösung bei.
Mithilfe der Ablaufanalyse lassen sich NetFlow- und Telemetriedaten erfassen und analysieren, um den Datenverkehr den dahinterliegenden Anwendungen und Geräten zuzuordnen. Durch die Korrelation von Ablaufdaten mit Echtzeitmetriken können Teams Anomalien erkennen und die Ursache in heterogenen und hybriden Umgebungen ermitteln – alles über eine einzige Plattform.
Synthetische Ergebnisse, detaillierte Netzwerkmetriken und Anwendungstraces werden in einer Ansicht zusammengeführt, um Störungen im Kontext umfassender zu untersuchen. Bei Verlangsamungen sehen Teams Anwendungsmetriken, Netzwerkpfade und synthetische Laufzeiten und können so schnell zwischen Code-Regressionen, API-Fehlern, Fehlleitungen, Problemen mit dem Internetdienstanbieter und Infrastrukturbeeinträchtigungen unterscheiden.
Führen Sie kontinuierliche synthetische Tests durch, um den Zustand der Infrastruktur zu validieren. Mit einheitlicher Überwachung über APM- und NPM-Daten erhalten Teams eine vollständige Übersicht über Nutzerreisen, Anwendungen und Netzwerkpfade. Diese umfassendere Perspektive hilft ihnen, Fehler früher zu erkennen und die Ursache in hybriden Umgebungen zu identifizieren und zu beschleunigen.
Testen Sie kontinuierlich die Site-to-Site-Netzwerkleistung mit automatisierten Agenten, die Latenz, Jitter, Paketverlust und Durchsatz messen. Diese Daten helfen den Teams, Zweigstellen, Rechenzentren und Cloud-Einstiegspunkten zu vergleichen, damit sie beschädigte Wege, Routing-Anomalien und Probleme auf Geräteebene identifizieren können, bevor sie die Serviceerbringung stören.
Führen Sie Flow-, Telemetrie- und Anwendungsdaten aus hybriden Umgebungen zusammen, um eine Vielzahl von Tools zu vermeiden und in Echtzeit einen App-bezogenen Leistungsüberblick über Netzwerke, Geräte und Dienste zu erhalten.
Verwandeln Sie Netzwerkflussdaten zu Bandbreite, Anwendungsdatenverkehr und Infrastrukturverhalten in Erkenntnisse für eine bessere Kapazitätsplanung und eine höhere betriebliche Effizienz.
Skalieren Sie die NetFlow-Datenerfassung mit umfassender Unterstützung für öffentliche Branchen-Formate wie v5/v9/v10 und IPFIX.