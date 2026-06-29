Führen Sie kontinuierliche synthetische Tests durch, um den Zustand der Infrastruktur zu validieren. Mit einheitlicher Überwachung über APM- und NPM-Daten erhalten Teams eine vollständige Übersicht über Nutzerreisen, Anwendungen und Netzwerkpfade. Diese umfassendere Perspektive hilft ihnen, Fehler früher zu erkennen und die Ursache in hybriden Umgebungen zu identifizieren und zu beschleunigen.