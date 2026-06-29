IBM Concert Network Observability

Proaktive Observability liefert Erkenntnisse in Echtzeit, damit Ihr Netzwerk kostspieligen Ausfällen immer einen Schritt voraus ist

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3D-Darstellung von in einer Reihe angeordneten Glaslinsen

Weniger Komplexität, weniger Tools

IBM Concert® Network Observability hilft Teams, sich in dynamischen verteilten Umgebungen zurechtzufinden und die Komplexität der Hybrid-Cloud zu reduzieren. Es vereinheitlicht Netzwerkdaten, reduziert die Vielzahl an Tools und trägt durch KI-gestützte Erkenntnisse und Integrationen zu einer schnelleren Problemlösung bei.
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Full Stack Observability mit Netzwerk, Anwendungen und KI
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Probleme schnell finden und beheben

Datenverkehr über Apps und Geräte hinweg kartieren

Mithilfe der Ablaufanalyse lassen sich NetFlow- und Telemetriedaten erfassen und analysieren, um den Datenverkehr den dahinterliegenden Anwendungen und Geräten zuzuordnen. Durch die Korrelation von Ablaufdaten mit Echtzeitmetriken können Teams Anomalien erkennen und die Ursache in heterogenen und hybriden Umgebungen ermitteln – alles über eine einzige Plattform.

Dashboard zur Optimierung der Cloud-Kosten, das Anbieter, Workload-Trends und Donut-Charts für Investitionen, Einsparungen und Effizienz zeigt.

Beschleunigte Ursachenanalyse

Synthetische Ergebnisse, detaillierte Netzwerkmetriken und Anwendungstraces werden in einer Ansicht zusammengeführt, um Störungen im Kontext umfassender zu untersuchen. Bei Verlangsamungen sehen Teams Anwendungsmetriken, Netzwerkpfade und synthetische Laufzeiten und können so schnell zwischen Code-Regressionen, API-Fehlern, Fehlleitungen, Problemen mit dem Internetdienstanbieter und Infrastrukturbeeinträchtigungen unterscheiden.

Screenshot des Dashboards von IBM Concert Optimize Data Center

Kontinuierlich den Zustand der Infrastruktur überwachen

Führen Sie kontinuierliche synthetische Tests durch, um den Zustand der Infrastruktur zu validieren. Mit einheitlicher Überwachung über APM- und NPM-Daten erhalten Teams eine vollständige Übersicht über Nutzerreisen, Anwendungen und Netzwerkpfade. Diese umfassendere Perspektive hilft ihnen, Fehler früher zu erkennen und die Ursache in hybriden Umgebungen zu identifizieren und zu beschleunigen.

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Screenshot des Monitoring-Dashboards zur Überwachung des Zustands der Infrastruktur von IBM Concert Optimize

Test der Leistung von Hybrid-Cloud-Netzwerken

Testen Sie kontinuierlich die Site-to-Site-Netzwerkleistung mit automatisierten Agenten, die Latenz, Jitter, Paketverlust und Durchsatz messen. Diese Daten helfen den Teams, Zweigstellen, Rechenzentren und Cloud-Einstiegspunkten zu vergleichen, damit sie beschädigte Wege, Routing-Anomalien und Probleme auf Geräteebene identifizieren können, bevor sie die Serviceerbringung stören.

Screenshot des Leistungstest-Dashboards von IBM SevOne SaaS

Vorteile

Einheitliche Netzwerk-Observability

Führen Sie Flow-, Telemetrie- und Anwendungsdaten aus hybriden Umgebungen zusammen, um eine Vielzahl von Tools zu vermeiden und in Echtzeit einen App-bezogenen Leistungsüberblick über Netzwerke, Geräte und Dienste zu erhalten.
Erkenntnisse in Echtzeit

Verwandeln Sie Netzwerkflussdaten zu Bandbreite, Anwendungsdatenverkehr und Infrastrukturverhalten in Erkenntnisse für eine bessere Kapazitätsplanung und eine höhere betriebliche Effizienz.
Skalierbare NetFlow-Erfassung

Skalieren Sie die NetFlow-Datenerfassung mit umfassender Unterstützung für öffentliche Branchen-Formate wie v5/v9/v10 und IPFIX.
Anomalieerkennung
Erkennen Sie Spitzen und kurze Aktivitätsausbrüche, die die Leistung beeinträchtigen und Probleme aufdecken können, die andere Tools übersehen könnten. Mit Richtlinien und Schwellenwerten können Teams alarmiert werden, wenn Anwendungen übermäßig viel Bandbreite verbrauchen.
App-bezogene Observability
Sehen Sie sich die Netzwerkleistung im Anwendungskontext an, mit Einblick in alle Anwendungen und die unterstützende Infrastruktur. Observability mit Anwendungsbewusstsein macht es einfacher, Probleme zu identifizieren und die Leistung zu verbessern.
Proaktive Leistungssicherung
Validieren Sie kontinuierlich den Zustand Ihrer Infrastruktur mit synthetischen Tests. Erkennen Sie Anomalien, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken, und tragen Sie so zu einer konsistenten Leistung von Anwendungen, Netzwerken und Digital Experience bei.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.

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