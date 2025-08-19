IBM Common Services Library for z/OS

Kostenloses Produkt, das Komponenten und infrastrukturbezogene allgemeine Funktionen enthält, die für ausgewählte IBM IMS Tools erforderlich sind.

Produktdokumentation lesen
Zwei Frauen arbeiten an Laptops an einem Schreibtisch.

Vorteile

Die IBM Common Services Library for z/OS ist ein kostenloses Produkt, das verschiedene Komponenten und allgemeine infrastrukturbezogene Funktionen enthält, die von ausgewählten IBM IMS Tools benötigt werden und von diesen gemeinsam genutzt werden. Die Common Services Library teilt diese Funktionen zwischen den Produkten, anstatt sie separat einzubinden.
Konsolidiert und bietet Konnektivität

Mit den erforderlichen Funktionen für ausgewählte IBM IMS Tools
Bewahrt Daten sicher auf

Hilft bei der Entfernung sensibler oder vertraulicher Benutzerdaten, wie beispielsweise geschäftliche Kundendaten aus IMS-Protokollaufzeichnungen.
Bietet Infrastruktur

Für IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Bietet gemeinsame nutzbare Funktionen

Gemeinsame infrastrukturbezogene Funktionen, die von ausgewählten IBM IMS Tools benötigt werden und von diesen gemeinsam genutzt werden

Weiterführende Lösungen

Abbildung einer Person, die einen Laptop mit einem elektronischen Schaltplan auf dem Bildschirm verwendet
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

Bestimmen Sie die Auswirkungen von Änderungen an Pufferpools ohne Mutmaßungen.

 Besuchen Sie IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Darstellung der Cybersicherheit mit Servern, Sicherheitsschlössern und digitalen Sicherheitsprozessen.
IMS Database Solution Pack für z/OS

Unterstützt Online-Datenbankreorganisationen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu unterstützen und voll funktionsfähige IMS-Datenbanken und HALDBs zu verwalten.

 IMS Database Lösungspaket entdecken
Darstellung eines Technologieexperten, der mit Servern und digitalen Schnittstellen interagiert
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Reduzieren Sie die Komplexität Ihrer Betriebsabläufe mit einer integrierten Lösung für gleichzeitiges Backup und Wiederherstellung mehrerer Datensätze und Fast-Path-Bereiche.

 Sehen Sie sich das IMS Recovery Lösungspaket an
Illustration eines IT-Technikers mit Datenfluss, Computern und digitalen Elementen
IMS Tools

Verbessern Sie die Leistung ihres IMS-Systems mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.

 Erkunden Sie die IMS Tools-Familie

Ressourcen

IBM Dokumentationen
Erhalten Sie Informationen zur Wartung und Verwendung des Produkts.
Support
Finden Sie Lösungen über die Supportsuche oder erstellen Sie ein Supportticket.
Neuerungen
Erfahren Sie mehr über die neuesten Produktnachrichten und Informationen.
IBM Entwickler-Community
Entdecken Sie technische Themen, finden Sie Testsoftware und treten Sie der Community bei.
Machen Sie den nächsten Schritt
Erste Schritte