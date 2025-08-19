Kostenloses Produkt, das Komponenten und infrastrukturbezogene allgemeine Funktionen enthält, die für ausgewählte IBM IMS Tools erforderlich sind.
Die IBM Common Services Library for z/OS ist ein kostenloses Produkt, das verschiedene Komponenten und allgemeine infrastrukturbezogene Funktionen enthält, die von ausgewählten IBM IMS Tools benötigt werden und von diesen gemeinsam genutzt werden. Die Common Services Library teilt diese Funktionen zwischen den Produkten, anstatt sie separat einzubinden.
Mit den erforderlichen Funktionen für ausgewählte IBM IMS Tools
Hilft bei der Entfernung sensibler oder vertraulicher Benutzerdaten, wie beispielsweise geschäftliche Kundendaten aus IMS-Protokollaufzeichnungen.
Für IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Gemeinsame infrastrukturbezogene Funktionen, die von ausgewählten IBM IMS Tools benötigt werden und von diesen gemeinsam genutzt werden
Bestimmen Sie die Auswirkungen von Änderungen an Pufferpools ohne Mutmaßungen.
Unterstützt Online-Datenbankreorganisationen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu unterstützen und voll funktionsfähige IMS-Datenbanken und HALDBs zu verwalten.
Reduzieren Sie die Komplexität Ihrer Betriebsabläufe mit einer integrierten Lösung für gleichzeitiges Backup und Wiederherstellung mehrerer Datensätze und Fast-Path-Bereiche.
Verbessern Sie die Leistung ihres IMS-Systems mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.