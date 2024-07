IBM zSecure Command Verifier stellt sicher, dass Befehle, die sich auf Ihre Daten auswirken könnten, richtig sind. Die Daten Ihres Unternehmens sind wahrscheinlich eines der wertvollsten Assets. Wenn diese Daten in einer Mainframe-Umgebung gespeichert sind, sollten Sie im Interesse des Informationsrisikomanagements nicht konforme Verwaltungsbefehle verhindern, die den Zugriff ändern oder löschen können. zSecure Command Verifier authentifiziert automatisch Befehlsschlüsselwörter anhand der von Ihnen angegebenen Richtlinien, sobald ein Befehl ausgegeben wird.

Sie legen Richtlinien mithilfe von RACF-Profilen fest, um den Typ der Überprüfung zu bestimmen und Aktionen zu definieren, wenn ein nicht konformer Befehl erkannt wird, einschließlich der Prävention der Befehlsausführung. Das Tool generiert sofortige Warnmeldungen, wenn bestimmte Befehle ausgegeben werden, und trägt so dazu bei, Systemausfälle zu verhindern, die entstehen, wenn Administratoren falsche Befehle ausgeben. In Sekundenschnelle speichert der zSecure Command Verifier Änderungen an Profilen in der RACF-Datenbank und erstellt einen Datensatz darüber, wann eine Änderung an einem Profil vorgenommen wurde und welcher Administrator den Befehl ausgegeben hat.