IBM Cloud-Support

Finden Sie den Plan, der zu Ihnen passt
Basisschutz ist in einem IBM Cloud® -Abonnement oder Pay-as-you-go-Konto enthalten
Für Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl von geschäftskritischen Anwendungen
Premium Support ist für geschäftskritische Umgebungen gedacht, die eine strategische Abhängigkeit von IBM Cloud haben
Erfahren Sie mehr über die IBM Cloud-Konsole und werden Sie schnell produktiv.
Erhalten Sie detaillierte Statusinformationen und sehen Sie sich Ihre Benachrichtigungen an.
Besuchen Sie eine Vielzahl von Supportforen in dieser aktiven Gruppe.
Tauschen Sie sich mit IT-Betriebsmanagern, Lösungsarchitekten und mehr aus.
Greifen Sie auf eine große Open-Source-Community für Entwickler zu.
Um Ihr Kontopasswort zurückzusetzen, gehen Sie zum Avatar-Symbol > Profil und Einstellungen. Klicken Sie dann auf der Kachel Kontobenutzerinformationen auf Ändern oder Zurücksetzen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr VPN-Passwort zurückzusetzen:
Sie können Ihre persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ändern, indem Sie auf Avatar-Symbol > Profil und Einstellungen klicken. Sie können Ihre IBMid nicht ändern, aber Sie können gegebenenfalls eine neue erstellen. Der weltweite IBMid-Helpdesk steht Ihnen bei allgemeinen ID-Fragen zur Verfügung, die nicht spezifisch für Ihr IBM Cloud-Konto sind.
Wenn Sie ein Pay-As-You-Go- oder Abonnement-Konto haben, können Sie Ihre Rechnung anzeigen, indem Sie auf Verwalten > Abrechnung und Nutzung klicken und Rechnungen auswählen. Außerhalb der Konsole können Sie Rechnungen auch auf der Seite Kundensupport-Rechnungen einsehen.
Gehen Sie zu Verwalten > Zugriff (IAM) und wählen Sie auf der Benutzerseite Ihren Namen aus. Öffnen Sie dann je nach Zugriff, nach dem Sie suchen, die verschiedenen Tabs:
Das Aktualisieren Ihrer Kreditkarte ist wie das Hinzufügen einer neuen Kreditkarte. Gehen Sie zu Zahlungen und geben Sie im Abschnitt Zahlungsmethode hinzufügen die Zahlungsinformationen für Ihre neue Karte ein. Klicken Sie dann auf Kreditkarte hinzufügen. Um zu einer anderen Zahlungsmethode zu wechseln, wählen Sie „ Mit Anderem bezahlen“ und klicken Sie dann auf „Änderungsantrag senden“. Ein Support-Fall zur Änderung Ihrer Zahlungsmethode wird für Sie erstellt.
Für Bildungsinitiativen oder besondere Veranstaltungen erhalten Sie möglicherweise einen Funktionscode, der Lite-Konten zusätzliche Funktionen hinzufügt. Um diesen Aktionscode einzulösen, gehen Sie zu Kontoeinstellungen und klicken Sie auf Code anwenden.
Bei Infrastruktureinkäufen erhältst du möglicherweise einen Aktionscode vom Vertriebsteam, um einen Rabatt auf deine Bestellung zu erhalten. Geben Sie diese infrastrukturspezifischen Aktionscodes beim Checkout im Kundenportal ein.
Wenn Sie ein Pay-as-you-go- oder Abonnementkonto haben, können Sie Ihre Rechnung einsehen, indem Sie auf >Abrechnung und Nutzung verwalten klicken und Rechnungen auswählen.
Außerhalb der Konsole können Sie Rechnungen auch auf der Seite Kundensupport-Rechnungen einsehen. Für Lite-Konten gibt es keine Rechnungen, da Ihnen die Nutzung des Lite-Plans nie in Rechnung gestellt wird.
Ihr Konto kann aus folgenden Gründen deaktiviert sein:
Wenn du glaubst, dass dein Konto irrtümlicherweise deaktiviert wurde, wende dich an unser Support-Team.
Ein Lite-Plan ist ein kostenloser, kontingentbasierter Serviceplan. Mit einem Service-Lite-Plan können Sie eine App erstellen, ohne dass dafür Gebühren anfallen. Ein Lite-Plan kann in einem monatlichen Zyklus angeboten werden, der jeden Monat verlängert wird, oder auf einmaliger Nutzungsbasis. Sie können eine Instanz pro Lite-Plan-Dienst haben. Lite-Preispläne werden in allen Konten angeboten. Weitere Informationen zu Lite-Konten finden Sie unter Kontotypen.
Klicken Sie in der Menüleiste der Konsole auf Support, um auf das Support Center zuzugreifen. Beginnen Sie von dort aus mit der Nutzung der Liste gängiger FAQs. Wenn Sie nicht die Antworten finden, die Sie benötigen, lesen Sie den Abschnitt Benötigen Sie weitere Hilfe? Abschnitt, um den IBM Cloud-Support zu kontaktieren.
Starten Sie einen IBM Cloud-Servicefall für Konto-, Anmelde- und Abrechnungsanfragen