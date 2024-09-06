Wir verstehen Ihre Geschäftsanforderungen und unterstützen Sie gerne bei der erfolgreichen Migration in die IBM® Cloud. Wir helfen Ihnen, schneller zu skalieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen, indem wir Ihre Migration in die sichere, KI-fähige IBM Cloud beschleunigen. Sie können jede Art von Workload aus einer beliebigen Umgebung in die IBM Cloud migrieren. IBM kann Ihnen in Zusammenarbeit mit seinen Partnern zahlreiche Self-Service-Tools zur Verfügung stellen, die eine nahtlose Migration ermöglichen.
Migrieren Sie Ihre Bare Metal Server zwischen verschiedenen IBM Cloud Classic-Rechenzentren.
Migrieren Sie Ihre Workloads von IBM Cloud Classic zur IBM Cloud.
Migrieren Sie Ihre VMware-, Hyper-V- und physischen Workloads von Ihrem lokalen Standort zu IBM Cloud VPC.
Do-it-yourself-Automatisierungsskripte zum Migrieren von Workloads und Daten in die IBM Cloud.
Eine relativ schnelle und kostengünstige Möglichkeit, Anwendungen zu migrieren. Damit können Sie als Kunde Ihre Workload und die damit verbundenen Daten mit minimalen Änderungen in die Cloud verschieben, bevor Sie mit einer Umstrukturierung beginnen oder modernisieren, um cloudnative Funktionen zu nutzen. Durch die in der IBM Cloud verfügbaren Tools ermöglicht die „Lift and Shift“-Strategie eine schnellere Validierung, die weniger arbeitsintensiv ist.
„Anwendungsmodernisierung“ bezeichnet einen Prozess, bei dem vorhandene Altlast-Anwendungen sowie deren Plattforminfrastruktur, die interne Architektur und/oder Funktionen modernisiert werden, damit sie die Vorteile der Cloud-Architektur voll ausschöpfen können. Dies kommt zum Beispiel bei Containern oder Serverless Computing in Betracht, wenn es sich anbietet. Je nach Anwendung kann der benötigte Modernisierungsgrad unterschiedlich ausfallen.
Bewerten Sie Ihre aktuelle und die gewünschte Umgebung, um die Komplexität der Migration abzuschätzen und eine entsprechende Migrationsstrategie zu entwickeln.
Planen Sie Ihre Migration sorgfältig, um Störungen in Ihrer aktuellen Geschäftsumgebung zu vermeiden. Machen Sie sich bewusst, wie viel Zeit für die Migration benötigt wird, und entscheiden Sie, ob die Migration in Etappen durchgeführt werden soll.
Migrieren Sie Ihre Ressourcen und Komponenten mit verschiedenen Tools und Lösungen einfach und sicher.
Validieren und testen Sie Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass sie für die Produktion bereit ist. Dies kann auch die Aktualisierung Ihrer DNS und der globalen Load Balancer und Routen oder die Einstellung alter Dienste umfassen.