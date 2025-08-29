Lebenszyklus-Richtlinie für IBM Cloud-Produkte

Die Richtlinie enthält Richtlinien für alle Produkte des IBM Cloud® Portfolios (Rechenleistung, Speicher, Software, Bandbreite usw.), die für das Ende der Vermarktung (EOM) oder das Ende des Supports (EOS) vorgesehen sind. Produkte, die für EOS vorgesehen sind, werden 90 Tage vor EOS auf der IBM Cloud Product Lifecycle Site in der Dokumentation für IBM Cloud angekündigt.

Ende des Lebenszyklus (EOL)-Dokumentation für Classic-Software →

See the Ende des Lebenszyklus (EOL)-Dokumentation für VPC-Software →