Lebenszyklus-Richtlinie für IBM Cloud-Produkte

Entdecken Sie Richtlinien für IBM Cloud-Produkte, die sich dem Ende ihres Servicezyklus nähern
Wie sieht die Lebenszyklusrichtlinie für IBM Cloud-Produkte aus?

Die Richtlinie enthält Richtlinien für alle Produkte des IBM Cloud® Portfolios (Rechenleistung, Speicher, Software, Bandbreite usw.), die für das Ende der Vermarktung (EOM) oder das Ende des Supports (EOS) vorgesehen sind. Produkte, die für EOS vorgesehen sind, werden 90 Tage vor EOS auf der IBM Cloud Product Lifecycle Site in der Dokumentation für IBM Cloud angekündigt.

Ende des Lebenszyklus (EOL)-Dokumentation für Classic-Software →
See the Ende des Lebenszyklus (EOL)-Dokumentation für VPC-Software →
Definierte Begriffe Die folgenden Begriffe stehen alle im Zusammenhang mit IBM Cloud-Produktangeboten. Generelle Verfügbarkeit (GA)

Das Datum, an dem das Produkt für Benutzer verfügbar wird (wenn Version und Release auf der Lifecycle-Website veröffentlicht werden)

 Ende der Vermarktung (EOM)

Das Datum, ab dem das Produkt nicht mehr in der Standardpreisliste aufgeführt ist und nicht mehr bestellt oder gekauft werden kann

 Datum der Ankündigung des Endes der Unterstützung (EOS AD)

Das Datum, an dem IBM Cloud das Ende des Supports für ein aktuell angebotenes Produkt ankündigt – in der Regel 90 Tage vor dem tatsächlichen EOS-Datum

 Ende des Unterstützungszeitraums (EOS)

Das letzte Datum, an dem IBM Cloud Standard-Support, Imaging oder Reload-Services für eine bestimmte Version oder ein bestimmtes Release eines Produkts bereitstellt

IBM Cloud Produktlebenszyklus-Diagramm

 

Produkt/Version:

Informationen zum Lebenszyklus:

1 GB iSCSI-Angebot (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: 10 GM iSCSI
  • Richtlinie: Portfolio¹
  • EOS AD: 13. Oktober 2014
  • EOM: 30. September 2014
  • EOS: 19. Januar 2015

1 GB NAS-Angebot (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: 10 GB NAS
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: 13. Oktober 2014
  • EOM: 30. September 2014
  • EOS: 19. Januar 2015

Tägliche NOC-Überwachung rund um die Uhr (Version: Alle)
  • Upgrade-Option: Alle
  • Richtlinie: Service
  • EOS AD: 31. März 2017
  • EOM: nicht zutreffend
  • EOS: 30. Juni 2017

32-Bit-Betriebssysteme (Version: Alle)
  • Upgrade-Option: 64-Bit Betriebssysteme
  • Richtlinie: Software²
  • EOS AD: 15. August 2016
  • EOM: 1. September 2016
  • EOS: 1. Januar 2017

Erweiterte Überwachung durch Nimsoft (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen. Ziehen Sie die Überwachung mit Sysdig als Alternative in Betracht.
  • Richtlinie: Service
  • EOS AD: 30. März 2020
  • EOM: 8. Mai 2020
  • EOS: 8. Juli 2020

Auto Scale for Classic Virtual Servers (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Auto Scale-Funktionalität existiert in VPC
  • Richtlinie: Service
  • EOS AD: 30. September 2022
  • EOM: 30. Juli 2022
  • EOS: 29. Juni 2022

Big Data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (Version: Alle)
  • Upgrade-Option: Ausscheidende Solution Designer aus dem Portfolio entfernen
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 31. Februar 2014
  • EOM: 31. Oktober 2014
  • EOS: 31. Januar 2015

Citrix NetScaler VPX (Version: 10.x, 11.x)
  • Upgrade-Option: 12.x
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 31. März 2021
  • EOS: 30. Juni 2021

Cloudera Hadoop (Version: CDH 4)
  • Upgrade-Option: CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 11. Mai 2015
  • EOM: 11. Mai 2015
  • EOS: 10. August 2015

CloudLinux (version: 6.x)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 30. August 2020
  • EOM: 30. September 2020
  • EOS: 30. November 2020

CoreOS (Version: Stabil)
  • Upgrade-Option: CentOS 6.x oder 7.x
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 20. Februar 2016
  • EOM: 30. März 2018
  • EOS: 31. Mai 2018

EVault-Plugin für Microsoft Exchange (Version: 7.3)
  • Upgrade-Option: Anbieter EOL
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 5. Februar 2015
  • EOM: 18. Februar 2015
  • EOS: 5. Mai 2015

Bestehendes iSCSI-Angebot (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen. Bitte verwenden Sie Performance oder Endurance, Block Storage.
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: 1. Mai 2015
  • EOM: 16. März 2015
  • EOS: 31. Juli 2015

F-Secure (Version: Alle)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 13. September 2014
  • EOM: 13. Oktober 2014
  • EOS: 19. Januar 2015

F5 Global Load Balancer (Version: 2014)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen. Erwägen Sie alternativ die Nutzung von IBM Cloud Internet Services.
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: 12. Juni 2018
  • EOM: 6. Juli 2018
  • EOS: 12. September 2018

Flex Imaging (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: 31. Mai 2017
  • EOM: nicht zutreffend
  • EOS: 7. August 2017

FortiGate Security Appliance 1Gbit/s / Dedizierte Firewall (Version: Alle)
  • Upgrade-Option: Juniper vSRX, Virtual Router Appliance oder FortiGate Security Appliance 10 Gbit/s
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 18. August 2020
  • EOS: 21. Juli 2021

IBM Local Load Balancer (Version: Alle)
  • Upgrade-Option: IBM Cloud Load Balancer
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 31. Januar 2020
  • EOM: 1. Juni 2019
  • EOS: 31. Mai 2020

Nachrichtenwarteschlange(Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: 31. Januar 2017
  • EOM: 28. Oktober 2016
  • EOS: 20. Juni 2017

Microsoft SQL Server (Version: Editionen Express, Workgroup, Standard und Enterprise 2005)
  • Upgrade-Option: Editionen Standard oder Enterprise 2014
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 19. August 2015
  • EOM: 30. Oktober 2015
  • EOS: nicht zutreffend

Microsoft SQL Server (Version: Editionen Express, Express R2, Workgroup und Workgroup R2 2008)
  • Upgrade-Option: Editionen Standard oder Enterprise 2014
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 19. August 2015
  • EOM: 30. Oktober 2015
  • EOS: nicht zutreffend

Microsoft SQL Server (Version: Edition Express 2012)
  • Upgrade-Option: Editionen Standard oder Enterprise 2014
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 19. August 2015
  • EOM: 30. Oktober 2015
  • EOS: nicht zutreffend

Microsoft SQL Server (Version: Edition Express 2014)
  • Upgrade-Option: Editionen Standard oder Enterprise 2014
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 19. August 2015
  • EOM: 30. Oktober 2015
  • EOS: nicht zutreffend

Microsoft SQL Server Enterprise (Version: Editionen Standard und Web 2008)
  • Upgrade-Option: Editionen Standard oder Enterprise 2016
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 27. Oktober 2016
  • EOM: 23. November 2016
  • EOS: 31. März 2017

MySQL (Version: 5.6)
  • Upgrade-Option: MySQL 5.7
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 25. März 2021
  • EOM: 24. April 2021
  • EOS: 23. Juni 2021

NAS/FTP-Speicher (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen. Ziehen Sie die Verwendung von Block- oder Dateispeichern als Alternative in Betracht.
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: Portfolio
  • EOM: nicht zutreffend
  • EOS: noch offen

Red Hat Satellite Server (Version: 6.1)
  • Upgrade-Option: 6.4.3 oder 6.5
  • Richtlinie: Service
  • EOS AD: 22. April 2019
  • EOM: 5. Juli 2019
  • EOS: 31. Mai 2024

Virtueller Webhost (Version: nicht zutreffend)
  • Upgrade-Option: Aus dem Portfolio entfernen
  • Richtlinie: Portfolio
  • EOS AD: 27. Januar 2015
  • EOM: 30. Juni 2015
  • EOS: 1. April 2015

VMware ESX (Version: 4.x)
  • Upgrade-Option: 6.x
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 30. September 2014
  • EOS: nicht zutreffend

VMware ESXi (Version: 5.1)
  • Upgrade-Option: 6.x
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 2. Februar 2016
  • EOM: 31. März 2016
  • EOS: 24. August 2016

VMware ESXi (Version: 5.5)
  • Upgrade-Option: 6.0 oder 6.5
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: 26. Juli 2017
  • EOM: 1. September 2017
  • EOS: 18. September 2018

VMware NSX-V (Version: 6.0 bis 6.4.10)
  • Upgrade-Option: VMware NSX-T
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 21. Juni 2022
  • EOS: 15. Oktober 2022

VMware Server Virtualisierung (Version: 6.5, 6.5u1)
  • Upgrade-Option: 6.5u2, 6.5u3,6.7.x
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 10. Oktober 2021
  • EOS: 15. Oktober 2022

VMware Server Virtualisierung (Version: 6.7 alle Versionen)
  • Upgrade-Option: 7.0
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 21. Juni 2022
  • EOS: 15. Oktober 2022

VMware Server Virtualisierung (Version: 7.0 alle Versionen)
  • Upgrade-Option: 7.0
  • Richtlinie: Software
  • EOS AD: nicht zutreffend
  • EOM: 2. Januar 2025
  • EOS: 2. April 2025
Fußnoten

¹ IBM Cloud-Portfolio-Richtlinie – konzentriert sich auf Rechenleistung, Speicher, Bandbreite und andere IaaS-Portfolioelemente, die von SoftLayer®, einem IBM-Unternehmen, angeboten werden.

² IBM Cloud-Softwarerichtlinie – konzentriert sich auf Anbieterspeicher, der an IBM Cloud-Kunden weiterverkauft wird.

³ DB Software Solutions bleiben weiterhin verfügbar.