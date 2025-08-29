Lebenszyklus-Richtlinie für IBM Cloud-Produkte

Die Richtlinie enthält Richtlinien für alle Produkte des IBM Cloud® Portfolios (Rechenleistung, Speicher, Software, Bandbreite usw.), die für das Ende der Vermarktung (EOM) oder das Ende des Supports (EOS) vorgesehen sind. Produkte, die für EOS vorgesehen sind, werden 90 Tage vor EOS auf der IBM Cloud Product Lifecycle Site in der Dokumentation für IBM Cloud angekündigt.
Das Datum, an dem das Produkt für Benutzer verfügbar wird (wenn Version und Release auf der Lifecycle-Website veröffentlicht werden)
Das Datum, ab dem das Produkt nicht mehr in der Standardpreisliste aufgeführt ist und nicht mehr bestellt oder gekauft werden kann
Das Datum, an dem IBM Cloud das Ende des Supports für ein aktuell angebotenes Produkt ankündigt – in der Regel 90 Tage vor dem tatsächlichen EOS-Datum
Das letzte Datum, an dem IBM Cloud Standard-Support, Imaging oder Reload-Services für eine bestimmte Version oder ein bestimmtes Release eines Produkts bereitstellt
Produkt/Version:
Informationen zum Lebenszyklus:
1 GB iSCSI-Angebot (Version: nicht zutreffend)
1 GB NAS-Angebot (Version: nicht zutreffend)
Tägliche NOC-Überwachung rund um die Uhr (Version: Alle)
32-Bit-Betriebssysteme (Version: Alle)
Erweiterte Überwachung durch Nimsoft (Version: nicht zutreffend)
Auto Scale for Classic Virtual Servers (Version: nicht zutreffend)
Big Data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (Version: Alle)
Citrix NetScaler VPX (Version: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (Version: CDH 4)
CloudLinux (version: 6.x)
CoreOS (Version: Stabil)
EVault-Plugin für Microsoft Exchange (Version: 7.3)
Bestehendes iSCSI-Angebot (Version: nicht zutreffend)
F-Secure (Version: Alle)
F5 Global Load Balancer (Version: 2014)
Flex Imaging (Version: nicht zutreffend)
FortiGate Security Appliance 1Gbit/s / Dedizierte Firewall (Version: Alle)
IBM Local Load Balancer (Version: Alle)
Nachrichtenwarteschlange(Version: nicht zutreffend)
Microsoft SQL Server (Version: Editionen Express, Workgroup, Standard und Enterprise 2005)
Microsoft SQL Server (Version: Editionen Express, Express R2, Workgroup und Workgroup R2 2008)
Microsoft SQL Server (Version: Edition Express 2012)
Microsoft SQL Server (Version: Edition Express 2014)
Microsoft SQL Server Enterprise (Version: Editionen Standard und Web 2008)
MySQL (Version: 5.6)
NAS/FTP-Speicher (Version: nicht zutreffend)
Red Hat Satellite Server (Version: 6.1)
Virtueller Webhost (Version: nicht zutreffend)
VMware ESX (Version: 4.x)
VMware ESXi (Version: 5.1)
VMware ESXi (Version: 5.5)
VMware NSX-V (Version: 6.0 bis 6.4.10)
VMware Server Virtualisierung (Version: 6.5, 6.5u1)
VMware Server Virtualisierung (Version: 6.7 alle Versionen)
VMware Server Virtualisierung (Version: 7.0 alle Versionen)
¹ IBM Cloud-Portfolio-Richtlinie – konzentriert sich auf Rechenleistung, Speicher, Bandbreite und andere IaaS-Portfolioelemente, die von SoftLayer®, einem IBM-Unternehmen, angeboten werden.
² IBM Cloud-Softwarerichtlinie – konzentriert sich auf Anbieterspeicher, der an IBM Cloud-Kunden weiterverkauft wird.
³ DB Software Solutions bleiben weiterhin verfügbar.