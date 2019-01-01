IBM unterstützt Finanzinstitute auf der ganzen Welt bei der Anwendung von Technologien auf ihre Kerngeschäftsprozesse und Workflows, um diese Prozesse mit Automation, Intelligenz und kontinuierlichem Lernen zu integrieren und so alle Bereiche von der Logistikkette über das Personalwesen bis hin zu Finanzen und Betriebsabläufen zu transformieren. Es ist klar, dass kontinuierliche Transformation die „neue Normalität“ für Finanzinstitute ist. Als strategischer Technologiepartner unterstützt IBM die Finanzinstitute bei der Umsetzung dieser Transformation im Einklang mit den geltenden Bestimmungen.