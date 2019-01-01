Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) wurde gegründet, um in der gesamten Europäischen Union konsistente, effiziente und effektive Aufsichtspraktiken zu etablieren und eine einheitliche Anwendung des EU-Rechts in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. Im Jahr 2019 veröffentlichte die EBA Leitlinien zum Outsourcing, die empfohlene Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen einem Finanzinstitut und seinem Outsourcing-Partner enthalten, einschließlich der Anforderungen an Sicherheitsfunktionen, Zugriff und Vertragskündigung.
Berichte und andere Dokumentationen
Erfahren Sie, wie IBM Finanzinstitute dabei unterstützt, Konformität mit der Europäischen Bankenaufsicht zu erreichen
IBM unterstützt Finanzinstitute auf der ganzen Welt bei der Anwendung von Technologien auf ihre Kerngeschäftsprozesse und Workflows, um diese Prozesse mit Automation, Intelligenz und kontinuierlichem Lernen zu integrieren und so alle Bereiche von der Logistikkette über das Personalwesen bis hin zu Finanzen und Betriebsabläufen zu transformieren. Es ist klar, dass kontinuierliche Transformation die „neue Normalität“ für Finanzinstitute ist. Als strategischer Technologiepartner unterstützt IBM die Finanzinstitute bei der Umsetzung dieser Transformation im Einklang mit den geltenden Bestimmungen.
