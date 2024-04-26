Machen Sie den günstigsten Kostenvoranschlag für die Konfiguration ausfindig, die am besten zu Ihnen passt. Verwenden Sie diesen Cloud-Preiskalkulator, um IBM Cloud® Produkte zu konfigurieren und zuverlässige Kostenschätzungen zu generieren.
Klicken Sie auf „Zum Katalog“ und suchen Sie dann Ihr Produkt über die Suche oder die Navigationsleiste.
Wählen Sie Ihre Preisgestaltung und Ihre Konfigurationsdetails aus. Klicken Sie dann auf „Zur Schätzung hinzufügen“.
Geben Sie Ihre Nutzungsdaten ein und klicken Sie auf „Kosten berechnen“. Wenn es eine Einsparmöglichkeit gibt, erscheint ein Hinweis.
Klicken Sie auf „Schätzung prüfen“. Im Detailbereich können Sie das Angebot herunterladen oder eine Instanz erstellen.
Der IBM Cloud Kostenschätzer sorgt für eine zuverlässige Preisgestaltung.