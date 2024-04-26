IBM® Cloud-Kostenschätzer

Zuverlässige Preise konfigurieren, vergleichen und exportieren
Schätzen Sie die Preisgestaltung von IBM Cloud

Machen Sie den günstigsten Kostenvoranschlag für die Konfiguration ausfindig, die am besten zu Ihnen passt. Verwenden Sie diesen Cloud-Preiskalkulator, um IBM Cloud® Produkte zu konfigurieren und zuverlässige Kostenschätzungen zu generieren.

  • Sie können Konfigurationen vergleichen
  • Sie erfahren, wie Ihre Preisgestaltung ermittelt wird
  • Sie erhalten Tipps zu Kosteneinsparungen
  • Sie können Angebote herunterladen
1. Service auswählen

Klicken Sie auf „Zum Katalog“ und suchen Sie dann Ihr Produkt über die Suche oder die Navigationsleiste.
2. Zur Schätzung hinzufügen

Wählen Sie Ihre Preisgestaltung und Ihre Konfigurationsdetails aus. Klicken Sie dann auf „Zur Schätzung hinzufügen“.
3. Berechnen und speichern

Geben Sie Ihre Nutzungsdaten ein und klicken Sie auf „Kosten berechnen“. Wenn es eine Einsparmöglichkeit gibt, erscheint ein Hinweis.
4. Schätzung prüfen

Klicken Sie auf „Schätzung prüfen“. Im Detailbereich können Sie das Angebot herunterladen oder eine Instanz erstellen.
Produktkategorien
Ressourcen
Weitere Informationen zur Kostenschätzung der IBM Cloud.
Verbesserungen von 2020
Mehr über Verbesserungen am Cloud Kostenschätzer erfahren.

Erste Schritte

Der IBM Cloud Kostenschätzer sorgt für eine zuverlässige Preisgestaltung.

