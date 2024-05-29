Bieten Sie Anpassung und Bereitstellung von IBM Cloud Bare Metal-Servern für beliebige Workloadanforderungen in der IBM Cloud-Infrastruktur Ihrer Wahl. Sowohl klassische als auch VPC-Infrastrukturbereitstellungen sind mit integrierten Sicherheitsvorteilen und Kontrolle über IT-Ressourcen für Ihre Single-Tenancy-Nutzung vorgesehen.