Neue AMD EPYC-Prozessoren auf IBM® Cloud Bare Metal-Servern tragen dazu bei, Leistungsbeschränkungen zu überwinden und den Durchsatz für umfangreiche Rechenaufgaben wie Datenanalyse, globale Gaming-Clouds und Fluiddynamik-Apps zu optimieren.
Wählen Sie aus AMD EPYC-Prozessoren der zweiten oder dritten Generation, um Ihre Kosten- und Leistungsanforderungen optimal zu erfüllen.
Ermöglichen Sie Anpassung und Bereitstellung mit stark differenzierten Optionen für Kernanzahl, Taktgeschwindigkeit und Speicherbandbreite von AMD.
Übertragung von 20 TB abgehender Daten ist in allen Bare-Metal-Servern auf Monatsbasis inklusive.
Aktivieren Sie Prozessoren auf IBM Cloud Bare Metal-Servern in nur drei Stunden.
IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC 7763-Prozessoren der dritten Generation ergeben 64 Kerne pro CPU/128 Kerne pro Dualprozessor-Server.
Schnelle Taktgeschwindigkeiten beschleunigen intensive Datenverarbeitungsaufgaben, um die Plattformproduktivität zu verbessern.
Erhalten Sie acht Speicherkanäle und bis zu 4096 GB RAM pro CPU.
Die AMD EPYC-Architektur bietet Verschlüsselung von Hauptspeicher und VM-Speicher, um den Bootprozess zu schützen.
Analysieren Sie thermische Eigenschaften und prognostizieren Sie die Modellierung von Luftströmen in Echtzeit. Dank der außergewöhnlichen Speicherbandbreite können Sie komplexe Systemanwendungen optimal nutzen.
Sorgen Sie für bessere Gaming-Leistung und werden Sie mit hoher CPU-Leistung Anforderungen hinsichtlich Codierung, Kompilierung, Platten-E/A, Kryptografie, Rechenressourcen, Hauptspeicher, Java, eSpeak oder POV-Ray gerecht.
Nutzen Sie umassende E/A-Bandbreite, während rechenintensive Workloads von einer großen Anzahl an Kernen und Speichersupport profitieren.
Bieten Sie Anpassung und Bereitstellung von IBM Cloud Bare Metal-Servern für beliebige Workloadanforderungen in der IBM Cloud-Infrastruktur Ihrer Wahl. Sowohl klassische als auch VPC-Infrastrukturbereitstellungen sind mit integrierten Sicherheitsvorteilen und Kontrolle über IT-Ressourcen für Ihre Single-Tenancy-Nutzung vorgesehen.
Erfahren Sie, wie eine größere Anzahl an Kernen, schnellere Taktgeschwindigkeiten und höhere Speicherbandbreite dazu beitragen, hohe Leistung und Wertschöpfung für rechenintensive Workloads bereitzustellen.
Erfahren Sie, warum IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC-Prozessoren im Vergleich zu Multi-Tenant-Alternativen die beste Wahl für MMOs sind.
Lesen Sie, warum IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation mehr Auswahl und Flexibilität für Ihre hohen Workloadanforderungen bieten.
Sehen Sie sich alle Anpassungsoptionen an, schätzen Sie Kosten und speichern Sie ein Angebot im IBM Cloud Bare Metal Server-Katalog.
* Die maximale Erweiterung für AMD EPYC-Prozessoren ist die maximale Frequenz, die jeder einzelne Kern im Prozessor unter normalen Betriebsbedingungen für Serversysteme erreichen kann.
**20 TB Bandbreite sind in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU enthalten. In allen anderen Rechenzentren sind 5 TB Bandbreite enthalten. Neue Preise und Angebote dürfen nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Preisnachlässen kombiniert werden.