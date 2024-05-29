AMD EPYC

Erstellen Sie eine Cloud für Ihre anspruchsvollsten Workloads mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation auf IBM Cloud Bare Metal-Servern
AMD EPYC-Leistung für umfangreiche Workloads

Neue AMD EPYC-Prozessoren auf IBM® Cloud Bare Metal-Servern tragen dazu bei, Leistungsbeschränkungen zu überwinden und den Durchsatz für umfangreiche Rechenaufgaben wie Datenanalyse, globale Gaming-Clouds und Fluiddynamik-Apps zu optimieren.
CPU-Wahl

Wählen Sie aus AMD EPYC-Prozessoren der zweiten oder dritten Generation, um Ihre Kosten- und Leistungsanforderungen optimal zu erfüllen.
Für anspruchsvolle Workloads

Ermöglichen Sie Anpassung und Bereitstellung mit stark differenzierten Optionen für Kernanzahl, Taktgeschwindigkeit und Speicherbandbreite von AMD.
Bandbreitenvorteile

Übertragung von 20 TB abgehender Daten ist in allen Bare-Metal-Servern auf Monatsbasis inklusive.
Bedarfsorientierte Bereitstellung

Aktivieren Sie Prozessoren auf IBM Cloud Bare Metal-Servern in nur drei Stunden.
Bis zu 128 Kerne pro Server

IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC 7763-Prozessoren der dritten Generation ergeben 64 Kerne pro CPU/128 Kerne pro Dualprozessor-Server.
Maximale Erweiterung bis 3,6 GHz*

Schnelle Taktgeschwindigkeiten beschleunigen intensive Datenverarbeitungsaufgaben, um die Plattformproduktivität zu verbessern.
Große Speicherbandbreite

Erhalten Sie acht Speicherkanäle und bis zu 4096 GB RAM pro CPU.
Sicherer Boot

Die AMD EPYC-Architektur bietet Verschlüsselung von Hauptspeicher und VM-Speicher, um den Bootprozess zu schützen.
Fluiddynamik

Analysieren Sie thermische Eigenschaften und prognostizieren Sie die Modellierung von Luftströmen in Echtzeit. Dank der außergewöhnlichen Speicherbandbreite können Sie komplexe Systemanwendungen optimal nutzen.

Gaming

Sorgen Sie für bessere Gaming-Leistung und werden Sie mit hoher CPU-Leistung Anforderungen hinsichtlich Codierung, Kompilierung, Platten-E/A, Kryptografie, Rechenressourcen, Hauptspeicher, Java, eSpeak oder POV-Ray gerecht.

Datenbankmanagement

Nutzen Sie umassende E/A-Bandbreite, während rechenintensive Workloads von einer großen Anzahl an Kernen und Speichersupport profitieren.

IBM Cloud Bare Metal-Server

Bieten Sie Anpassung und Bereitstellung von IBM Cloud Bare Metal-Servern für beliebige Workloadanforderungen in der IBM Cloud-Infrastruktur Ihrer Wahl. Sowohl klassische als auch VPC-Infrastrukturbereitstellungen sind mit integrierten Sicherheitsvorteilen und Kontrolle über IT-Ressourcen für Ihre Single-Tenancy-Nutzung vorgesehen.

AMD EPYC 7763
Diese Version hat 128 Kerne, 4096 GB RAM und 20 TB Bandbreite**.
AMD EPYC 7642
Diese Version hat 96 Kerne, 512 GB RAM und 20 TB Bandbreite**.
AMD EPYC 7F72
Diese Version hat 48 Kerne, 512 GB RAM und 20 TB Bandbreite**.

5 Gründe für AMD EPYC-Prozessoren für IBM Cloud Bare Metal-Server

Erfahren Sie, wie eine größere Anzahl an Kernen, schnellere Taktgeschwindigkeiten und höhere Speicherbandbreite dazu beitragen, hohe Leistung und Wertschöpfung für rechenintensive Workloads bereitzustellen.
Die ultimative MMO-Hostplattform

Erfahren Sie, warum IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC-Prozessoren im Vergleich zu Multi-Tenant-Alternativen die beste Wahl für MMOs sind.
IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC-Prozessoren der 3. Generation

Lesen Sie, warum IBM Cloud Bare Metal-Server mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation mehr Auswahl und Flexibilität für Ihre hohen Workloadanforderungen bieten.

AMD EPYC – Techdocs und Whitepaper

Sehen Sie sich die gesamte Dokumentation zu AMD EPYC in IBM Cloud an.
Fußnoten

* Die maximale Erweiterung für AMD EPYC-Prozessoren ist die maximale Frequenz, die jeder einzelne Kern im Prozessor unter normalen Betriebsbedingungen für Serversysteme erreichen kann.

**20 TB Bandbreite sind in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU enthalten. In allen anderen Rechenzentren sind 5 TB Bandbreite enthalten. Neue Preise und Angebote dürfen nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Preisnachlässen kombiniert werden.