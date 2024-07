IBM® Cloud Pak for Applications bietet ultimative Flexibilität für Ihre Anwendungsumgebung. Nutzen Sie Ihr Abonnement, um aus mehreren Optionen für die Laufzeitimplementierung zu wählen: IBM® WebSphere, IBM WebSphere Liberty, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Quarkus, Tomcat, Node.js Spring Boot, Vert.x und mehr. Darüber hinaus können Sie das enthaltene Red Hat OpenShift einsetzen, um Ihre Anforderungen an die Container-Bereitstellung zu erfüllen. Die Tools zur Anwendungsmodernisierung ermöglichen außerdem die effiziente Umwandlung Ihrer monolithischen Anwendungen in Microservices.