Flexible Speicherklassen

IBM Cloud Object Storage Archive und Accelerated Archive sind kostengünstige Optionen für Daten, auf die nur selten zugegriffen wird und die langfristig aufbewahrt werden müssen. Verwalten Sie Ihren Datenlebenszyklus durch eine Archivierungsrichtlinie für Objekte, die in Ihre Objektspeicher-Buckets in einer beliebigen Speicherklasse geschrieben wurden. Mit dem richtlinienbasiertem Archive werden Objekte aus einer unserer Speicherklassen nach der angegebenen Dauer automatisch archiviert. Für Objekte, die aus einer beliebigen Speicherklasse ins Archive überführt oder aus dem Archive wiederhergestellt werden, fällt keine Gebühr für die Mindestaufbewahrungsdauer an, die mit der Speicherklasse verbunden ist. Einmal archiviert, kann bei Bedarf eine temporäre Kopie der Objekte wiederhergestellt werden.²

Vorteile von Archive: