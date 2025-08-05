Cloudnatives Backup

Sichern Sie kontinuierlich die Daten, die in Ihren IBM Cloud Object Storage Buckets gespeichert sind. Natives COS-Backup bietet eine von IBM verwaltete, richtliniengesteuerte Lösung, die den Schutz von Objektdaten in der Cloud neu definiert. Erreichen Sie ein höheres Maß an Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellungsbereitschaft, indem Sie Ihre Workloads von einem beliebigen Zeitpunkt wiederherstellen.