Cloudnatives Backup

Schützen Sie wichtige Daten mit kontinuierlichem nativem Backup für Object Storage.
Sichern Sie kontinuierlich die Daten, die in Ihren IBM Cloud Object Storage Buckets gespeichert sind. Natives COS-Backup bietet eine von IBM verwaltete, richtliniengesteuerte Lösung, die den Schutz von Objektdaten in der Cloud neu definiert. Erreichen Sie ein höheres Maß an Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellungsbereitschaft, indem Sie Ihre Workloads von einem beliebigen Zeitpunkt wiederherstellen.
Speichern Sie Backups in Backup Vaults in separaten Regionen oder Konten, um sie von Produktionsumgebungen zu isolieren und so maximale Sicherheit und Wiederherstellbarkeit zu gewährleisten.
Backup Vaults können mit von IBM® Key Protect verwalteter Verschlüsselung bereitgestellt werden, sodass Sie die volle Kontrolle über Verschlüsselungsschlüssel und Compliance-Anforderungen haben.
Überwachen Sie den Zustand und Status von Sicherungsrichtlinien und Wiederherstellungsbereichen, um Probleme oder Fehler, die während der Sicherung auftreten, leicht zu erkennen.
Die anfänglichen Aufbewahrungsfristen sind richtliniengebunden und können im Vault verlängert werden, um Compliance- oder Governance-Anforderungen problemlos zu erfüllen.
Updates der Daten werden ständig mit dem Backup synchronisiert, sodass eine detaillierte Wiederherstellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich ist.
Backups können vor Ablauf der vollständigen Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden. Die Aufbewahrungsfrist kann nur verlängert werden.
Sie wählen, wo die Wiederherstellung erfolgen soll – zurück an den Ursprungsort oder in einen neuen isolierten Bucket.
Bereitstellen und Verwalten von Backup-Vaults mit IBM SDKs, APIs oder mithilfe von Terraform-Modulen.
Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Daten unerbittlichen Cyberbedrohungen zum Opfer fallen. Nutzen Sie diese neue Funktion, um sicherzustellen, dass Ihre kritischen Daten sicher, wiederherstellbar und verfügbar sind.