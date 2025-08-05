Cloudnatives Backup

Schützen Sie wichtige Daten mit kontinuierlichem nativem Backup für Object Storage.

Stellen Sie Ihre Workloads von jedem beliebigen Zeitpunkt wieder her

Sichern Sie kontinuierlich die Daten, die in Ihren IBM Cloud Object Storage Buckets gespeichert sind. Natives COS-Backup bietet eine von IBM verwaltete, richtliniengesteuerte Lösung, die den Schutz von Objektdaten in der Cloud neu definiert. Erreichen Sie ein höheres Maß an Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellungsbereitschaft, indem Sie Ihre Workloads von einem beliebigen Zeitpunkt wiederherstellen.

Ihre Vorteile

Fast keine Recovery Point Objective (RPO)

Da Objektänderungen sofort mit dem Backup Vault synchronisiert werden, können Sie Daten mit geringem Risiko eines Datenverlusts wiederherstellen.
Konsistente Wiederherstellung

Stellen Sie Daten von jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Speicherzeitraums für Backups wieder her und gewährleisten Sie so eine konsistente Wiederherstellung Ihrer gesamten Anwendungs-Workload.
Risikominderung

Jede Änderung wird nahezu in Echtzeit erfasst, ohne dass zwischen den Backup-Zeiträumen Daten verloren gehen können.
Unbegrenztes Backup

Bewahren Sie Backups so lange auf, wie Sie sie benötigen.
Von IBM verwaltet

Ihr Speicher ist nativ integriert und vollständig verwaltet, sodass keine zusätzliche Infrastruktur oder Software erforderlich ist.
Funktionsdetails

Backup-Isolierung

Speichern Sie Backups in Backup Vaults in separaten Regionen oder Konten, um sie von Produktionsumgebungen zu isolieren und so maximale Sicherheit und Wiederherstellbarkeit zu gewährleisten.
Flexible Verschlüsselung

Backup Vaults können mit von IBM® Key Protect verwalteter Verschlüsselung bereitgestellt werden, sodass Sie die volle Kontrolle über Verschlüsselungsschlüssel und Compliance-Anforderungen haben.
Transparenz und Überwachung

Überwachen Sie den Zustand und Status von Sicherungsrichtlinien und Wiederherstellungsbereichen, um Probleme oder Fehler, die während der Sicherung auftreten, leicht zu erkennen.
Aufbewahrungsmanagement

Die anfänglichen Aufbewahrungsfristen sind richtliniengebunden und können im Vault verlängert werden, um Compliance- oder Governance-Anforderungen problemlos zu erfüllen.
Kontinuierliches Backup

Updates der Daten werden ständig mit dem Backup synchronisiert, sodass eine detaillierte Wiederherstellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich ist.
Unveränderliche Backups

Backups können vor Ablauf der vollständigen Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden. Die Aufbewahrungsfrist kann nur verlängert werden.
Flexible Wiederherstellung

Sie wählen, wo die Wiederherstellung erfolgen soll – zurück an den Ursprungsort oder in einen neuen isolierten Bucket.
Entwicklerfreundlich

Bereitstellen und Verwalten von Backup-Vaults mit IBM SDKs, APIs oder mithilfe von Terraform-Modulen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Daten unerbittlichen Cyberbedrohungen zum Opfer fallen. Nutzen Sie diese neue Funktion, um sicherzustellen, dass Ihre kritischen Daten sicher, wiederherstellbar und verfügbar sind.

