IBM Blueworks Live bietet eine breite Palette an vorkonfigurierte Vorlagen und wandelt automatisch in BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 um, sodass die Anwender einen Vorsprung bei der Prozessdokumentation und -analyse erhalten. Bei den Visio-Vorlagen muss die BPMN-Konformität manuell per Drag-and-Drop überprüft werden. Daher ist Blueworks eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die ihre Prozesse an anerkannte Branchenstandards anpassen möchten.