Web-Anwendungshosting auf IBM Cloud

Führen Sie Ihre Anwendungen auf Bare Metal Servern in der Cloud aus mit schnellem, sicherem und zuverlässigem Zugriff
Konfiguration, Preis und Angebot
Isometrische Abbildung von Speichercontainern
Anwendungshosting in der IBM Cloud®

Integrieren Sie Ihre Daten und Systeme nahtlos in eine neue Anwendungshosting-Umgebung mit dedizierten, sicheren IBM Cloud Bare Metal Servers. Wählen Sie einen zu Ihren Anforderungen passenden Server mit Single-, Dual- oder Quad-Prozessor mit den neuesten Intel-Technologien aus. Wählen Sie Optionen wie Geschwindigkeit, RAM, Speicher, Betriebssystem und vieles mehr. Profitieren Sie von stündlichen oder monatlichen Preisoptionen.
Off-Premises-Cloudinfrastruktur

Migrieren Sie Ihre Mobile- und Desktop-Anwendungen von einer On-Premises-Umgebung in eine sichere Off-Premises-Cloud-Infrastruktur mit umfassendem Management.
Globale Content-Management-Anwendungen

Verteilen Sie Ihre Inhaltssysteme an Benutzer weltweit, verwalten sie aus der Ferne, und speichern und greifen ganz einfach auf Ihre Daten zu.
Schutz von Daten und Code

Schützen Sie Ihre Anwendungen vor Sicherheitsbedrohungen mit dedizierten, auf Unternehmen abgestimmten Bare Metal Servern.
Anwendungshosting-Starter
Die Spezifikationen für diese Konfiguration sind: Intel Xeon E3-1270 v6, 4 Kerne mit 3,80 GHz, 16 GB RAM, 1 x 1 TB HDD, CentOS und 20 TB Bandbreite*.
Wachstum von Anwendungshosting
Die Spezifikationen für diese Konfiguration sind: Intel Xeon 4110, 16 Kerne mit 2,10 GHz, 32 GB RAM, 1 x 1 TB HDD, CentOS und 20 TB Bandbreite*.
Anwendungshosting-Plus
Die Spezifikationen für diese Konfiguration sind: Intel Xeon 6140, 36 Kerne mit 2,30 GHz, 384 GB RAM, 960 GB SSD x 4, CentOS und 20 TB Bandbreite*.
Erste Schritte mit einem Bare-Metal-Lernprogramm
Folgen Sie den Schritten in diesem Lernprogramm, um Ihre Bare Metal Server einzurichten und zu konfigurieren. Dazu Videos für weitere Features und Funktionalität zu Bare Metal Server.
Bare-Metal-Server und virtuelle Server im Vergleich
Lesen Sie diesen Blog, um die Kriterien zu erfahren, die Sie verwenden sollten, um zu bestimmen, ob Bare Metal Server oder virtuelle Server die beste Option für Ihre Anforderungen sind.
Nächste Schritte

Erstellen Sie ein IBM Cloudkonto und Sie erhalten eine Gutschrift von 200 US-Dollar für Ihren Anwendungshosting-Server.

 Registrieren
Fußnoten

*20 TB Bandbreite sind in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU enthalten. In allen anderen Rechenzentren sind 5 TB Bandbreite enthalten. Neue Preise und Angebote dürfen nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Preisnachlässen kombiniert werden.