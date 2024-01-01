Integrieren Sie Ihre Daten und Systeme nahtlos in eine neue Anwendungshosting-Umgebung mit dedizierten, sicheren IBM Cloud Bare Metal Servers. Wählen Sie einen zu Ihren Anforderungen passenden Server mit Single-, Dual- oder Quad-Prozessor mit den neuesten Intel-Technologien aus. Wählen Sie Optionen wie Geschwindigkeit, RAM, Speicher, Betriebssystem und vieles mehr. Profitieren Sie von stündlichen oder monatlichen Preisoptionen.
Migrieren Sie Ihre Mobile- und Desktop-Anwendungen von einer On-Premises-Umgebung in eine sichere Off-Premises-Cloud-Infrastruktur mit umfassendem Management.
Verteilen Sie Ihre Inhaltssysteme an Benutzer weltweit, verwalten sie aus der Ferne, und speichern und greifen ganz einfach auf Ihre Daten zu.
Schützen Sie Ihre Anwendungen vor Sicherheitsbedrohungen mit dedizierten, auf Unternehmen abgestimmten Bare Metal Servern.
Erstellen Sie ein IBM Cloudkonto und Sie erhalten eine Gutschrift von 200 US-Dollar für Ihren Anwendungshosting-Server.