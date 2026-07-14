APIs spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Transformation, indem sie die Integration von Softwareanwendungen und -systemen erleichtern und einen nahtlosen Datenaustausch ermöglichen. Dies hat zu einem explosionsartigen Anstieg der Nutzung von APIs geführt, wobei eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass ein durchschnittliches Unternehmen 15.564 APIs im Einsatz hat, was einer Wachstumsrate von 201 % in den letzten 12 Monaten entspricht.¹

Mit der zunehmenden Verbreitung von APIs ergeben sich jedoch auch mehr Möglichkeiten für sicherheitsrelevante Probleme, insbesondere wenn APIs nicht ordnungsgemäß verwaltet oder gesichert werden. Dazu gehören Angriffe durch böswillige Akteure, um API-Schwachstellen auszunutzen, ein Top-Angriffsvektor für Web-Anwendungen. Während API Gateway und Web App Firewall ein gewisses Maß an Sicherheit bieten, verlangen viele Branchen und Unternehmen allmählich zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die auf ihre APIs zugeschnitten sind, um die Bedrohungsakteure von morgen zu überlisten.

IBM, ein führender Anbieter von API Management und Application Gateway, geht eine Partnerschaft mit Akamai Security, einem führenden Anbieter von API-Sicherheit, ein, um fortschrittliche API-Sicherheitsfunktionen bereitzustellen. Diese gemeinsame Lösung wird Ihnen helfen, ein neues Maß an Sicherheitsvertrauen zu erreichen.