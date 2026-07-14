Akamai Advanced API-Sicherheit für IBM

Erhöhen Sie die API-Sicherheit in Ihrem Unternehmen mit fortschrittlichen KI-gestützten Funktionen
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IBM arbeitet mit Akamai Security zusammen, um fortschrittlichen API-Schutz bereitzustellen

APIs spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Transformation, indem sie die Integration von Softwareanwendungen und -systemen erleichtern und einen nahtlosen Datenaustausch ermöglichen. Dies hat zu einem explosionsartigen Anstieg der Nutzung von APIs geführt, wobei eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass ein durchschnittliches Unternehmen 15.564 APIs im Einsatz hat, was einer Wachstumsrate von 201 % in den letzten 12 Monaten entspricht.¹

Mit der zunehmenden Verbreitung von APIs ergeben sich jedoch auch mehr Möglichkeiten für sicherheitsrelevante Probleme, insbesondere wenn APIs nicht ordnungsgemäß verwaltet oder gesichert werden. Dazu gehören Angriffe durch böswillige Akteure, um API-Schwachstellen auszunutzen, ein Top-Angriffsvektor für Web-Anwendungen. Während API Gateway und Web App Firewall ein gewisses Maß an Sicherheit bieten, verlangen viele Branchen und Unternehmen allmählich zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die auf ihre APIs zugeschnitten sind, um die Bedrohungsakteure von morgen zu überlisten.

IBM, ein führender Anbieter von API Management und Application Gateway, geht eine Partnerschaft mit Akamai Security, einem führenden Anbieter von API-Sicherheit, ein, um fortschrittliche API-Sicherheitsfunktionen bereitzustellen. Diese gemeinsame Lösung wird Ihnen helfen, ein neues Maß an Sicherheitsvertrauen zu erreichen.

Vorteile

Finden Sie API-Sicherheitsprobleme schneller

Identifizieren und priorisieren Sie potenzielle Schwachstellen auf intelligente Weise. Beheben Sie manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch.
Entdecken Sie die nicht verwalteten 

Erkennen Sie Schwachstellen und Probleme früher und priorisieren Sie sie nach Auswirkung, um die Sanierungskosten zu senken.
Compliance sicherstellen

Überwachen Sie kontinuierlich die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Branchenstandards und interner Richtlinien.
Sehen Sie durch den Lärm

Führen Sie Echtzeit-Verkehrsanalysen mit automatisierter KI und maschineller Lernerkennung durch und nutzen Sie automatisierte Sanierung, um Angriffe in Echtzeit zu stoppen.
Verhindern, dass Schwachstellen in die Produktion gelangen

Finden und beheben Sie API-Schwachstellen, wie z. B. die OWASP Top 10, während des Entwicklungszyklus mit automatisierten und umfassenden API-Tests

Funktionen

Entdecken Sie alle APIs in Ihrem Bestand

Verwenden Sie Datenklassifizierung und kontextbezogene Analysen, um einen genauen und vollständigen Bestand an APIs zu erstellen, um sicherzustellen, dass alle verwaltet und gesichert sind.

 Analysieren und Bewerten von APIs

Identifizieren Sie Fehlkonfigurationen und Schwachstellen und richten Sie sie anhand der vorgeschlagenen Wiederherstellungsschritte an API-Sicherheit Best Practices aus.

 Erkennen Sie abnormalen API-Verkehr in Echtzeit

Überwachen Sie auf Datenmanipulationen und -lecks, Richtlinienverstöße, verdächtiges Verhalten und API-Angriffe. Verhindern Sie Angriffe und Missbrauch in Echtzeit mit teil- oder vollautomatisierter Sanierung.

 Verfügbar als On-Prem-Software oder SaaS

Bereitstellen On-Premises oder eine beliebige Cloud für maximale Flexibilität und Auswahl.

 Testen Sie aktiv jede API

Fügen Sie API-Sicherheitstests in jede Phase der Entwicklung ein, indem Sie Schwachstellen finden und beheben, bevor APIs in Produktion gehen.

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