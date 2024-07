Advanced Cargo Analysis (ACA) ist eine Risikobewertungslösung für Regierungsbehörden und Handelsorganisationen. Es bewertet die Risiken internationaler Sendungen auf der Grundlage von Handelsdokumenten (Zollanmeldungen, Frachtmanifeste, (Luft-)Frachtbriefe) sowie zusätzlichen externen und historischen Daten. Auf der Grundlage der Risikobewertung identifiziert ACA Fracht, die gefährlich oder illegal sein oder anderweitig einer Inspektion bedürfen könnte – bevor sie im Zielhafen ankommt. Dies verbessert die Grenzsicherheit und verringert das Risiko von Betrug und Schmuggel. Je nach Risiko werden Eindämmungs- oder Inspektionsmaßnahmen ergriffen. Das ACA-Asset führt diese Risikobewertung nahezu in Echtzeit durch und erstellt Empfehlungen für Folgemaßnahmen.



ACA wickelt den Workflow über eine Rules Engine (IBM ODM) ab und bietet eine umfangreiche Benutzeroberfläche, um den Endbenutzer bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das Asset ging im Juni 2020 in Produktion und kann sowohl lokal als auch in der Cloud bereitgestellt werden.