Positionen und Verbände

IBM gehört einer Reihe von Handelsverbänden weltweit an, die die Interessen der Technologiebranche, der Branchen, die Hauptkunden von IBM sind, und der breiteren Geschäftswelt vertreten. Diese Unternehmen setzen sich für einen Branchenkonsens und die Interessenvertretung in wichtigen Fragen der öffentlichen Ordnung ein. IBM unterstützt diese Handelsunternehmen, die sich direkt in der US-Lobbyarbeit engagieren, durch jährliche Zahlungen von 50.000 USD oder mehr:

Alliance for Competitive Taxation (ACT)

BSA | Die Software Alliance

Business-Diskussionsrunde

Cloud Security Alliance (CSA)

Verband der IT-Branche

Institute for Supply Management (ISM)

Institute of International Finance (IIF)

Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA)

Semiconductor Industry Association (SIA)

Silicon Valley Leadership Group (SVLG)

Technology CEO Council (TCC)

World Travel and Tourism Council (WTTC)

Handelskammer der Vereinigten Staaten

Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Offenlegung von Lobbyarbeit von Handelsverbänden variieren von Land zu Land. In den Vereinigten Staaten verlangt der Lobbying Disclosure Act1 dass IBM in seinen vierteljährlichen LD-2-Einreichungen den Betrag der IBM-Beitragszahlungen an Handelsverbände angibt, der für Lobbying-Ausgaben aufgewendet wird.

Unsere Richtlinie verbietet es Handels- und Industrieverbänden, IBM-Gelder für politische Ausgaben zu verwenden. IBM hat Verfahren, die sicherstellen, dass Zahlungen von IBM an Handels- oder Industrieverbände dieser Richtlinie entsprechen. Zu diesen Verfahren gehört, dass IBM dem Verband die Einschränkungen von IBM schriftlich mitteilt.

IBM tritt Handels- und Industrieverbänden bei, die für IBM, seine Aktionäre und Mitarbeiter einen Mehrwert schaffen. Diese Gruppen haben viele Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen und decken ein breites Spektrum an Themen der öffentlichen Ordnung sowie branchenspezifischen Themen ab.

Daher kann es vorkommen, dass die Ansichten eines bestimmten Verbandes zu einem oder mehreren spezifischen Themen von den Ansichten von IBM abweichen. Bei diesen Gelegenheiten teilt IBM regelmäßig seine abweichenden Ansichten innerhalb seiner Handelsverbände und, wenn es für die politische Debatte hilfreich ist, in öffentlichen Foren.