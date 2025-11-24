In dieser kommenden Folge des IBM Technology Summit am 2. Dezember um 12:00 Uhr ET trifft Dinesh Nirmal, Senior Vice President von IBM Software, auf Neel Sundaresan, General Manager, Automation and AI. Gemeinsam betrachten sie, wie KI die Produktivität von Entwicklern und die Modernisierung von Unternehmen neu gestalten wird.

Dinesh Nirmal wird erläutern, wie der offene, hybride Cloud-Software-Stack von IBM die Komplexität vereinfachen, die Modernisierung beschleunigen und echte Geschäftsergebnisse freisetzen kann. Anschließend wird Neel Sundaresan eine Live-Demo von Project Bobgeben – IBMs neuer agentenbasierter IDE, die Entwicklern helfen soll, schneller zu modernisieren, sicherer zu automatisieren und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben.

Sie erhalten eine exklusive Vorschau darauf, wie Bob hybride KI, agentische Intelligenz und integrierte Sicherheit zusammenbringt, um die Art und Weise zu verändern, wie Teams Software entwickeln und weiterentwickeln.

Wenn Sie neugierig auf die nächste Ära der intelligenten Softwarebereitstellung sind und wissen möchten, wie KI Ihre Entwicklungsabläufe neu definieren könnte, dann sollten Sie diese Session nicht verpassen.