Die Zukunft intelligenter, datengestützter IBM Z® -Betrieb mit Db2 for z/OS Agent

Die Verwaltung von Systemen ist komplexer denn je, insbesondere für Unternehmen, wo 1) die Teams stark ausgelastet sind und Wissen oft isoliert vorliegt; 2) die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ein langsamer, ressourcenintensiver Prozess ist; und 3) die Fehlersuche oft bedeutet, zwischen Dashboards hin und her zu springen, Protokolle zu entschlüsseln und sich auf Stammeswissen zu verlassen, was alles den Betrieb verlangsamt und das Risiko erhöht.

KI-Agenten sind nicht einfach nur nützliche Tools, sie sind eine strategische Notwendigkeit für Unternehmen. Unternehmen, die dies verstehen und KI-Agenten durchdacht einsetzen, werden einen Vorteil von unzähligen Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel:

Erweiterung der menschlichen Expertise durch KI: Anstatt dass Ihr Team Details auswendig lernen oder die Dokumentation durchforsten muss, um ein Problem zu lösen, kann es jetzt einfach Fragen stellen, wie zum Beispiel „Was hat sich letzte Nacht in meinen Indizes geändert?“ oder „Gibt es Anomalien bei den gestrigen Transaktionen?“ oder „Welches Subsystem funktioniert gerade nicht?“.

Anstatt dass Ihr Team Details auswendig lernen oder die Dokumentation durchforsten muss, um ein Problem zu lösen, kann es jetzt einfach Fragen stellen, wie zum Beispiel „Was hat sich letzte Nacht in meinen Indizes geändert?“ oder „Gibt es Anomalien bei den gestrigen Transaktionen?“ oder „Welches Subsystem funktioniert gerade nicht?“. Mit KI Erkenntnisse aus wertvollen und sicheren Daten gewinnen: IBM Z ist wie ein Banktresor, in dem Ihre wertvollsten Datenbestände aufbewahrt werden, streng gesichert und stark reguliert. Der Zugriff auf Erkenntnisse aus diesem Vault kann jedoch langsam und komplex sein. Stellen Sie sich nun einen AI-Banker vor, der am Vault-Fenster steht. Dieser Banker schläft nie, vergisst nie und antwortet immer präzise. Sie können eine Frage in einfachem Englisch stellen und erhalten sofort umsetzbare Erkenntnisse.

Dies verspricht der Db2 for z/OS Agent, der entwickelt wurde, um IBM Z-Abläufe durch natürliche, dialogorientierte Interaktionen zu vereinfachen.