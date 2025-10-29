Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Die Zukunft intelligenter, datengestützter IBM Z® -Betrieb mit Db2 for z/OS Agent

Wir stellen vor: IBM Db2 for z/OS Agent, der entwickelt wurde, um IBM Z-Abläufe durch natürliche, dialogorientierte Interaktionen zu vereinfachen.

Veröffentlicht 29 Oktober 2025
Illustration eines Mannes, der vor einem Laptop sitzt, auf dessen beiden Seiten Chat-, Formular- und Kalendersymbole zu sehen sind

Autoren

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Wir stellen vor: Db2 for z/OS Agent, der KI-gestützte Assistent von IBM, der den Mainframe-Betrieb durch natürliche, dialogorientierte Interaktionen vereinfacht.

Generative KI hat sich weit über Chatbots und Empfehlungsmaschinen hinaus entwickelt. KI schreibt jetzt Code, generiert Bilder und definiert sogar die Art und Weise, wie wir suchen, neu. Aber die nächste Stufe ist noch transformativer: KI-Agenten oder digitale Teamkollegen, die Kontexte verstehen, die Komplexität durchdenken und umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit liefern. Für Unternehmen, die geschäftskritische Systeme wie IBM Z einsetzen, ist diese Entwicklung nicht nur spannend, sondern geradezu unerlässlich. 

Ein neues Kapitel im IBM Z-Betrieb wird aufgeschlagen, in dessen Mittelpunkt der Db2 for z/OS Agent steht. 

Die Chance für Unternehmen  

Die Verwaltung von Systemen ist komplexer denn je, insbesondere für Unternehmen, wo 1) die Teams stark ausgelastet sind und Wissen oft isoliert vorliegt; 2) die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ein langsamer, ressourcenintensiver Prozess ist; und 3) die Fehlersuche oft bedeutet, zwischen Dashboards hin und her zu springen, Protokolle zu entschlüsseln und sich auf Stammeswissen zu verlassen, was alles den Betrieb verlangsamt und das Risiko erhöht.

KI-Agenten sind nicht einfach nur nützliche Tools, sie sind eine strategische Notwendigkeit für Unternehmen. Unternehmen, die dies verstehen und KI-Agenten durchdacht einsetzen, werden einen Vorteil von unzähligen Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel:

  • Erweiterung der menschlichen Expertise durch KI: Anstatt dass Ihr Team Details auswendig lernen oder die Dokumentation durchforsten muss, um ein Problem zu lösen, kann es jetzt einfach Fragen stellen, wie zum Beispiel „Was hat sich letzte Nacht in meinen Indizes geändert?“ oder „Gibt es Anomalien bei den gestrigen Transaktionen?“ oder „Welches Subsystem funktioniert gerade nicht?“.
  • Mit KI Erkenntnisse aus wertvollen und sicheren Daten gewinnen: IBM Z ist wie ein Banktresor, in dem Ihre wertvollsten Datenbestände aufbewahrt werden, streng gesichert und stark reguliert. Der Zugriff auf Erkenntnisse aus diesem Vault kann jedoch langsam und komplex sein. Stellen Sie sich nun einen AI-Banker vor, der am Vault-Fenster steht. Dieser Banker schläft nie, vergisst nie und antwortet immer präzise. Sie können eine Frage in einfachem Englisch stellen und erhalten sofort umsetzbare Erkenntnisse.

Dies verspricht der Db2 for z/OS Agent, der entwickelt wurde, um IBM Z-Abläufe durch natürliche, dialogorientierte Interaktionen zu vereinfachen.

Warum das wichtig ist und wie Sie Ihre DBAs optimieren können

Der Wechsel von Dashboards zu Dialogen ist mehr als nur eine Änderung der Benutzeroberfläche; es ist eine neue Arbeitsweise. Folgendes wird dadurch freigeschaltet:

  • Vereinfachte Abläufe: Eine dialogorientierte Oberfläche für alle Ihre Fragen.
  • Schnellere Entscheidungen: Echtzeit-Erkenntnisse in Sekunden, nicht Stunden.
  • Überbrückte Qualifikationslücken: Nachwuchskräfte lernen schneller, ohne Experten auszubremsen.
  • Gesteigerte Widerstandsfähigkeit: Teams können proaktiv auf Probleme reagieren, nicht reaktiv.

Bevor es KI-Agenten gab, verbrachte ein leitender DBA vielleicht Stunden damit, Subsysteme zu vergleichen, Protokolle abzurufen und Nachwuchsmitarbeiter zu betreuen, während er einen Vorfall mit Schweregrad 1 verwaltete. Mit dem Db2 for z/OS Agent kann derselbe DBA eine Frage stellen und erhält in Sekundenschnelle eine kontextbezogene Antwort in einfacher Sprache. Und wenn ein Junior-DBA die gleiche Frage stellt, gibt der Agent nicht nur die Antwort, sondern erklärt auch die Gründe dahinter.

Jede Begegnung wird zu einer Lernmöglichkeit. Im Laufe der Zeit steigt das gesamte Team immer weiter an.

Die Architektur von Db2 for z/OS Agent

Der Db2 for z/OS Agent basiert auf einer mehrschichtigen KI-Architektur. So arbeiten die Schichten von Db2 for z/OS Agent zusammen:

  • Db2 13 for z/OS ist das Datenbanksystem auf IBM Z, das kritische Daten enthält und sich wie Ihr sicherer Tresor verhält.
  • IBM watsonx Assistant for Z ist die Gesprächsplattform. Sie ist die Stimme des Assistenten, die Benutzer begrüßt und ihnen antwortet. 
  • LLMs (bis watsonx.ai) sind das Gehirn, das die Anfragen versteht und verarbeitet, Antworten formuliert, um in einer natürlichen Sprache zu antworten.
  • Z RAG + Db2 Indexdateien bieten schnellen, strukturierten Zugriff auf relevantes Wissen, verbessern die Suchleistung und helfen dem Assistenten, die richtigen Dokumente schnell zu finden.
  • ODBC-Treiber sind die Softwarekomponente, mit der der Assistent auf Daten aus der Datenbank zugreifen kann. Er fungiert als Übersetzer, der den Assistenten unterstützt, indem er Abfragen in ein Format umwandelt, das die Datenbank versteht, und die Antwort an den Assistenten verarbeitet.
  • OpenShift ist eine offene, skalierbare Infrastruktur, die dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft.

Diese Architektur stellt sicher, dass Erkenntnisse sicher, zuverlässig und in Echtzeit bereitgestellt werden, ohne die Integrität der zugrunde liegenden Systeme zu beeinträchtigen.

Ihr neuestes Teammitglied: Db2 for z/OS Agent

Der Db2 for z/OS-Agent ist nicht nur für DBAs geeignet. Es wurde entwickelt, um das gesamte Team zu unterstützen:

  • Systemprogrammierer: Überwachen Sie den Zustand und die Trends des Subsystems. 
  • IT-Führungskräfte: Beschleunigen Sie Onboarding und Wissenstransfer. 
  • Betriebsteams: Diagnostizieren Sie Probleme schneller und reduzieren Sie Ausfallzeiten. 
  • Neu eingestellte Mitarbeiter: Lernen Sie bei der Arbeit, ohne das Team auszubremsen. 

Kurz gesagt: Es ist ein Kraftmultiplikator für jede Rolle im IBM Z-Ökosystem.

KI-Agenten ersetzen keine Menschen, dass sie sich mit ihnen zusammentun. Jorge Amar von McKinsey drückte es so aus: „Wir bewegen uns in einer Welt, in der Sie Ihre Belegschaft sowohl als Agent als auch als Mensch betrachten müssen.“ IBM Z steht an der Spitze dieses Wandels mit Db2 for z/OS Agent, bringt KI direkt in das Herzstück der Unternehmensabläufe – und zwar ein Prompt nach dem anderen. 

Sind Sie bereit, es in Aktion zu sehen? Sprechen Sie mit dem Team hinter dem Agenten. Die Zukunft des IBM Z-Betriebs ist da, und sie ist dialogorientiert. 

Mehr erfahren über Db2 for z/OS Agent

Entdecken Sie IBM watsonx Assistant for z – die Laufzeitplattform

Mehr erfahren IBM Db2 for z/OS erkunden Mehr erfahren über watsonx Assistant for Z