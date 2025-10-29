Die Zukunft intelligenter, datengestützter IBM Z® -Betrieb mit Db2 for z/OS Agent
Wir stellen vor: Db2 for z/OS Agent, der KI-gestützte Assistent von IBM, der den Mainframe-Betrieb durch natürliche, dialogorientierte Interaktionen vereinfacht.
Generative KI hat sich weit über Chatbots und Empfehlungsmaschinen hinaus entwickelt. KI schreibt jetzt Code, generiert Bilder und definiert sogar die Art und Weise, wie wir suchen, neu. Aber die nächste Stufe ist noch transformativer: KI-Agenten oder digitale Teamkollegen, die Kontexte verstehen, die Komplexität durchdenken und umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit liefern. Für Unternehmen, die geschäftskritische Systeme wie IBM Z einsetzen, ist diese Entwicklung nicht nur spannend, sondern geradezu unerlässlich.
Ein neues Kapitel im IBM Z-Betrieb wird aufgeschlagen, in dessen Mittelpunkt der Db2 for z/OS Agent steht.
Die Verwaltung von Systemen ist komplexer denn je, insbesondere für Unternehmen, wo 1) die Teams stark ausgelastet sind und Wissen oft isoliert vorliegt; 2) die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ein langsamer, ressourcenintensiver Prozess ist; und 3) die Fehlersuche oft bedeutet, zwischen Dashboards hin und her zu springen, Protokolle zu entschlüsseln und sich auf Stammeswissen zu verlassen, was alles den Betrieb verlangsamt und das Risiko erhöht.
KI-Agenten sind nicht einfach nur nützliche Tools, sie sind eine strategische Notwendigkeit für Unternehmen. Unternehmen, die dies verstehen und KI-Agenten durchdacht einsetzen, werden einen Vorteil von unzähligen Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel:
Dies verspricht der Db2 for z/OS Agent, der entwickelt wurde, um IBM Z-Abläufe durch natürliche, dialogorientierte Interaktionen zu vereinfachen.
Der Wechsel von Dashboards zu Dialogen ist mehr als nur eine Änderung der Benutzeroberfläche; es ist eine neue Arbeitsweise. Folgendes wird dadurch freigeschaltet:
Bevor es KI-Agenten gab, verbrachte ein leitender DBA vielleicht Stunden damit, Subsysteme zu vergleichen, Protokolle abzurufen und Nachwuchsmitarbeiter zu betreuen, während er einen Vorfall mit Schweregrad 1 verwaltete. Mit dem Db2 for z/OS Agent kann derselbe DBA eine Frage stellen und erhält in Sekundenschnelle eine kontextbezogene Antwort in einfacher Sprache. Und wenn ein Junior-DBA die gleiche Frage stellt, gibt der Agent nicht nur die Antwort, sondern erklärt auch die Gründe dahinter.
Jede Begegnung wird zu einer Lernmöglichkeit. Im Laufe der Zeit steigt das gesamte Team immer weiter an.
Der Db2 for z/OS Agent basiert auf einer mehrschichtigen KI-Architektur. So arbeiten die Schichten von Db2 for z/OS Agent zusammen:
Diese Architektur stellt sicher, dass Erkenntnisse sicher, zuverlässig und in Echtzeit bereitgestellt werden, ohne die Integrität der zugrunde liegenden Systeme zu beeinträchtigen.
Der Db2 for z/OS-Agent ist nicht nur für DBAs geeignet. Es wurde entwickelt, um das gesamte Team zu unterstützen:
Kurz gesagt: Es ist ein Kraftmultiplikator für jede Rolle im IBM Z-Ökosystem.
KI-Agenten ersetzen keine Menschen, dass sie sich mit ihnen zusammentun. Jorge Amar von McKinsey drückte es so aus: „Wir bewegen uns in einer Welt, in der Sie Ihre Belegschaft sowohl als Agent als auch als Mensch betrachten müssen.“ IBM Z steht an der Spitze dieses Wandels mit Db2 for z/OS Agent, bringt KI direkt in das Herzstück der Unternehmensabläufe – und zwar ein Prompt nach dem anderen.
Sind Sie bereit, es in Aktion zu sehen? Sprechen Sie mit dem Team hinter dem Agenten. Die Zukunft des IBM Z-Betriebs ist da, und sie ist dialogorientiert.
