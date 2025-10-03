Unternehmen setzen auf KI-Agenten als nächste Produktivitätsstufe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen, die einfach nur Ausgaben generieren, können Agenten Maßnahmen ergreifen, indem sie Aufgaben verketten und auf mehrere Systeme zugreifen. Dies öffnet die Tür zur Automatisierung sich wiederholender Workflows, beschleunigt die Entscheidungsfindung und gibt Teams die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Doch mit diesem Versprechen gehen auch neue Risiken einher. Agenten arbeiten autonomer, was es schwieriger macht, zu sehen, wie Entscheidungen getroffen werden, und sicherzustellen, dass sie sich wie beabsichtigt verhalten. Die Überwachung ist heute oft langsam, manuell und fragmentiert, sodass Entwickler nicht die Werkzeuge haben, die sie brauchen, um ihren Systemen zu vertrauen, sie zu verfolgen oder eine Feinabstimmung durchzuführen. Und ohne eine skalierbare Governance-Infrastruktur haben Unternehmen Schwierigkeiten, agentische KI zu bewerten, zu kontrollieren und sicher zu skalieren.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, wird watsonx.governance in den kommenden Versionen Agent Monitoring und Erkenntnisse in watsonx.governance einführen. Diese neue Funktion überwacht Agent-Anwendungen in der Produktion. Agent Insights verfolgt Entscheidungen, Verhaltensweisen und Leistung in Echtzeit und gibt Warnmeldungen aus, wenn Metriken Schwellenwerte überschreiten. Dies ermöglicht ein proaktives Management, eine schnellere Fehlerbehebung und ein höheres Vertrauen in agentengesteuerte Ergebnisse.