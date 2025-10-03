Risiko- und Compliance-Verantwortliche, Sicherheitsteams und KI-Eigentümer stellen sich häufig diese beiden Fragen: „Kann ich genau sehen, was meine KI-Agenten in der Produktion tun?“ und „Kann ich einen einheitlichen Überblick über meine KI-Governance und meinen KI-Sicherheitsstatus erhalten?“
Mit watsonx.governance lautet die Antwort auf beide Fragen jetzt Ja.
Zusammen bieten diese Funktionen eine umfassende Lösung für KI-Vertrauen – Richtlinien, Schutz und Leistung – ohne die Suche nach Tabellenkalkulationen oder Tab-Hopping.
Unternehmen setzen auf KI-Agenten als nächste Produktivitätsstufe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen, die einfach nur Ausgaben generieren, können Agenten Maßnahmen ergreifen, indem sie Aufgaben verketten und auf mehrere Systeme zugreifen. Dies öffnet die Tür zur Automatisierung sich wiederholender Workflows, beschleunigt die Entscheidungsfindung und gibt Teams die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.
Doch mit diesem Versprechen gehen auch neue Risiken einher. Agenten arbeiten autonomer, was es schwieriger macht, zu sehen, wie Entscheidungen getroffen werden, und sicherzustellen, dass sie sich wie beabsichtigt verhalten. Die Überwachung ist heute oft langsam, manuell und fragmentiert, sodass Entwickler nicht die Werkzeuge haben, die sie brauchen, um ihren Systemen zu vertrauen, sie zu verfolgen oder eine Feinabstimmung durchzuführen. Und ohne eine skalierbare Governance-Infrastruktur haben Unternehmen Schwierigkeiten, agentische KI zu bewerten, zu kontrollieren und sicher zu skalieren.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, wird watsonx.governance in den kommenden Versionen Agent Monitoring und Erkenntnisse in watsonx.governance einführen. Diese neue Funktion überwacht Agent-Anwendungen in der Produktion. Agent Insights verfolgt Entscheidungen, Verhaltensweisen und Leistung in Echtzeit und gibt Warnmeldungen aus, wenn Metriken Schwellenwerte überschreiten. Dies ermöglicht ein proaktives Management, eine schnellere Fehlerbehebung und ein höheres Vertrauen in agentengesteuerte Ergebnisse.
Ein KI-Agent, der die Beschaffung automatisiert, könnte versuchen, einen Lieferantenvertrag außerhalb seines Geltungsbereichs zu genehmigen. Wenn die Überwachung aktiviert ist, wird diese Aktion in Echtzeit angezeigt, sodass die Teams den Agenten untersuchen, die Richtlinien anpassen oder den Agenten verfeinern können, bevor es zu nachgelagerten Problemen kommt.
KI-Governance und KI-Sicherheit wurden allzu oft als parallele Arbeitsabläufe behandelt. Das ändert sich mit der neuen Integration von Guardium KI Security in die watsonx.governance-Konsole. Risiko- und Compliance-Verantwortliche können den Live-Sicherheitsstatus direkt dort einsehen, wo sie Anwendungsfälle genehmigen und verwalten.
Ein KI-Agent, der IT-Tickets verwaltet, ist registriert und in der Governance nach Risiken eingestuft. Guardium testet sie kontinuierlich auf Missbrauch oder Datenlecks. Jetzt werden Befunde mit hohem Schweregrad, Penetrationsdaten und blockierte Versuche direkt neben dem Risikodatensatz angezeigt, sodass Genehmigungen durch vollständigen Kontext schneller erfolgen.
Beide neuen Funktionen basieren auf dem gleichen Prinzip: Ihr KI-Programm sollte auf einer einheitlichen Informationsquelle laufen. Die Agentenüberwachung wird sich mit einem verwalteten Agentenkatalog, Feinabstimmungskontrollen und einer umfassenderen Observability weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass KI-Agenten zuverlässig, verantwortlich und aufeinander abgestimmt bleiben.
Die Metriken werden fortfahren, sich über Schwachstellen und Erkennungen hinaus auch auf Fehlkonfigurationen und tiefere Guardium-Integrationen ausweiten.
Gemeinsam bringen sie Sicherheit und Governance in einen einheitlichen Fluss, sodass Unternehmen KI mit Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuversicht steuern und skalieren können.
Wenn Sie watsonx.governance bereits verwenden, Halten Sie Ausschau nach der neuen Version und seien Sie bereit, diese Funktionen für Ihre kritischsten KI-Anwendungsfall zu aktivieren, sobald sie verfügbar sind.
Ihr IBM Team kann Ihnen dabei helfen, den richtigen Weg zu finden und sich darauf vorzubereiten, mit diesen kommenden Funktionen eine kontrollierte, sichere und vertrauenswürdige KI aufzubauen.